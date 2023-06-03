快訊

對流旺5縣市大雨特報 台南上看36度高溫

圖解新聞╱一圖看懂綠營性騷風暴 職場騷擾這款最多

遭「人選之人」編劇簡莉穎指控性騷擾 流亡詩人貝嶺：記憶錯置、杜撰

觀日坪古道展望絕佳！ 登頂石壁潭山與中坑山，找尋那傳說中的飛鳳山大板根

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

景點介紹

石壁潭山，海拔402公尺，設有三等三角點，山頂位於林間無展望，石壁潭地名的由來，是因溪流流經此地，侵蝕了北岸的山麓，進而形成大片岩壁，岩壁下方產生深潭而得名觀日坪古道，位在新竹芎林，是昔日當地農民開墾農地及運送農產品的山徑，設有觀景台，視野絕佳，沿途亦有多處展望點

中坑山，海拔462公尺，設有二等三角點，山頂有一小片視野開闊處，旁邊建有電波台

行前須知

行程規劃：竹24線＞修心宮登山口＞觀景台＞石壁潭山＞國旗展望點＞觀日亭＞中坑山＞大板根（夏娃）＞中板根＞飛鳳園登山口＞產業道路＞竹21線

路線型態：A進B出路線里程：總路程約7.5K爬升高度：310公尺大眾運輸：1820客運（芎林站），再步行1.7K準備出發今天搭乘1820客運至芎林站，經觀日坪古道登頂石壁潭山及中坑山，後半段與一般山友常走的飛鳳山流籠O型或8型不同，我們選擇到達大板根後，續走到苗21線，剛好出口就有公車站，直接搭乘公車至關西轉客運回家，這樣的好處是不用陡下至大板根，又再陡上回中坑山

212a8e7f6981c618a32b2890d00c75a3.jpg

9cda08808d2513db241ccd5f2d0a18d0.jpg

8f9446026d4e670a8371ae0ccf45b1e0.jpg

4c16a7a14554d8a845d26b28dd85dbf0.jpg

b88305b26e9ea10502b4ede5103be668.jpg

今天搭乘1820客運至芎林站下車，沿著竹24線，過了飛鳳山牌樓後遇叉路右轉

18e1f85ce412a426c1c80df7fd09c4b0.jpg

ad6d0904f3357a450916af1aba301c38.jpg

往修心宮方向前進

cb8e610d8bbe07424a775c065d167c87.jpg

修心宮旁水泥橋過去就是石壁潭山（觀日坪古道）登山口，這裡海拔150公尺

a5c39405b7d705cbd466e3f8fe861d96.jpg

cb6e86040e2dddd1486da3b63d44e735.jpg

56a1ddbc4ad3fc24459456bcee1dc798.jpg

起登後第一個叉路，取左上行

058ddae7c98c903a594c897e1b3bf676.jpg

deab646fed3ded9432623b47fbf2c503.jpg

ba4ce084b9219f607b8443a51009dfbf.jpg

觀日坪古道，是昔日當地農民開墾農地及運送農產品的山徑，共有兩段，這段古道長度約為2.8公里，路面是原始泥土路與樹根路為主，部分路段鋪設有枕木階梯，最後會接到三岔路口

3b07cfb38003748849af123217c46b5d.jpg

途中可以望見飛鳳山的代勸堂

6ffe0cc5e28f3aaf46afca002d894bfd.jpg

按指標往石壁潭方向走

b0ed0d6cb424114a7cd4c2280aec521f.jpg

348209e72958d693a621694b441a1869.jpg

首先到達的是石壁潭山觀景台，風景相當棒，綠油油的稻田好療癒，能俯瞰石潭與對面的竹東地區，連竹林大橋都清清楚楚

b5b2cb13c4c128c791ea538131de1f06.jpg

549f57c2c667a954ffbc174fec017ddc.jpg

這裡的蚊子還不少，請記得做好防蚊工作

b2e01c8b6d82a331e2ac1df39dbccca1.jpg

大約古道1K處，右方有一山徑能通往石壁潭山

c3477f46fd6bdd5f4b3f9c0b0ab65dce.jpg

762e261e22954ab0c66ff2a6370a20c9.jpg

石壁潭山，海拔402公尺，設有三等三角點，山頂位於林間無展望，地勢平坦，旁邊有一個大水塔，石壁潭地名的由來，是因溪流流經此地，侵蝕了北岸的山麓，進而形成大片岩壁，岩壁下方產生深潭而得名

