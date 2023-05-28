古典油畫般優雅景色！ 雪白鹿角、翠綠枯木、拼花牆 「秀湖記行」相片紀錄 十分滿意

路線：溪南山、石山秀湖登山步道"只見秀湖沐浴在午後的絢麗豔陽裡，湖面蕩漾著岸邊搖曳的金黃樹林和遠處聚光燈般被點亮的山坡，景色就像是幅古典油彩畫般優雅而絢爛。我趕緊抄起相機向湖邊走去，一拍就是好幾十分鐘過去，直到西沉陽光被溪南山遮蔽，再也照不亮對面山坡才收手。"

【雪白鹿角】 這是第三天傍晚拍下的相片，也算是這趟旅程裡，讓我十分滿意的另一張相片(相片故事請見文章)。我一直非常喜歡拍攝森林間獨自屹立的孤樹或枯木，能夠在這次旅途裡再增添幾張這樣的相片，也是令我滿足。隔日清早，鬧鐘聲響劃破寧靜，把我由幾場記不清細節的夢境中拉回現實。望著帳篷縫隙外尚披著夜色的黛藍色森林，我不知怎麼的覺得，這個還捲縮在睡袋裡的我，彷彿才是在夢中。冷冽的空氣讓人一根指頭也不想伸出睡袋，但想著氳氤飄渺的秀湖，我還是一鼓作氣把所有衣物都塞進懷裡，奮力掙著地穿上，鼓起勇氣踏出帳篷。只見湖面依然靜如止水，清澈的空氣裡，甚至見不到一絲塵埃或水氣，眼前的景色讓我有些失望，我整晚都期待著薄霧裡若隱若現的秀湖，如今的湖面，卻仍清晰倒映著綠油油的山頭。但不論如何，這樣沉靜的秀湖依舊美麗動人，我趕緊提著相機向湖畔走去，趁早餐前先拍上今天的第一輪。

【枯木與翠綠】第三天清早，趁著早餐前隊友還沒爬出帳篷，我在秀湖邊四處蒐集著湖面濃郁的翠綠倒影，這樣濃郁的綠，一直很深得我的喜愛。儘管沒能見到湖面上翻騰的氳氤，也足夠讓我為這些交錯在倒影與枯木間，虛實相映的景象，拍上好幾個回合。除了盡情的拍照外，這天的主要任務有兩項，第一項是沿著湖畔繞行環湖一周，第二項是前往山友和我們提及的乾淨活水源取水(沒錯，我們後來決定放棄挑戰秀湖的日月精華，幫腸胃留點餘力度過剩下的兩天)。我們決定先實行第二項，於是早餐完後，我們便沿著林道往水源走去。這條通往活水源的林道，蜿蜒在秀湖邊幾座看來已逐漸陸化的姐妹池邊，沿途林蔭覆蓋，松蘿垂掛，景色美麗程度可堪比秀湖本身，其中一座陸化程度較高，已經被大片草叢吞沒的姐妹池，深深的吸引了我的目光，我決定等傍晚光線朦朧時，再來造訪一次。

林道邊一塊開闊展望處，南一段又再次映入眼簾，地面上還散落著不知被棄置多久的鏽紅鐵桶。

到處棄置的油桶可以說是這條林道的標誌，一路上四處都能見到這樣隨意散落的油桶，有的被靜置在路邊，隨時間腐朽、有的躺臥在草叢間，逐漸被荒草淹沒。活水源位在林道近末端一處坍塌的溪溝下，深度目測超過4米，且四周岩壁濕滑，難以直接下攀，如果有專業裝備，或許也可以當蜘蛛人垂降，但保守的我們還是決定徒步繞過坍塌，由林道末端下切乾涸溪溝，直接走到下方取水。但由於通過坍塌前為了安全，我決定把相機暫放在坍塌處另一端，所以接下來的行程都沒有影像紀錄，再來的過程就不詳述。總之，經歷了一段懷疑自己到底是不是走錯路、終於取到滿滿4公升的水卻又不小心讓寶特瓶掉到溪溝下還摔破，大費周章才取回的波折後，我們終於回到了營地午餐，享受溫暖的太陽與乾淨的活水。

