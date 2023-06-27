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一圓舊夢！解鎖目標「軟橋山O型」，加碼「北五指東峰」未完待續，下次繼續披荊斬棘

健行筆記／ 健行筆記半農了塵

一、前言：

2019.1.19曾經試圖探訪軟橋山，由於裝備不足、經驗欠缺...，未及半途宣告失敗撤退。近期得知...竹東軟橋山登山步道老路新開完成，好心動！參照2023.4/30~5/4桃園鐮刀登山隊與山友們分享的圖文、航跡，2023.5.9(二)上山體驗嘗鮮，順利完成了環繞軟橋山一圈，一圓舊夢，好開心！當日，另一目標的北五指東峰基石(內政部國土測繪中心 GB21四等控制點)沒有找到，加碼的北五指山也沒有去成，然而能夠完成O繞軟橋山一圈圓夢，很歡喜！感謝桃園鐮刀登山隊與山友們披荊斬棘，重勘打通了老舊路線，感恩！

二、記錄：(數據有誤差，僅供參考)

1.健行筆記：

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2.綠野遊蹤：

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3.wadi：

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三、行程：

1.軟橋山：

出發前兩日，適逢第一波梅雨鋒面降臨，天降大雨，多年來人跡罕至的「軟橋山」路徑更顯得鬆軟濕滑。2023.5.9(二)上山，順利完成環繞軟橋山一圈，探得土地調查局圖根點一顆。停車在佳香休閒農場，順時鐘方向繞經...竹東圳、寶二水庫引水道，後於花草林登山口啟登上山。林木茂密，路跡明顯，沿途亦有新舊路條導引，陡升穿越日漸回復原始狀態的老舊木樁步道、塌損的休息木椅、血藤豆莢...，不多久，順利抵達軟橋山(土地調查局圖根點)基石點位。

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∆ 08:11 參看佳香休閒農場牆上的導覽圖，整裝就緒後約於08:13啟程出發。

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∆ 08:21 沿著竹東圳旁邊的村道前進，間隔一段距離，圳旁就有醒目的土地界樁為記。

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∆ 08:23 水力發電廠

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∆ 08:28 田野風光

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∆ 08:37 寶二水庫引水道

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∆ 08:51 花草林登山口

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∆ 沿著日漸回復原始狀態的木樁步道，一路陡升...

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∆ 09:04 塌損的休息木椅#1

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∆ 09:13 塌損的休息木椅#2

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∆ 09:19 塌損的休息木椅#3

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∆ 09:39 成長中的血藤豆莢

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∆ 09:52 順利抵達軟橋山基石點位(土地調查局圖根點)

2.北五指東峰：

此行另一目的是為了尋找...北五指東峰。繼續爬升，通過...無名基石、軟橋社區岔口、倒塌的涼亭(上)...，上升抵達等高線520m~550m區段，沿著山徑蝸速推進，張大眼搜尋佈滿綠植、枯葉、雜木、石子...的兩側地面，期望可以找到GB21四等控制點基石。試探了數個疑似點，無結果，沒有找到。

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∆ 10:04 無名基石#1

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∆ 10:20 抵達...倒塌的涼亭(上)、無名基石#2

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∆ 10:33 無名基石#3

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∆ 10:36 濕滑又陡峭的山徑，藉助老舊架繩攀附通行，很安心...

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∆ 10:42 一面緩升推進，一面沿途搜尋，始終沒有發現GB21四等控制點基石。

3.北五指山：

時間尚早，繼續往前...通過第一戶住家上方的稜線，巧遇第四顆無名基石，以及久未維護的木造觀景台...正欲通過第二戶住家下方樓梯之際，聽到上方屋裡傳來大聲響，警覺心頓時高昇...，思量後止步，決定撤退下山。(由於狀況不明，不敢冒然前進，若是強行通過私宅地域，前往探好了北五指山之後，回程必須原路下山，在這裡萬一被攔阻無法通過，會很麻煩...)