703b70883ba8afd942de67fa8b53fecf.jpg

3fb80c2adce76f04503d090f448a0a75.jpg

4415855c6e0dc626ea26ebb69291ef17.jpg

回到主路線後，往前走約200公尺，右側邊坡上有一處插了許多國旗的展望點

4b017fee5aec729e97e33373fefa370b.jpg

這裡視野真是遼闊，除了能望見遠方的橫山鄉，包括雪山聖稜線，大雪山，加里山，油羅山等名山，皆一覽無遺

62363cd3ff0c5f938711308720bf3ad7.jpg

695761c2bebff56087390c08529119ca.jpg

離開展望點後繼續前行

c21234d0f31b899711599f39828802aa.jpg

b0241c9d5043d55e950f485f47b3a9e4.jpg

3687bca3e8abbd1e62d68d7c5a812edd.jpg

沿途都有景色可以看

f8e6b0f76ce5b6793b568ec3225c816c.jpg

37d60b0ce661f9a93c8f84334fbb3ac3.jpg

接上三岔路口後，為觀日坪古道終點，繼續往觀日亭前進，往柴木屋的指標方向走

8ac15530ba526cba22f2d0831a782857.jpg

c47586d335d07e23b987e77772daaea1.jpg

到達觀日亭，海拔459公尺，展望非常好，連觀音山，陽明山系，甚至北插天山，卡保山等名山，皆一覽無遺

d741ec88e5b641d20f50413de71c8ee5.jpg

10fc8d0324c4f90ebc158a7eeb48453b.jpg

68831f71236d37dd3ec22b82848001be.jpg

今天天氣很好，能見度佳，還能望見台北101呢，真是太幸運了

9c765f81beee8186fa0211a786dd9f25.jpg

4e4315060f24b45bd903e15179cffe67.jpg

接著朝紅色電塔方向前進，走往中坑山

fcebaddfe181fd543acdfc8a0ee74677.jpg

43dfe47c966af1b958cafe7d097ffad7.jpg

指標寫往飛鳳園

06a537c8d4e6bf4fae100e86fdd1d4c4.jpg

687072fb764762dd3cd68c1342b5b490.jpg

沒多久就抵達中坑山，海拔462公尺，設有二等三角點，山頂有一小片視野開闊處，旁邊建有電波台

9c9aef0f7e04f984d8b339d25e963696.jpg

b10aefa84e8bed5a94f5aa8657a84e3a.jpg

1b345e7c3c60fedccd1ee21a3b4f75cb.jpg

視野略為被草木遮蔽

ed98845dd1c30e1f1073587312bc52ef.jpg

飛鳳山也是知名飛沙縱走的一部分

fcdfc96921cdbe04bf9c3d623061a581.jpg

順著步道繼續前行，途經飛鳳山雨量觀測站

a9b4e69954f6db196bafe6776946f642.jpg

bbba0a91c38f8b2636ffa68ff6e3c4ad.jpg

按照指標走往大板根，有兩條路線，左側山徑為原始路面，需拉繩陡下，我們選擇走石板路下行

7f50cdeb8e4f5fff85c162530509d7af.jpg

經過一處簡易棚子，旁有山徑能通往牛欄窩山，左側附近有小路寫往流籠O型

76c8caaf169ec6330e5850cdb0a26a2b.jpg

9610e4621a04e8f3fa9b82ffc7c9eac1.jpg

往大板根的路十分陡峭，海拔要下降約200公尺，但沿途景緻秀麗，群山層疊，美不勝收

e0f483ea59faea30df6ce6398ae03379.jpg

eab048341e032cd2607c42565cf413b0.jpg

3c7395cb0dc497d589279e1b4690f2f9.jpg

從觀日坪至大板根，路程約15至20分鐘，映入眼簾的是雄偉壯麗的飛鳳山大板根，也叫做夏娃大板根，因為形狀關係所以稱作夏娃，海拔已降至266公尺

562327a1c2cc7805ab3d9616e75356fa.jpg

大板根似乎是前後各一棵，連在一起，品種為小西氏榕，板根的形成是為了適應多雨的環境，具有類似擋土牆的功能，容易在土層較薄之處看見

e14a26e44c56caa43038d4a730002509.jpg

44fd02351b79f7bc16c13c122d093c97.jpg

光滑的外表，美麗的曲線，蜿蜒寬闊的樹根，不得不讚嘆大自然的奧妙，太美了，令人嘆為觀止

