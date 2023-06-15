感謝好天氣！「孔雀開屏樹頭」拍好拍滿，拉繩陡下收穫旅程

2023-05-11 埔里六秀南東眼山─紅色鐵皮屋旁茶園登山口→孔雀開屏樹頭→四叉路口→南東眼山→車程順撿南東眼山南峰

感謝文慶隊長開團兼領隊，前導春祥，中導宜佳、茂霖，押隊文慶兄、宗茂，炳榮兄劃粉筆指示，攜帶無線對講機隊友，與32位隊友的陪同，感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。擔心午後有雨，不在紅色鐵皮屋旁茶園登山口午餐，集合後即開始起登，茶園優美，在此團拍，可惜遠山一片白牆。來到孔雀開屏樹頭，午休並讓大夥拍照。

到達基點處，號稱三等三角點，卻已不見基石。下山途中多處拉繩陡下，累積的落葉變得滑溜，必須小心行走。車程順撿南東眼山南峰，並結束南東眼山行程。

總里程數(含車程)：6.26KM，總時數4小時46分鐘(含休息)；開始時間：11:13，結束時間：15:59，平均速度：1.31KM/H；高度上升：424M，高度下降：434M；最高海拔：1882M，最低海拔：1449M。交通方式：大巴+7人座接駁車。夜宿：廬山水悅溫泉會館。

我的航跡檔：2023-05-11 埔里六秀南東眼山─紅色鐵皮屋旁茶園登山口→孔雀開屏樹頭→四叉路口→南東眼山→車程順撿南東眼山南峰

11:26紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

11:26紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

11:26紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

11:27紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

11:30紅色鐵皮屋旁茶園登山口團拍。

11:32紅色鐵皮屋旁茶園登山口團拍。

11:33南東眼山登山步道指示牌。

11:33南東眼山登山步道指示牌。

12:10南東眼山登山步道血藤。

12:15菌菇。

12:39孔雀開屏樹頭。

12:51孔雀開屏樹頭。

12:52孔雀開屏樹頭。

12:52孔雀開屏樹頭。

12:55孔雀開屏樹頭。

12:59孔雀開屏樹頭。

13:01孔雀開屏樹頭。

13:22四叉路口。

13:42南東眼山基點。

13:43南東眼山基點。

13:43南東眼山基點。

14:05孔雀開屏樹頭。

14:08孔雀開屏樹頭。

14:13南東眼山登山步道。

14:30南東眼山登山步道。

14:38南東眼山登山步道。

15:18紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:19紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:19紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:20紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:21紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:22紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:22紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:23紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:24紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:24紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:24紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:24紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:25紅色鐵皮屋旁茶園登山口。

15:41南東眼山南峰。

15:57南東眼山南峰。

15:58南東眼山南峰。

航跡圖。

航跡統計資料。

航跡海拔高度圖。