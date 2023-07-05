快訊

必買誘因+2了！1圖看蘋果iPhone 15電量衝破天際 儲存空間256GB起跳

傳郭台銘「有意併購民眾黨」 蔡壁如爆：他這一兩天決定是否獨立參選

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

走進「Windows 桌面」！不應只有傳說中的黃金大草原，攻上八瘦之一「南華山」

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

f25942e85b44d662a1064e66d63239ca.jpg

南華山不應只有傳說中的黃金大草原可以跟玉山說聲「早安」 夢幻絕美的能高稜線    怎能不收藏

a9821d00d095797ea8e7c4ff33cc7837.jpg

感恩最初心母親是山  父親是大樹思念最好的解藥 : 天晴的時候 來看您

2023 D0504  於 南華山

1/3 : 2023 D0503https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28014被遺忘的深山秘境 : 能高瀑布 能高越嶺道西段
2A/3: 2023 D0504https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28017 南華山不應只有傳說中的黃金大草原
2B/3:2023 D0504https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28018糜爛不是我的錯 都是天晴惹的禍奇萊南峰
2C/3:2023 D0504https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=27998恍若遺世 高山秘境氛圍深堀山 + 深堀池
3/3:2023 D0505光被八表碑+能高越嶺道西段(下山)

37662aeaa6784b91354c1d3f5a88a7d2.jpg

「寧摸早黑也不願摸晚黑」 O  No ! 我們「兩黑都不摸」    天亮才出發

3a3f61db75cb5753d045f0c7a302f876.jpg

晨曦徐徐  能高主峰已披上黃金般的亮彩是誰說一定摸黑出發 抵達山頂 才能看日出

94f1fe59cb6f862c9ad478dd930c964d.jpg

深堀山 也很黃金啊一般爬 奇萊南華的隊伍  Day 2 安排 2點起床 2:30 吃早餐  3:00 出發先爬 奇萊南峰   再登 南華山  大約  10 點 回到 天池山莊短暫休息後   下山大約 3-4 小時 從天池山莊  下午 3 點 左右回到屯原登山口

56e667507b27f110d3c520275deace9a.jpg

我們是 High Quality 豪華版  三天二夜  住天池山莊 二晚 Day 2 : 4 點起床 4:30 吃早餐  5:00 天亮出發

f72c6037c87826ca543ad252db5bfef7.jpg

人生就要這樣過  別問姐「單攻玉山」輕鬆 還是「單攻雪山」  輕鬆姐 可以排三天 就不會排二天可以走二天  就不會單攻  了嗎錢賺多賺少  有錢花就好

cd9daf3549f296be50ee2428f8f50829.jpg

5:00 天池山莊   06:08 天池三叉 - 06:52 南華山這是 我們的時間  跟 「上河」  相差無幾

b5a3272f0b84262f063bcecd7fa31c92.jpg

參考 「上河文化」的奇萊南華 攀登時間   腳程快慢  每人不同  大家一起跟著團隊規劃走 就對了

17332cc930cafb00a696f2612016fac7.jpg

天池三叉 = 「池の端遞送物交換所」 1914年 太魯閣戰役中「初音奇萊橫斷道路」連絡東西的「四等郵便線路」在主脊上的天池畔建有「池の端遞送物交換所」的檜木小屋。10月5日首度執行郵遞交換任務台灣第一條路寬2公尺規格的東西橫斷道路

b15358d08d72b24ed4b8fa574ec128b0.jpg

晚 天池山莊 管理員有分享「 能高越嶺道」 的歷史故事 = 日治時期「初音奇萊橫斷道路」「四等郵便線路」= 郵差送信的路

c40a5b3d78794deb68c7e2c0f10fcd3b.jpg

天池三叉 沒水   先取右 往  「南華山」06:12 天池三叉 - 06:52 南華山 : 上山 40 分鐘07:12 - 07:58 天池三叉: 下山 46 分鐘上河的時間 是 上山 40 分鐘 / 下山 30 分鐘我們時間很鬆  邊走邊賞景 

ee74043930b6bec78cdf17ee91d05810.jpg

南華山 於花蓮縣秀林鄉銅門村與南投縣仁愛鄉都達村之間地理位置接近東部  下午較容易起霧因此 我們先登 南華山  再去 奇萊南峰  

353eead342b789f2719a43572fc0bdc3.jpg

本來是想走 「南華山 下 光被八表」昨晚天池山莊管理員建議我們「 南華山 + 奇萊南峰」  再 深堀山/深堀池想想也蠻有道理   於是 改變計畫  「 光被八表」Day 3 下山前再去

