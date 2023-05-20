一路陡上沒在客氣！ 日月潭最高峰「水社大山」 一座挑戰腿力的好山，硬到被小百岳除名

水社大山為日月潭最高峰，海拔2059公尺，曾是台灣小百岳之一，後因山高路遠而除名與大尖山 / 貓囒山 / 後尖山 合稱為 「日月潭四兄妹」，集集大山 /鳳凰山 /守城大山並稱為「中部四大名山」，會稱為大山往往都是不好親近的，水社大山就是如此。

從登山口一開始就是1.6K距離的階梯，然後到三角點就是一路不客氣的陡上，以及陡上越接近三角點的最後0.5K越是陡！陡到讓人懷疑人生，從登山口開始整個路徑清楚安全，公里標示明顯，路跡算是好走，沒有什麼危險路段，只有少數幾處需要拉繩輔助，途中會經過幾處景點，有一大片超級美又夢幻的的孟宗竹林，這一片竹林是整趟登山行程中最愜意，也是拍照最多的地方。經過這一大片竹林之後，途中一座小山「卜吉山」，就在道路旁邊，留意一下岔路口會有登山布條指引，然後還會經過一大片老杜鵑林，看似相當壯觀，以及可以觀賞日月潭全景的幾處涼亭，最後抵達三角點，腹地廣大，可以提供山友烹煮午餐的地方，而山頂的"水社大山"，超級特別的三角大牌子，是一定要合影留紀念的。

最後如果還有體力可以再往前推約二十分鐘路程，可以抵達水社大山第二三角點，登山口有三個，1伊達邵部落登山口2.日月潭青年活動中心3.九族文化村的白石廟，考量到停車方便現今大多會選擇，日月潭青年活動中心起登，從青年活動中心登山口開始全程單程約5.5K，需要爬升約1400M。

總結心得

不容小覷的一座練腿力中級山

注意事項

因路途遙遠須掌握回程時間

停車

活動中心停車場

本次登山資訊

海拔爬升:1400公尺全程距離:11~12公里花費時間:5小時50分

登山影片



0K~1.6K就是一路爬不完的1853階的石階步道

1.6k ~ 2.2k為延綿不絕的孟宗竹林步道

2.2k即可抵達「卜吉山」（H1220m）

3K ~ 5.5K一路的陡上 沿途會有幾處可以觀賞日月潭全景的涼亭

5.5K水社大山