一般遊客先別走！探訪「淡蘭古道南路＋四堵山」，一段耗時9.5小時的旅程
淡蘭古道是指清末晚期淡水廳(台北縣)與葛瑪蘭廳(宜蘭縣)之間的交通便道，200多年前漢族大量移民至東部開墾，發展出以傳送公文等官方為主的北路官道(瑞芳-雙溪-大里)，以老百姓採購日常用品等為主的中路民道(暖暖-十分-外澳)，還有以運送茶葉等商品的南路商道(六張犁-坪林-礁溪)等三條，目前較為大家熟悉的就是北路的草嶺古道與南路的跑馬古道。
本次行程是走淡蘭古道南路從坪林至礁溪這段，途中再加爬一座四堵山，因此從山林關聖宮附近的山林入口進入經四堵山-四堵崙-四堵古道-縣界公園-跑馬古道-礁溪共約19.5公里總爬升約800公尺耗時9.5小時。
其中四堵山因屬黏土土質下過雨步道甚滑，即使穿雨鞋也因黏土黏住鞋底而失去止滑功能，有些山友穿上冰爪克服，一般遊客不建議加此行程。其它古道部分坡度平緩好走且森林茂密林相豐富，是一條適合全家假日出遊尋幽訪勝的歷史古道。
更多古道登山相關資訊可參考登山影片：
四堵古道山林入口
石牌縣界公園
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