234833913e719c91ba2163c6dc365399.jpg

雖說「奇萊南華」屬 初階百岳  匆匆走過 也有些可惜 

7461eb960bcc6bf6d2959e9a4e591cea.jpg

c37abc2b8287c87199eba0735e38850b.jpg

南華山 展望很無敵

f052d1d309e8f378146d71812455a6e7.jpg

早起來看海 - 雲海 啦清晨的雲彩  變化莫測  縹緲不定 

c53dfba16d377a0abaf7ded964868007.jpg

往 南華山的山路  平緩好走  順順走就好看見下方 昔日的「四等郵便線路」= 郵差送信的路

219959a423d35f3be82a9f6fea837795.jpg

露珠穿透陽光    像一顆一顆的珍珠閃爍光芒

f85afabf70b61510b8680bc6b8737527.jpg

南華山 到了 ?還沒啦   第一次來 你一定會被這個假山頭騙

e1459aa61133a37cf0bf20c610fe51ba.jpg

南華山  淺草原坡  

4067a68b7b30598fca956d1b33de326a.jpg

順順走就好  不用上稜線  稜線風大  

09cdaccb847c7e19be5c166937441d20.jpg

奇萊東稜路線

2acaa15a8d742c10872f5936b59d70af.jpg

「藍天白雲綠草原」= 走進 「Windows 桌面」

c3546cf57f0b94ad3d987f23c2866467.jpg

a481b1dd90dfde9cba6c6d9032d95231.jpg

後方就是  「奇萊裏山」橫看成嶺側成峰  遠近高低各不同

9affaee00e68650c326c93221eb599e6.jpg

c57b1c3c4e77b7dd4585e7c7611a6131.jpg

fb5f0c1efc0d4703afbd422b5a19658a.jpg

 難以抗拒  山的魅惑山在這裡，我們也在這裡  深深著迷  這種獨特的誘惑 

b736b7d9b37f2a1d41ea8b62b37982bb.jpg

雲   一抹一抹   口味很清淡  哈  緩緩地飄  慢慢地聚集

eaa732861516d7c94942c01a3c3076e0.jpg

步道上往下看  的確有一條山路 往花蓮銅門方向

78e2e0d4bffce4c710cea7a75b727e8f.jpg

 「南華山」就在那裏 !!!  

a0dcfd4fa8555f35ee85014c958bf0a4.jpg

南華山  台灣百岳 八瘦之一百岳中山脊狹長，山腹瘦削，兩側多為崖壁或急坡

弓水山畢祿山本鄉山干卓萬山
小關山北峰南華山關山嶺山羊頭山

a852c88c48cfbdc84e6d34b4f7fa7be7.jpg

南華山 山脊南北狹長，橫看成嶺側成峰北鞍有天池南邊為能高埡口形勢突出西坡陡峭，東坡和緩淺竹如茵，容貌秀麗from :  上河文化

2e156911e4c9ec687368728de6007f9c.jpgdcc2210f8736b584284cdebe32658551.jpg

南華山，亦稱能高主山北峰、能高北峰，是台灣中央山脈北段主脊上著名高山奇萊山南側的高峰，最高峰標高3,198公尺，其南側約260公尺處的山肩設有三等三角點編號5942，標高3,184公尺，百岳排名第76、八瘦之一，位於花蓮縣秀林鄉銅門村與南投縣仁愛鄉都達村之間

5c4d1fbf7d093d3112006fc0d1383e1e.jpg99aaab5b4fbbca8629939f6673b24b6e.jpg

南華山 基石 立於 3,184公尺處  並非最高峰最高峰標高3,198公尺 剛才路上看到的假山頭為什麼呢 ? 地理位置吧  現代加強版北三段 = 奇萊南華 + 能高安東軍從 南華山 可直接 下切到 光被八表  接上 能高稜線

81c01ec6d0471ab471e8867d014082fc.jpg

南華山頂 看 玉山 和 牧山東峰

f557dcb580b815d7d4ba481bca2f4821.jpg

想在南華山頂看玉山  就要先走 南華山 再 奇萊南峰因為 南華山 接近 花蓮  10 點過後就容易結雲甚至起霧而 奇萊南峰  接近 西部的南投  天氣相對較晴朗

fd95e1ad3dcfe9eaea2c8a466009d6da.jpg

2d78c4a1388c5f9e37a88d10566e05c0.jpg

夢幻的視角  眼前就是 北三段  玉山右側是 干卓萬群峰  左側是 中央山脈南三段 

76449fad61fd0674dc508ce31f05f3e3.jpg

360度全景環繞將影子印在山裏  收藏在心裏

cc1189b1991429a8daf5e6ab8f78e81b.jpg

看見沒  能高主峰尖峰右側後方的玉山

7adafb4f31857a010568eab537bb7136.jpg

拉近一點來看看  連 鳳尾岩 都很明顯沒錯吧  玉山主峰由左而右是 玉山東峰 、 玉山主峰 、 玉山北峰  、玉山北北峰、 玉山西峰前排是 干卓萬群峰鳳尾岩是玉山主峰往玉山東峰的稜線上最為突出的岩塔海拔3872公尺，岩塔高約30公尺 

