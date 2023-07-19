累三天爽一輩子！大霸群峰：17公里的大鹿林道該騎車還是走路？

騎車和走路的糾結

這兩年要爬大霸的山友，第一個要面對的就是，17公里的林道到底要騎車還是走路，經過諮詢和爬文決定走路，為什麼？如果沒下雨其實路況並不太差，騎車技術好的山友應該是沒有問題的，但如果下雨山路泥濘就沒那麼親民了，而確定成行時又無法預測天氣，所以所以我們決定走路，比較辛苦但相對安全吧！三天三夜的行程剛剛好，有點累又還可以撐

Day 1: 17K林道+4.1K爬升950公尺到99山莊

出發了，大家領隊和隊友沿途聊天嘻嘻哈哈，很快就到東線瀑布、不知不覺下切點點也到了，在吊橋午餐後就開始今天的大菜，爬坡是很多人的罩門對我也一樣，行前二個月自我訓練，第一天驗收成功，我們在預定的時間到達99山莊，開心。

大鹿林道0.5k出發

東線瀑布

吊橋到了，表示要開爬坡了

沿途打卡點看到這塊石頭不代表99山莊到了

下午四時抵達99山莊

Day2:完攻大霸群峰4個百岳又出大景，再怎麼辛苦都不用再提了，但是有一件事一定要說三次，水一定要多帶，這段沒有補水點

半夜出發迎接晨曦

500元的背景到了

大霸到了

小霸到了要攀繩手套很重要

伊澤山爬0.5 K就到了

差點放棄的加利山，只有1 K而且非常好走，幸好幸好幸好還是拿下

Day3: 整裝下山，下切的路不難走，很快就到吊橋，虐人的17公里有點辛苦，尤其最後3公里，走到不要不要，幸好想起高中時期的國慶遊行，發揮遊行擔任指揮的力量，開始帶著團員唱起軍歌，答數1234，12..34，振奮精神走完全程，雖然自我安慰我走路我驕傲，但還是有點羨慕騎車的朋友

下山吃這款，快樂似神仙❤️❤️❤️

後記：這是一次天時地利人和的美好行程，領隊湘庭很棒又有耐心，穩健的步伐讓我們跟的很安心，重點是又很美，感謝老天爺又給好天氣，沒有白走這65公里，團員相處融洽，團隊精神充份發揮，套一句朋友說的，累三天可以爽一輩子，真的好值❤️❤️❤️