623c119111cde138e6dd6bc05313bd66.jpg

08b044e2662145b59ab9a9bb12b03ebd.jpg

d9c72b9223cf6c5a0ad81d111ec54ea5.jpg

成人站在板根旁邊都顯得渺小，太壯觀了，雖然有點隱密，也要走不短的路，但看見這自然界偉大的傑作，一切都是值得的

79609043c32582655468410b053ff4be.jpg

c3d4f4d20dbfed41ac46b6be8d275bb1.jpg

距離大板根不遠處，有一棵綠色的大板根，體型較夏娃板根小，但還是非常漂亮，盤枝末節的板根，令人驚艷，記憶深刻

f5951e7e5c05cc7fa46c8efd0a144ee9.jpg

0e9a3f160e2fddbdc10a8aaea9685456.jpg

9b06f180864151fff2bd4978670c9faa.jpg

最後往飛鳳園的方向走，從小徑下山

3147da8f99f25f2adf89c66d276c5b97.jpg

路面為石板路，相當好走

a2c21afd1d1a7c57e9094c51e1ff3691.jpg

沿途風光明媚，景緻秀麗

8082f00f204de24fbad88ce148882f15.jpg

afc59a9f644951c895174d7e04b5e881.jpg

e35ace337288a7b3baa2f9ea60d06df0.jpg

飛鳳園是一間私人農場，複合式民宿，後方的山頭就是牛欄窩山，指標十分明確，從產業道路下行，走一小段再接上苗21線，出口處就有公車站，站名為下橫坑，搭乘5636路線公車至關西，再轉乘1820返回台北，5636班次不多，可以選擇搭到關西或芎林，惟需注意時間

b27ec1e517253770995f8692591002f7.jpg

過了飛鳳園後，沿著產業道路繼續走

380ce1d070b74c36d249b51ce7e87e64.jpg

312c002fbd0b37d96545ced13ce02b5d.jpg

因為飛鳳山已經去過了，所以我們選擇了與一般山友常走的飛鳳山流籠O型不同，我們看完大板根後，續走石板小徑接產業道路到苗21線，剛好出口就有公車站，直接搭乘5636路線公車至關西轉客運回家，這樣的好處是不用陡下至大板根，又再陡上回中坑山，飛鳳山大板根真是名不虛傳，真的太美了，令人陶醉，絕對值得一訪，推薦各位有空一定要來看看這優雅的大板根，肯定不虛此行，流連忘返

若喜歡，歡迎關注，收藏，分享

古道 客運 登山

延伸閱讀

新竹芎林「棒球隊」砸車7煞落網 疑新竹市幫派成員

台南梅嶺比丘尼陳屍山徑 頭頸部多處擦挫傷與裂傷出血

影／台南梅嶺比丘尼離奇陳屍山徑 死因「外力造成」

比丘尼台南梅嶺山區獨自修行 上午陳屍偏僻山徑路旁

相關新聞

觀日坪古道展望絕佳！ 登頂石壁潭山與中坑山，找尋那傳說中的飛鳳山大板根

景點介紹 石壁潭山，海拔402公尺，設有三等三角點，山頂位於林間無展望，石壁潭地名的由來，是因溪流流經此地，侵蝕了北岸的山麓，進而形成大片岩壁，岩壁下方產生深潭而得名觀日坪古道，位在新竹芎林，是昔日

難度高、人氣更高！「黃金一稜」整段拉繩陡上　無攀岩經驗者慎入

東北角有10條視野極佳的稜線合稱黃金十稜，其中比較有名的有黃金五稜的劍龍稜與黃金一稜(基隆山東峰-486峰-基隆山主峰)，黃金一稜雖然難度最高且具有高危險性，但前往攀爬的山友仍絡繹不絕，從濂洞國小登山

巡山＋探路！走訪岳界達人分享的「亞泥山」　寶刀斷了仍繼續前行

一、前言： 1.緣由： (1).春雨過後，山上的綠植飆速生長，路過芒草、芒萁地帶的山徑更加明顯，如果不定期上山排除新路障，大約數週之後山徑就會被綠植掩蔽難行。 (2).岳界達人(偶爾獨步山林間)

古典油畫般優雅景色！ 雪白鹿角、翠綠枯木、拼花牆 「秀湖記行」相片紀錄 十分滿意

行程時間：2021/2/6-2021/2/9 路線：溪南山、石山秀湖登山步道"只見秀湖沐浴在午後的絢麗豔陽裡，湖面蕩漾著岸邊搖曳的金黃樹林和遠處聚光燈般被點亮的山坡，景色就像是幅古典油彩畫般優雅而絢

恍若遺世！高山秘境氛圍「深堀山＋深堀池」　走入神秘外星人營地

曾經出現在歷史光軌中的一座山 恍若遺世 高山秘境氛圍2023 D0504 : : 275 深堀山 & 深堀池(外星人營地) 奇萊主山南南峰、奇萊南南峰深堀山又稱奇萊主山南南峰，海拔33

手腳並用！三天兩夜「聖稜線O型」　解鎖斷崖收穫壯麗大景

︱更精彩的內容、斷崖多角度詳情記錄！請觀看影片︱ 美麗的名字、美麗的風景，配上最好的夥伴和心情，好開心療癒的三天！有別於其他會想再去的路線，聖稜線是一定會再來的！可能行程安排會不一樣，但喜愛山的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