走進「Windows 桌面」！不應只有傳說中的黃金大草原，攻上八瘦之一「南華山」

南華山不應只有傳說中的黃金大草原可以跟玉山說聲「早安」 夢幻絕美的能高稜線 怎能不收藏

感恩最初心母親是山 父親是大樹思念最好的解藥 : 天晴的時候 來看您

2023 D0504 於 南華山

1/3 : 2023 D0503 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28014 被遺忘的深山 秘境 : 能高瀑布 能高越嶺道西段 2A/3: 2023 D0504 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28017 南華山不應只有傳說中的黃金大草原 2B/3:2023 D0504 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28018 糜爛不是我的錯 都是天晴惹的禍 奇萊南峰 2C/3:2023 D0504 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=27998 恍若遺世 高山秘境氛圍深堀山 + 深堀池 3/3:2023 D0505 光被八表碑+能高越嶺道西段(下山)

「寧摸早黑也不願摸晚黑」， O No ! 我們「兩黑都不摸」 天亮才出發

晨曦徐徐 能高主峰已披上黃金般的亮彩是誰說一定摸黑出發 抵達山頂 才能看日出

深堀山 也很黃金啊一般爬 奇萊南華的隊伍 Day 2 安排 2點起床 2:30 吃早餐 3:00 出發先爬 奇萊南峰 再登 南華山 大約 10 點 回到 天池山莊短暫休息後 下山大約 3-4 小時 從天池山莊 下午 3 點 左右回到屯原登山口

我們是 High Quality 豪華版 三天二夜 住天池山莊 二晚 Day 2 : 4 點起床 4:30 吃早餐 5:00 天亮出發

人生就要這樣過 別問姐「單攻玉山」輕鬆 還是「單攻雪山」 輕鬆姐 可以排三天 就不會排二天可以走二天 就不會單攻 了嗎錢賺多賺少 有錢花就好

5:00 天池山莊 06:08 天池三叉 - 06:52 南華山這是 我們的時間 跟 「上河」 相差無幾

參考 「上河文化」的奇萊南華 攀登時間 腳程快慢 每人不同 大家一起跟著團隊規劃走 就對了

天池三叉 = 「池の端遞送物交換所」 1914年 太魯閣戰役中「初音奇萊橫斷道路」連絡東西的「四等郵便線路」在主脊上的天池畔建有「池の端遞送物交換所」的檜木小屋。10月5日首度執行郵遞交換任務台灣第一條路寬2公尺規格的東西橫斷道路

昨晚 天池山莊 管理員有分享「 能高越嶺道」 的歷史故事 = 日治時期「初音奇萊橫斷道路」「四等郵便線路」= 郵差送信的路

天池三叉 沒水 先取右 往 「南華山」06:12 天池三叉 - 06:52 南華山 : 上山 40 分鐘07:12 - 07:58 天池三叉: 下山 46 分鐘上河的時間 是 上山 40 分鐘 / 下山 30 分鐘我們時間很鬆 邊走邊賞景

南華山 於花蓮縣秀林鄉銅門村與南投縣仁愛鄉都達村之間地理位置接近東部 下午較容易起霧因此 我們先登 南華山 再去 奇萊南峰

本來是想走 「南華山 下 光被八表」昨晚天池山莊管理員建議我們「 南華山 + 奇萊南峰」 再 深堀山/深堀池想想也蠻有道理 於是 改變計畫 「 光被八表」Day 3 下山前再去

雖說「奇萊南華」屬 初階百岳 匆匆走過 也有些可惜

南華山 展望很無敵

早起來看海 - 雲海 啦清晨的雲彩 變化莫測 縹緲不定

往 南華山的山路 平緩好走 順順走就好看見下方 昔日的「四等郵便線路」= 郵差送信的路

露珠穿透陽光 像一顆一顆的珍珠閃爍光芒

南華山 到了 ?還沒啦 第一次來 你一定會被這個假山頭騙

南華山 淺草原坡

順順走就好 不用上稜線 稜線風大

奇萊東稜路線

「藍天白雲綠草原」= 走進 「Windows 桌面」

後方就是 「奇萊裏山」橫看成嶺側成峰 遠近高低各不同

難以抗拒 山的魅惑山在這裡，我們也在這裡 深深著迷 這種獨特的誘惑

雲 一抹一抹 口味很清淡 哈 緩緩地飄 慢慢地聚集

步道上往下看 的確有一條山路 往花蓮銅門方向

「南華山」就在那裏 !!!