f949bfe455af66070dffa69fd1d2efc9.jpg

c89feccf8b2421e81a439313dd0d357d.jpg

f9284a91c510b59dac05adcb96e62fec.jpg

南華山  : 中央山脈南華山雖又稱為能高北峰，但在地形學中與奇萊山屬於同一山塊，而與能高山被能高埡口所分隔屬不同山塊。能高越嶺道 在南華山南南西方約1.5公里與能高山的鞍部能高埡口越嶺中央山脈主脊  南華山附近北邊接連奇萊南峰、南邊接連能高山等山。一般登山行程安排是以能高越嶺道的天池山莊為基地，在天池登上主脊後連登北側的奇萊南峰、南側的南華山，合稱為「奇萊南華」，亦可再循稜線向南縱走至能高埡口，再由能高越嶺道返回天池山莊

b806f9664f70c0f925d5fa219d3c70ea.jpg

71a342a40432b3dc2341bc7024cd7172.jpg

7a4b64535ba7bbe3a0865d75485932a7.jpg

f464d20733d72ffaca23348dc698c5b1.jpg

08fe4bd91544528acadef282f336ed91.jpg

60c036d5ca6403c4d54b89bf00accd9a.jpg

阿里山龍膽龍膽屬的多年生草本植物，為台灣原生特有種植物。生長在臺灣2000公尺以上的高海拔山區。由早田文藏命名，中文名稱為種小名arisanensis 迻譯而來，據1933年7月10日載明的一份川上瀧彌本種野花的標本採集地是在阿里山山脈祝山。但實際上阿里山並沒有分佈

21d2f1c4ad9ef9b6e067f77697742919.jpg

88b8bcc4cf87472e9a445e7fc2c0ef9f.jpg

3f0f6c9fefb924151a9eacb821b8ab5b.jpg

彩虹雲 或稱 「火彩虹」 Fire Rainbow 水氣在太陽光線折射下而出現的自然現象 超過兩萬英呎的高空捲雲層裡 有足夠冰晶數量 ，加上太陽光照射捲雲層的角度剛好為58度才會形成彩虹雲景象

86fbff0e3b530d7d4917932732118c4b.jpg

「行到水窮處，坐看雲起時」生活很簡單  我要的不多爬到山上  抬頭看看天上的雲 就很開心

玉山 阿里山 秘境

延伸閱讀

只有1天！台灣大哥大「mo幣多會員日」明開跑　消費滿3千元夾限量金幣

十年前花14萬買金條寄存專櫃 她想取貨卻因「老闆換人」被拒

天秤兩端 美元與黃金

油價下滑約1% 金價連跌三天至六周低點

相關新聞

走進「Windows 桌面」！不應只有傳說中的黃金大草原，攻上八瘦之一「南華山」

南華山不應只有傳說中的黃金大草原可以跟玉山說聲「早安」 夢幻絕美的能高稜線 怎能不收藏 感恩最初心母親是山 父親是大樹思念最好的解藥 : 天晴的時候 來看您 2023 D0504 於

一圓舊夢！解鎖目標「軟橋山O型」，加碼「北五指東峰」未完待續，下次繼續披荊斬棘

一、前言： 2019.1.19曾經試圖探訪軟橋山，由於裝備不足、經驗欠缺...，未及半途宣告失敗撤退。近期得知...竹東軟橋山登山步道老路新開完成，好心動！參照2023.4/30~5/4桃園鐮刀登山

好天氣就出發！包下「大刀山、大保克山、內洞森林遊樂區」，清幽美景讓人忘卻辛苦

連續幾週下雨，終於等到好天氣，著手規劃行程，搭乘5：40國光客運到台北並轉車到烏來總站朝聖這條漂亮的郊山路線。前半段(烏來總站~經大刀山抵大保克山登山口)由自己規劃的路線，自大保克山登山口起跟著「台北

「1號」入袋！登頂苗栗「包樹崠山」，沿指引抵達天字第一號

山岳簡介： 包樹崠山：又稱『鍋鼎山、鍋仔崠山』，位於苗栗縣大湖鄉，標高593公尺，山頂立有一顆『三等三角點：1號』。 交通資訊： 國道1號北上於『140-銅鑼出口』下交流道，前行500公尺後

完登！雲嘉南高高屏「27座小百岳」入袋，過程的種種體驗是最大的幸福

維基百科2017年版小百科列表-雲嘉南高高屏小百岳27座。如果親近小百岳是一種幸福的話，那麼過程中的種種體驗就是最大的幸福。如果登頂是一種幸福的話，那麼平安下山就是最大的幸福。如果一個人單攻是一種幸福

練就神秘力量！「桃源谷」整片抹茶綠絕美，打卡傳說中的「人腦聖地」

桃源谷在桃源谷，最理想的是它無障礙的整片抹茶綠色，在日光之下可以亮麗無瑕。在雲霧飄渺間，則有濕濕的青翠。在廣袤的草片裏面，牛隻三三兩兩的咀嚼，那個聲響彷彿像是在啃蘋果還是小黃瓜那麼新鮮清脆，好像隨時都

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