回到營地，屹立在正午耀眼陽光中的兩頂帳篷。我們準備在這溫暖的陽光裡，好好享受一頓搭配絕美湖景的午餐。右邊帳棚旁還能見到跨出一隻腳，正翻找著裝備的隊友。午餐結束後，我們挑起登山杖朝湖畔走去，開始下午的環湖行程。沒想到才沿著湖畔走了沒多久就遭遇到困難。我們原先打算以順時針方向由西岸開始，沿著北岸溯行至東岸，再由南岸繞行回營地，然而才實際走了一小段，就發現除了剛開始走的短短幾段路外，秀湖北岸似乎大多十分陡峭而狹窄，有些路段甚至還被層層倒木所阻擋，和西岸的平坦泥灘大相逕挺。若不鑽進一旁的樹林裡高繞，稍有不慎就會跌入湖裡，因此我們猜想或許樹林裡會有前人留下的環湖小徑，但由於也沒有航跡紀錄，於是隊友就抱著姑且一試的心情，鑽進樹林裡尋找出路，果然沒過多久就傳來找到疑似路徑的好消息。

走在越來越狹窄難行的湖畔邊，我們終於被一顆粗壯的倒木擋住去路，而更遠處看去是密密麻麻傾倒岸邊的蒼白枯木。我注意到對岸一棵由綠蔭間透出的樹木，他茂密的枝幹正巧被直射下的陽光照亮，在鏡頭裡顯得耀眼奪目。循著模糊路跡，壓低身子穿梭在茂密樹林裡，樹枝與各種帶刺的植物也對我們展開猛攻，讓我們倆高個兒吃足了苦頭，一番折騰後才終於在樹林間發現了比較明顯的環湖小徑，一旁枝幹上還掛著被歲月侵蝕得黯淡的登山布條。找到布條後的路跡變得清楚許多，也較為寬敞，於是經過幾條交錯的舊林道後，沒多久我們便抵達了秀湖東岸。此時的湖面正映照著高山特有的湛藍晴空。

秀湖東岸的景色不同於西岸，可以見到映照湖面上大片湛藍的天空，在陽光下像顆藍寶石般閃閃發光著。如果說西岸看去的秀湖像是靜靜依偎在森林間的少女，東岸或許就像個充滿魅力的成熟女郎吧，總無意地讓天邊遊逸的雲朵為她而蕩漾著。我在青草地上卸下背包，望著豔陽中斑斕著岸邊綠蔭的耀眼秀湖，情不自禁的拍了起來。隊友起初也拍了幾張相片，但或許是看到拍得停不下來的我，短時間內大概不會善罷甘休，乾脆決定直接躺在軟綿綿的草地上等我拍完，那個在暖陽下睡午覺的畫面，實在有些讓人羨慕啊！

湖面上千奇百怪的枯木，交錯著湖面倒影和岸邊樹蔭，為畫面帶來了各種層次。

躺在草地上睡回籠覺的隊友，讓我想起自己去年在麟趾山上悠哉打瞌睡的景象。要不是擔心拍完照後時間不夠，不然我也好想加入在這湖光山色裡夢周公的行列！將近一小時候，我的攝癮終於被滿足。為了不要耽誤到下午的行程，我趕緊把攝影裝備收拾好，叫醒熟睡的隊友，動身繼續完成環湖行程。由於西岸繼續環湖回東岸的路徑同樣沒有航跡紀錄，於是我們決定繼續跟著舊布條找路。只是不知是我們眼ㄆ一ㄚˊ，或是布條年久遺失，我們只在東岸附近發現幾張布條後，就再也找不到其他布條，只好決定自立自強切入附近的舊林道，再沿著林道回到西岸，最終在下午三點左右順利回到營地。然而這時，眼前的景色卻讓我的攝癮又燃燒起來了。只見秀湖沐浴在午後的絢麗豔陽裡，湖面蕩漾著岸邊搖曳的金黃樹林，和遠處聚光燈般被點亮的山坡，景色就像是幅古典油彩畫般優雅而絢爛。我趕緊抄起相機向湖邊走去，一拍就是好幾十分鐘過去，直到西沉陽光被溪南山遮蔽，再也照不亮對面山坡才肯收手。

【鬼湖之夢(二)】清晨靜如明鏡、午後綠蔭斑斕，秀湖的景色似乎每一刻都在變化。我在腳架前罰站了好長一段時間，擺動著鏡頭竭力追逐湖光掠影，直到陽光角度再也照不亮石山山腰才肯罷休。絢麗陽光把左側近岸的大鐵衫照耀得黃澄澄，也把遠處山坡上的森林點亮。 不同色度的綠填滿湖面，隨著清風吹拂，搗碎在枯木間逐波蕩漾。我沉醉在這片湖光山色中無法自拔，儘管不見雲靄為秀湖覆上薄紗，仍為這風景畫般的絢麗景色著迷不已。時間接近傍晚，趁著最後一小時的日光，我們再次啟程前往上午取水時經過的姊妹池。這座藏在樹林裡的姐妹池，看來已幾乎陸化，荒煙漫草裡傾倒著枯木的遺世景象深深地俘獲了我，也讓我們決定在傍晚光線朦朧時再訪。漫步在早已被茂密荒草佔據的池底，這片乾涸的池塘遺跡幾乎每個角落都吸引著我的目光。四處散落的倒木橫躺其中，斑駁著蒼翠綠苔，像是一座座頹傾在荒草堆裡的紀念碑。幾棵孤木屹立池中央，蓼蓼枝葉上，還垂掛著幾絲松蘿，每當微風吹來時，便隨之翩然起舞。