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∆ 10:58 無名基石#4

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∆ 11:02 久無維護的觀景台

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∆ 11:05 觀景台旁邊的木梯口有水龍頭，好奇試了一下，出水正常。

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∆ 11:07 推進抵達...建造在稜線上的第二戶住家下方樓梯，聽到上方屋內傳來大聲響，警覺心瞬間高昇，不敢強行通過，決定撤退下山...

4.下山：

再次通過稜線邊邊的第一戶住家、無名基石#4~#2，在倒塌涼亭(上)下方約30m外的岔路口，轉岔左往軟橋社區登山口方向下山...近午時分，坐在景觀生態步道的一處仿木水泥階梯午休用餐。餐後，起身發現...右腳長褲膝蓋部位有一隻螞蝗黏著...，處理後已無事了。沿著近期重新清理打通的明顯山徑，一路陡下，順利抵達軟橋社區登山口，安返佳香休閒農場，圓滿行程。

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∆ 11:15 (下山退回)經過建築在稜線邊邊的第一戶住家、大水筒

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∆ 11:16 (轉身回拍)第一戶住家、大水筒

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∆ 11:40 (下山退回)倒塌的涼亭(上)

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∆ 11:50 通過倒塌的涼亭(上)，往下續行約30m外，有一岔口，直行往花草林登山口，轉岔左往軟橋社區登山口...

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∆ 11:51 (轉身回拍)倒塌的涼亭(上)在坡道上方約30m外

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∆ 11:54 轉往軟橋社區登山口...下山的路徑陡狹

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∆ 11:59 此處沒有林蔭遮蔽，山徑周邊也較為乾淨，於是坐在仿木水泥階梯上午休用餐...

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∆ 12:18 (轉身回拍)餐後起身，發現右腳長褲膝蓋部位側邊有一隻螞蝗黏著...處理後已無事了。

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∆ 12:19 啟程繼續下山...

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∆ 12:22 (轉身回拍)長長的仿木水泥階梯...

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∆ 12:31 (轉身回拍)行走在濕滑又陡峭的地段，藉助一旁多年的老舊架繩，感覺很安心，仍然很好用。

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∆ 12:38 休息平台(上)與舊水池

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∆ 12:40 穿越竹林...

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∆ 12:43 日後...維護這一段茂密的竹林常保暢通，不容易！

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∆ 12:49 (轉身回拍)置身錯落有序的竹林裡，沿著長長仿木水泥階梯而下，心境特感歡喜。

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∆ 12:49 任意竄長的竹筍

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∆ 12:52 日後，這裡的維護也不容易...

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∆ 13:01 休息平台(下)與相鄰的舊水池

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∆ 13:03 (轉身回拍)路徑上方騰空的樹幹

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∆ 13:07 穿越山林，民宅就在山徑下方不遠處，狗大哥狂吠不已...

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∆ 13:11 倒塌的涼亭(下)

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∆ 13:22 (轉身回拍)山徑流失地段

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∆ 13:27 (轉身回拍)順利抵達軟橋社區登山口(景觀生態步道登山口/軟橋登山步道登山口)

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∆ 13:40 安返佳香休閒農場停車點，儲存上傳航跡之後，停止記錄，圓滿行程。

四、後記：

1.沉寂已久，老路重開的軟橋登山步道，生態豐富，步道上有穿山甲新開挖的洞穴，上山下山途中都有響亮的山羌鳴叫聲伴隨。2.破損多年的木棧道，已經全數拆除不見了；然而，不易拆除的柱子底座金屬零件還留在原地，通過時請注意。3.多年來，人跡罕至的步道山徑，沉積的枯葉、枯枝、雜物、...頗多，踏穩踩點，緩步前進為宜。4.日後擇機再上山，期盼有緣找到GB21四等控制點基石(北五指東峰)。轉貼下記2圖：參考來源，截錄自2010.4.10前輩的網路分享圖文

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