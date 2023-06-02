快訊

5億高中生驚傳遺體發現「4不明針孔」疑遭下毒 律師遞狀這樣說

難度高、人氣更高！「黃金一稜」整段拉繩陡上　無攀岩經驗者慎入

健行筆記／ 健行筆記洪進祿

東北角有10條視野極佳的稜線合稱黃金十稜，其中比較有名的有黃金五稜的劍龍稜與黃金一稜(基隆山東峰-486峰-基隆山主峰)，黃金一稜雖然難度最高且具有高危險性，但前往攀爬的山友仍絡繹不絕，從濂洞國小登山口上登東峰距離雖只有700公尺左右，但卻要爬升380公尺左右，整段幾乎都是拉繩陡上，且有些岩壁上攀危險性甚高，沒有攀岩經驗的山友請慎入。

上東峰也可以選擇從基隆山主峰過來或是從山尖路登山口上來安全性比較高，從濂洞國小上登黃金一稜後下至九份再循山尖路步道繞一個O型回濂洞國小總長約4.5公里，時間約4-5小時左右。

更多詳細步道資訊請參考登山影片：

6f8f26dac3bbf85dee2bc77f37a57089.jpg

cda6bd25833361d29bd97a3684c42eb6.jpg

376712c1e9e0e8ed3a96feb8dbc49354.jpg

2f271f6d7334f5df5628f1ccc237fc14.jpg

基隆山東峰

67cf63667f463ed0384a793c4ed56b96.jpg

486峰

5474156f0bd7abb40e980cd8460b3e92.jpg

b3cfd11ff48f6645926a1383e7b25807.jpg

三層橋

2e1313347b6ecebd9e31c6e2651dbdac.jpg

基隆山步道

基隆 步道 登山

延伸閱讀

山群綿延美如畫！ 連走五指山古道+友蚋山　七堵至高展望極佳、柯子林石磐瀑布秘境一覽

說走就走！搭火車爬山趣 雙溪鐵道與溪流交錯之美 宛如一幅異國風情畫

媲美百岳的雲海！久聞其名「小觀音山」群峰，登山口不起眼卻藏著不輸高山的震撼美景

加碼神奇未解之謎！二訪「大暖尖山」 賞桐花攀垂直岩壁

相關新聞

難度高、人氣更高！「黃金一稜」整段拉繩陡上　無攀岩經驗者慎入

東北角有10條視野極佳的稜線合稱黃金十稜，其中比較有名的有黃金五稜的劍龍稜與黃金一稜(基隆山東峰-486峰-基隆山主峰)，黃金一稜雖然難度最高且具有高危險性，但前往攀爬的山友仍絡繹不絕，從濂洞國小登山

巡山＋探路！走訪岳界達人分享的「亞泥山」　寶刀斷了仍繼續前行

一、前言： 1.緣由： (1).春雨過後，山上的綠植飆速生長，路過芒草、芒萁地帶的山徑更加明顯，如果不定期上山排除新路障，大約數週之後山徑就會被綠植掩蔽難行。 (2).岳界達人(偶爾獨步山林間)

古典油畫般優雅景色！ 雪白鹿角、翠綠枯木、拼花牆 「秀湖記行」相片紀錄 十分滿意

行程時間：2021/2/6-2021/2/9 路線：溪南山、石山秀湖登山步道"只見秀湖沐浴在午後的絢麗豔陽裡，湖面蕩漾著岸邊搖曳的金黃樹林和遠處聚光燈般被點亮的山坡，景色就像是幅古典油彩畫般優雅而絢

恍若遺世！高山秘境氛圍「深堀山＋深堀池」　走入神秘外星人營地

曾經出現在歷史光軌中的一座山 恍若遺世 高山秘境氛圍2023 D0504 : : 275 深堀山 & 深堀池(外星人營地) 奇萊主山南南峰、奇萊南南峰深堀山又稱奇萊主山南南峰，海拔33

手腳並用！三天兩夜「聖稜線O型」　解鎖斷崖收穫壯麗大景

︱更精彩的內容、斷崖多角度詳情記錄！請觀看影片︱ 美麗的名字、美麗的風景，配上最好的夥伴和心情，好開心療癒的三天！有別於其他會想再去的路線，聖稜線是一定會再來的！可能行程安排會不一樣，但喜愛山的

途經大石壁、沿途展望多！ 苗栗中級山「鳥嘴山」山頂視野遼闊 沉浸巨石區及衫木林

水雲三星 鳥嘴山景點介紹 泰安鳥嘴山，海拔1437公尺，設有三等三角點，地處汶水溪南岸，因山形有如巨鷹，山麓兩翼如翅，山頂突出的尖峰如鳥嘴，故而得名，與鄰近的橫龍山、虎山，形成鳳、龍、虎三獸磐據的態

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