【鹿角】 穿梭在乾涸的姊妹池中，眼前的一切盡是童話故事般的景像。濃密的荒草填滿了池底，把散落池中的腐朽倒木一點一滴地吞噬。兩棵屹立在碩大腐木間的孤木吸引了我的注意，只見靜謐的濃綠裡，只有他們朝天仰去，像是一對由泥土中竄出的巨大鹿角。雪白地衣包裹著它們的枝幹，點綴在一片綠海裡，好似剛下了一場只落在它倆身上的白雪一樣。

由另一角度拍攝的同樣兩棵孤木。有了後方景物呼應，看來也有另一番趣味。

姊妹池裡處處都令我著迷，譬如這棵粗壯樹木旁爬滿苔癬的....倒木?...嗯...我還真的不太確定這到底什麼，是倒木或是樹根？還是過去伐木的棄置的樹段呢？有人看得出來嗎?我們在姊妹池裡鬼混了好長一段時間，這裡走走、那裡晃晃，拎著鏡頭到處尋找值得按下快門的角落。要不是冬季日落後天黑得快，我還真想就這樣一路拍下去。但無奈時間已經太晚，只好忍痛收拾相機，離開這個讓我拍得失心瘋的地方。最後還在即將回到林道的幾步之遙處，硬是停了下來補了幾張相片才肯釋懷。

【拼花牆(一)】離開姊妹池途中，我在回到林道的路上心有不甘的張望著，望希望能找到任何一絲靈感讓我最後一搏。果然沒多久就在即將跨回林道前的一棵倒木上，發現了一幅別緻的景象。 只見茂密的苔癬包覆了這樁粗壯的倒木，讓它蒼硬的外皮像披上了橄欖色毛衣般，渾潤又柔嫩。靠近仔細端詳才發現這毛茸茸的毛衣，竟是由各種色彩繽紛、形似盛開花朵的苔癬所組成。斑駁枯葉點綴其中，褐色的、象牙色的、鮮紅色的，交疊在苔癬上，看上去就像花藝店裡一幅由鮮花拼湊而成的拼花牆。

【拼花牆(二)】同一棵枯木的不同位置，又是另一幅拼花牆。主幹上沒有了花卉狀的繽紛苔癬，卻被不同色度的鬱蔥青苔取代，遠遠看去更像是噴塗在畫布上的墨綠顏料。由深到淺、由疏到密，襯托著散落的松針和剝落外皮後露出的木芯，與一旁冒出的翠綠嫩蕨構成了另一幅饒有趣味的抽象畫。回到營地後，我泡了杯溫熱的熱可可，慶祝這天的豐收。望著低垂的夜幕吃著晚餐，我和隊友瞎聊起這三天的種種。一想到隔天就要返程，都不自覺地感嘆起三天的時光飛逝。四天的時間還是不足以讓我們仔細探索秀湖的每個角落，可以的話，好想在這片湖光山色裡多留個幾天啊...

剛回到營地時，又跑去和昨天相同的位置取景拍攝的Snapshot。除了光線不同外，或許是因為水氣增加了，可以發現這天的空氣清澈度明顯比昨天更低一些，是不是暗示著隔天早上有機會見到秀湖面上飄起氳氤呢？我心裡這樣期待著。如果說這段旅程的第一、二天是為了朝聖所走的試煉之路，那麼這碩果累累的第三天大概就是秀湖為朝聖者們準備的美好報償吧。只是在為心底的底片庫增加了這麼多絕美景色後，還是有一幕令我渴望的景色，始終在我的心中耿耿於懷。那就是我腦海裡盪漾著的飄渺秀湖，湖畔的最後一個早晨，不知還有沒有機會見上秀翻騰著氳氤的秀湖一面？我邊想著邊栽入了夢鄉。

其實是第二天晚上拍下的湖畔夜景，因為這天沒有特別紀錄晚上的景色，就只好用這張像片代替一下囉！潮濕的空氣充斥整片山谷，讓著這個清晨明顯比昨日更加寒冷。在凝結滿水珠的帳篷裡醒來，我小心翼翼地避開帳面上的反潮，套上羽絨衣爬出帳篷。所幸夜裡沒有什麼強風吹襲，否則我整晚大概都要忙著擦拭帳篷內部到處飛濺的水珠了。朝湖面望去，秀湖依舊止如明鏡。我在心裡失望地小口嘆氣，四處搜尋有沒有其他值得拍攝的主題，但除了石山山腰旁高掛著的弦月之外，沒有太多其他的靈感。簡單拍了幾張相片後，就和隊友一起準備早餐了。我心理盤算著等到陽光高過山頭，照亮秀湖畔的幾棵樹木後，再看看有沒有機會趁離開營地前，最後留下幾張相片。

