難度高、人氣更高！「黃金一稜」整段拉繩陡上　無攀岩經驗者慎入

︱更精彩的內容、斷崖多角度詳情記錄！請觀看影片︱ 美麗的名字、美麗的風景，配上最好的夥伴和心情，好開心療癒的三天！有別於其他會想再去的路線，聖稜線是一定會再來的！可能行程安排會不一樣，但喜愛山的

2023-05-22 08:01