難度高、人氣更高！「黃金一稜」整段拉繩陡上 無攀岩經驗者慎入
東北角有10條視野極佳的稜線合稱黃金十稜，其中比較有名的有黃金五稜的劍龍稜與黃金一稜(基隆山東峰-486峰-基隆山主峰)，黃金一稜雖然難度最高且具有高危險性，但前往攀爬的山友仍絡繹不絕，從濂洞國小登山口上登東峰距離雖只有700公尺左右，但卻要爬升380公尺左右，整段幾乎都是拉繩陡上，且有些岩壁上攀危險性甚高，沒有攀岩經驗的山友請慎入。
上東峰也可以選擇從基隆山主峰過來或是從山尖路登山口上來安全性比較高，從濂洞國小上登黃金一稜後下至九份再循山尖路步道繞一個O型回濂洞國小總長約4.5公里，時間約4-5小時左右。
更多詳細步道資訊請參考登山影片：
基隆山東峰
486峰
三層橋
基隆山步道
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