第四天清早，秀湖仍舊和初次見面一樣，寧靜的像面明鏡。只有高掛天空的月亮，隨著漸亮的天光，緩緩落入石山腰下。早餐過後，我們忙碌地收拾起裝備。我先是把所有裝備丟進各自的防水袋裡，然後花了好一段時間把濕漉漉的帳面擦乾。擰著擦完露水溼答答的毛巾，我在心裡頭不由得埋怨起為什麼有了水氣還是見不到秀湖飄起氳氤。然而隨著陽光再次躍出山頭，這趟旅程最精彩的一幕也正悄悄的醞釀著。頃刻間，被陽光照亮的手臂引起了我的注意，我鬆開塞著帳篷的雙手，下意識地一面翻動手掌，一面朝著光源望去。只見清澈的晨光下，岸邊幾棵高個頭的樹木已經被陽光照亮，成了耀眼的金黃色。而秀湖就沐浴在晨光裡，寧靜的湖面上閃爍著澄澄波光。

【鬼湖之夢(一)】望著晨光中微波蕩漾的秀湖，我見到了這趟旅程中最難以忘懷，也或者將會是這輩子都無法遺忘的景象。迫不及待地往湖邊跑去，我興奮的像個第一次見到煙火的小孩，沉重的攝影裝備彷彿沒有重量似的，被我扛在肩上東奔西跑尋找角度，最後才在一樁倒木邊安置好相機。燦爛陽光照耀湖畔，把依畏岸邊的樹林烙得金黃。微風撩起粼粼波光，波蕩在石山鉻綠色的倒影裡，像是灑了滿湖面的金粉。我望著金黃色樹林映襯著石山陰影的鉻綠，整個人陶醉在這場光與影的舞蹈秀裡難以自拔，一直到隊友的催促聲傳來，才從這幅白日夢境般的景色中回到現實。也許這趟旅程真的就像場的做了四天的白日夢吧，夢裡我們登上了溪南山，瞻仰了南一段。然後穿梭在秀湖倒滿枯木的湖畔，為了她的美而屏息。然而就像每個曾經歷同樣美夢的朝聖者一樣，這段美夢終究到了該告段落的時候。湖畔邊的我們即便再不捨，也明白是該是時候道別，回到自己的霓虹之海了。至少秀湖將繼續蕩漾在這片翁鬱的綠海裡。

整裝完畢後，我們跑到湖邊做了最留念。旅程的最後當然不能忘記留下和秀湖的合影啦！

不知道是沒睡飽還是一面對鏡頭就尷尬，這一系列合照就是怎麼拍都還是一臉呆滯表情。踏上返程後，我們的進度比來時快了不少，上午9點左右離開秀湖，下午2點不到就抵達了特生中心。主要是擔心會摸黑下山的關係，我把下山的時間估得很寬，但還真沒料到速度會比預計的快這麼多，讓我們在特生中心耍廢了好一段時間後，才又繼續沿著石山林道返程。

旅程的最後，漫步在雲霧繚繞的石山林道上的隊友。一路上說說笑笑到了石山林道的最後一段路，山間突然飄起了濃霧，讓這趟幾乎都在雲霧帶範圍內，卻四天都是晴朗藍天的奇異行程，終於有了一點中級山該有的樣子。我在腦海裡描繪著秀湖這時的景象，描繪著奔湧的雲霧壟罩住森林，翻騰的氳氤飄盪在湖面上。我想或許哪一天，我們終究會在某個薄霧朦朧的日子裡呆站岸邊，親眼望見這樣的景色吧，但在那之前，這段美夢將會停留在雲霧飄渺的石山林道上，直到我們再度踏上崎嶇山徑蜿蜒成的鬼湖之夢中。

－記行終－ 拍照癮發作中的珍貴的獨照 (感謝一路上的最好隊友阿慕底片攝)秀湖之旅－2021.02.06~2021.02.09成員:全全、阿慕更多的相片歡迎追蹤我的IG帳號！➔ ➔ WilliamTsai_Photography如果想或的更完整的閱讀體驗在也歡迎至我網站閱讀喔！➔ ➔【探險】秀湖記行（下）另外也附上我的網站➔ ➔William Tsai photography 全全攝影探險