南華山 台灣百岳 八瘦之一百岳中山脊狹長，山腹瘦削，兩側多為崖壁或急坡

弓水山 畢祿山 本鄉山 干卓萬山 小關山北峰 南華山 關山嶺山 羊頭山

南華山 山脊南北狹長，橫看成嶺側成峰北鞍有天池南邊為能高埡口形勢突出西坡陡峭，東坡和緩淺竹如茵，容貌秀麗from : 上河文化

南華山，亦稱能高主山北峰、能高北峰，是台灣中央山脈北段主脊上著名高山奇萊山南側的高峰，最高峰標高3,198公尺，其南側約260公尺處的山肩設有三等三角點編號5942，標高3,184公尺，百岳排名第76、八瘦之一，位於花蓮縣秀林鄉銅門村與南投縣仁愛鄉都達村之間

南華山 基石 立於 3,184公尺處 並非最高峰最高峰標高3,198公尺 剛才路上看到的假山頭為什麼呢 ? 地理位置吧 現代加強版北三段 = 奇萊南華 + 能高安東軍從 南華山 可直接 下切到 光被八表 接上 能高稜線

南華山頂 看 玉山 和 牧山東峰

想在南華山頂看玉山 就要先走 南華山 再 奇萊南峰因為 南華山 接近 花蓮 10 點過後就容易結雲甚至起霧而 奇萊南峰 接近 西部的南投 天氣相對較晴朗

夢幻的視角 眼前就是 北三段 玉山右側是 干卓萬群峰 左側是 中央山脈南三段

360度全景環繞將影子印在山裏 收藏在心裏

看見沒 能高主峰尖峰右側後方的玉山

拉近一點來看看 連 鳳尾岩 都很明顯沒錯吧 玉山主峰由左而右是 玉山東峰 、 玉山主峰 、 玉山北峰 、玉山北北峰、 玉山西峰前排是 干卓萬群峰鳳尾岩是玉山主峰往玉山東峰的稜線上最為突出的岩塔海拔3872公尺，岩塔高約30公尺

南華山 : 中央山脈南華山雖又稱為能高北峰，但在地形學中與奇萊山屬於同一山塊，而與能高山被能高埡口所分隔屬不同山塊。能高越嶺道 在南華山南南西方約1.5公里與能高山的鞍部能高埡口越嶺中央山脈主脊 南華山附近北邊接連奇萊南峰、南邊接連能高山等山。一般登山行程安排是以能高越嶺道的天池山莊為基地，在天池登上主脊後連登北側的奇萊南峰、南側的南華山，合稱為「奇萊南華」，亦可再循稜線向南縱走至能高埡口，再由能高越嶺道返回天池山莊

阿里山龍膽龍膽屬的多年生草本植物，為台灣原生特有種植物。生長在臺灣2000公尺以上的高海拔山區。由早田文藏命名，中文名稱為種小名arisanensis 迻譯而來，據1933年7月10日載明的一份川上瀧彌本種野花的標本採集地是在阿里山山脈祝山。但實際上阿里山並沒有分佈

彩虹雲 或稱 「火彩虹」 Fire Rainbow 水氣在太陽光線折射下而出現的自然現象 超過兩萬英呎的高空捲雲層裡 有足夠冰晶數量 ，加上太陽光照射捲雲層的角度剛好為58度才會形成彩虹雲景象

「行到水窮處，坐看雲起時」生活很簡單 我要的不多爬到山上 抬頭看看天上的雲 就很開心