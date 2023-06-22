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「1號」入袋！登頂苗栗「包樹崠山」，沿指引抵達天字第一號

健行筆記／ 健行筆記Alan Chen

山岳簡介：

包樹崠山：又稱『鍋鼎山、鍋仔崠山』，位於苗栗縣大湖鄉，標高593公尺，山頂立有一顆『三等三角點：1號』。

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交通資訊：

國道1號北上於『140-銅鑼出口』下交流道，前行500公尺後於分岔路靠右朝新興路【119縣道】前進，行約1.4公里於新興路【119縣道】向右轉，續沿新興路前行2.2公里後於客屬大橋【沿山公路/沿山道/119甲縣道】向左轉，行經跨越後龍溪的客屬大橋，於第一個十字路口向右轉，走台72線東行8.1公里至汶水端右轉台3線，繼續行駛台3線【中豐新路/內山公路】6.8公里後左轉進入義寮道，沿著產業道路前行1.2公里於路面寬闊處停車，附近電桿編號『窩仔幹23』。

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行程記錄：

● 停妥車，整裝後啟登。沿著產業道路緩慢爬升，前行約10分鐘，路過產道『1.5K』里程鐵牌處。

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● 續沿產業道路上行10分鐘，來到第一登山口，附近電桿編號『四寮145左支53』，電桿上有紅色三角點噴漆，但現場路跡不明。

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● 續循產業道路上行，往東北方向走170公尺，左側一棟新建農舍，路旁電桿編號『四寮145左支47』，附近正在砍伐竹林，砍下來的竹子堆積路旁，頗為壯觀。

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● 續行產業道路110公尺後，於電桿『四寮145左支44』處向右轉，沿產業道路前行300公尺後抵第二登山口，入口處綁有許多布條，不難辨識，附近電桿編號為『四寮145左支35』。

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● 進入竹林登山口，山徑一路陡下，注意竹桿上紅色噴漆或樹幹上五顏六色的布條指引，下行約3分鐘抵鞍部，之後進入雜木林，陡上前方山頭，即可抵達天字第一號三角點『包樹崠山』。

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● 包樹崠山：又稱『鍋鼎山、鍋仔崠山』，位於苗栗縣大湖鄉，標高593公尺，山頂立有一顆『三等三角點：1號』，山友們暱稱為『天下第一號基石』。當地客語的正確唸法應為『鑊仔崠山』或『鍋仔崠山』，據耆老轉述，當地原為泰雅族的生活獵場，清同治年間，陳、葉、謝三個家族，優先取得開墾權，為防範番害，遂在高處埋鍋造飯，以利防禦，因而得名。

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