觀日坪古道展望絕佳！ 登頂石壁潭山與中坑山，找尋那傳說中的飛鳳山大板根

景點介紹

石壁潭山，海拔402公尺，設有三等三角點，山頂位於林間無展望，石壁潭地名的由來，是因溪流流經此地，侵蝕了北岸的山麓，進而形成大片岩壁，岩壁下方產生深潭而得名觀日坪古道，位在新竹芎林，是昔日當地農民開墾農地及運送農產品的山徑，設有觀景台，視野絕佳，沿途亦有多處展望點

中坑山，海拔462公尺，設有二等三角點，山頂有一小片視野開闊處，旁邊建有電波台

行前須知

行程規劃：竹24線＞修心宮登山口＞觀景台＞石壁潭山＞國旗展望點＞觀日亭＞中坑山＞大板根（夏娃）＞中板根＞飛鳳園登山口＞產業道路＞竹21線

路線型態：A進B出路線里程：總路程約7.5K爬升高度：310公尺大眾運輸：1820客運（芎林站），再步行1.7K準備出發今天搭乘1820客運至芎林站，經觀日坪古道登頂石壁潭山及中坑山，後半段與一般山友常走的飛鳳山流籠O型或8型不同，我們選擇到達大板根後，續走到苗21線，剛好出口就有公車站，直接搭乘公車至關西轉客運回家，這樣的好處是不用陡下至大板根，又再陡上回中坑山

今天搭乘1820客運至芎林站下車，沿著竹24線，過了飛鳳山牌樓後遇叉路右轉

往修心宮方向前進

修心宮旁水泥橋過去就是石壁潭山（觀日坪古道）登山口，這裡海拔150公尺

起登後第一個叉路，取左上行

觀日坪古道，是昔日當地農民開墾農地及運送農產品的山徑，共有兩段，這段古道長度約為2.8公里，路面是原始泥土路與樹根路為主，部分路段鋪設有枕木階梯，最後會接到三岔路口

途中可以望見飛鳳山的代勸堂

按指標往石壁潭方向走

首先到達的是石壁潭山觀景台，風景相當棒，綠油油的稻田好療癒，能俯瞰石潭與對面的竹東地區，連竹林大橋都清清楚楚

這裡的蚊子還不少，請記得做好防蚊工作

大約古道1K處，右方有一山徑能通往石壁潭山

石壁潭山，海拔402公尺，設有三等三角點，山頂位於林間無展望，地勢平坦，旁邊有一個大水塔，石壁潭地名的由來，是因溪流流經此地，侵蝕了北岸的山麓，進而形成大片岩壁，岩壁下方產生深潭而得名

回到主路線後，往前走約200公尺，右側邊坡上有一處插了許多國旗的展望點

這裡視野真是遼闊，除了能望見遠方的橫山鄉，包括雪山聖稜線，大雪山，加里山，油羅山等名山，皆一覽無遺

離開展望點後繼續前行

沿途都有景色可以看

接上三岔路口後，為觀日坪古道終點，繼續往觀日亭前進，往柴木屋的指標方向走

到達觀日亭，海拔459公尺，展望非常好，連觀音山，陽明山系，甚至北插天山，卡保山等名山，皆一覽無遺

今天天氣很好，能見度佳，還能望見台北101呢，真是太幸運了

接著朝紅色電塔方向前進，走往中坑山

指標寫往飛鳳園

沒多久就抵達中坑山，海拔462公尺，設有二等三角點，山頂有一小片視野開闊處，旁邊建有電波台

視野略為被草木遮蔽

飛鳳山也是知名飛沙縱走的一部分

順著步道繼續前行，途經飛鳳山雨量觀測站

按照指標走往大板根，有兩條路線，左側山徑為原始路面，需拉繩陡下，我們選擇走石板路下行

經過一處簡易棚子，旁有山徑能通往牛欄窩山，左側附近有小路寫往流籠O型

往大板根的路十分陡峭，海拔要下降約200公尺，但沿途景緻秀麗，群山層疊，美不勝收

從觀日坪至大板根，路程約15至20分鐘，映入眼簾的是雄偉壯麗的飛鳳山大板根，也叫做夏娃大板根，因為形狀關係所以稱作夏娃，海拔已降至266公尺

大板根似乎是前後各一棵，連在一起，品種為小西氏榕，板根的形成是為了適應多雨的環境，具有類似擋土牆的功能，容易在土層較薄之處看見

光滑的外表，美麗的曲線，蜿蜒寬闊的樹根，不得不讚嘆大自然的奧妙，太美了，令人嘆為觀止

成人站在板根旁邊都顯得渺小，太壯觀了，雖然有點隱密，也要走不短的路，但看見這自然界偉大的傑作，一切都是值得的

距離大板根不遠處，有一棵綠色的大板根，體型較夏娃板根小，但還是非常漂亮，盤枝末節的板根，令人驚艷，記憶深刻

最後往飛鳳園的方向走，從小徑下山

路面為石板路，相當好走

沿途風光明媚，景緻秀麗

飛鳳園是一間私人農場，複合式民宿，後方的山頭就是牛欄窩山，指標十分明確，從產業道路下行，走一小段再接上苗21線，出口處就有公車站，站名為下橫坑，搭乘5636路線公車至關西，再轉乘1820返回台北，5636班次不多，可以選擇搭到關西或芎林，惟需注意時間

過了飛鳳園後，沿著產業道路繼續走

因為飛鳳山已經去過了，所以我們選擇了與一般山友常走的飛鳳山流籠O型不同，我們看完大板根後，續走石板小徑接產業道路到苗21線，剛好出口就有公車站，直接搭乘5636路線公車至關西轉客運回家，這樣的好處是不用陡下至大板根，又再陡上回中坑山，飛鳳山大板根真是名不虛傳，真的太美了，令人陶醉，絕對值得一訪，推薦各位有空一定要來看看這優雅的大板根，肯定不虛此行，流連忘返

若喜歡，歡迎關注，收藏，分享