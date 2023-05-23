恍若遺世！高山秘境氛圍「深堀山＋深堀池」　走入神秘外星人營地

曾經出現在歷史光軌中的一座山

恍若遺世 高山秘境氛圍2023 D0504 : : 275 深堀山 & 深堀池(外星人營地)

奇萊主山南南峰、奇萊南南峰深堀山又稱奇萊主山南南峰，海拔3311公尺，距離奇萊南峰僅0.9公里，是奇萊連峰最南端的一座山岳，遠看似一緩坡草原高地，然而一面為箭竹草原，一面卻為嶙峋之岩石地形。因非屬百岳，也無三角點，常讓山行者忽略，但沿途可經過深堀池、疊石遺跡，另可難得地從熱鬧的天池山莊抽離，獨享居高俯瞰山莊裡歡樂的靜謐，更親近能高草原及奇萊群峰之深處，展望壯闊雲海層疊山巒之絕美，堪為奇萊秘境

from : 健行筆記

1/3 : 2023 D0503 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28014 被遺忘的深山秘境 : 能高 瀑布 能高越嶺道西段 2A/3: 2023 D0504 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28017 南華山 不應只有傳說中的黃金大草原 2B/3:2023 D0504 奇萊南峰 2C/3:2023 D0504 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=27998 恍若遺世 高山秘境氛圍深堀山 + 深堀池 3/3:2023 D0505 光被八表碑+能高越嶺道西段(下山)

驚豔百萬無敵山景 ， 深堀山的展望

完整的北三段 ， 毫無障礙 「0遮掩」100分的完美視角 !來吧 ! 跟著我們一起擁抱奢華的高山美景

深堀山 看得見 天池山莊 天剛矇矇亮時，從天池山莊的窗戶抬頭望上看

我可以親口跟「深堀山」， say 「Good Morning」喔

走一趟 奇萊南華 ， 你一直都看得見它

於 能高瀑布上方

只是你不知道它也正看著你 於 能高越嶺道 回望 天池山莊

你只知道「南華山」的黃金大草原嗎 ? 「O ! No No No」 無論 清晨的日出 或 黃昏的夕陽時分，你可以從不同的角度看見突出耀眼的絕美金色大草原 ，

「深堀山」

先來每日一字 「 堀」: 發音是 「 哭」100個人有99個人會念成 「 崛」，我不會笑你 因為我以前也念「 崛」

from 林務局標示牌 : : 攝於 2018.03.11此次 Day 3 下山前再訪 光被八表 已不見 深堀山看板

人生就是要這樣過

了不起就是吃土

深堀山 : 山腳下 的「深堀池」縱使 天池 已乾枯無水，「深堀池」仍整池清澈、 寧靜極致.土吃完 ，還可以吃草，滿山遍野都是草生命就該浪費在美好事情上

不想著墨於「深堀大尉事件」，純粹為欣賞「深堀山」恍若遺世的秘境氛圍而來4-May 我們從 「奇萊南峰」下方的軍營哨所遺址，繼續往南走

「深堀山」在哪裏呢 ?

看起來不遠， 對吧 ! 「深堀山」外型 與 雪山西稜線 的「頭鷹山」山勢有些神似

2016.05.06 於 頭鷹山一側寸草不生 ， 垂直暴露的岩石嶙峋 ，另一側卻是箭竹覆蓋的綠色山坡

高山的雲海果然名不虛傳， 綿綿柔柔的人品不錯吧

抓方向 往南走 箭竹密布山徑 ，亂石藏在裏面， 偶有高低落差 ，注意腳步安全

高山杜鵑 今年花況不妙

遠看好似有獸徑 ，箭竹密實擋道，路面凹凸不平，其實不是很好走

寧願烈日灼身， 不甘風吹雨淋，給我藍天，其餘免談！

唉唷~~忘記跟老天爺商量 ， 藍天夠用就好 ! 太多惹 !X 的 曬到會脫皮

躺在草叢裡看天上的雲哥哥 會不會太享受 ， 很彈喔 ，

探勘路線 : 尾上深堀縱走稜線

哇 ! 「清境 」很近 ! 給我一雙翅膀 !!

茂密箭竹叢裏行走 ， 先陡下再陡上 ，雖不難走也不算輕鬆

「光被八表 」碑 就在那裏 !!! 能高越嶺道 會冒煙

「深堀池 」遠看.......好似不怎樣

越接近山頂，展望越來越棒，

從左而右: 南華山、 能高山 、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山

再往前幾步 : 沒錯看得見山坳間的天池山莊

守城大山 一路相隨前方下一山坳的是 深堀山西峰，唉呦~~~ 要下那 ~~麼 深喔Yes 沒關係 我們又沒要去 深堀山西峰

深堀山 抵達深堀山 275 北三段別名 : 奇萊主山南南峰、奇萊南南峰海拔 3,311 公尺 無基石 南投縣仁愛鄉

山名由來可追溯至明治30年（1897年），當時日本陸軍大尉 深堀安一郎，為更了解能高山區之地形、森林及原住民聚落分布，率領13位隊員，由霧社開始進入能高山區探勘，直至中央山脈主脊時，積雪很深，全隊失蹤；後來日治總督府為紀念深堀大尉因公殉職的事蹟，故命名 深堀山

360 度 展望很無敵合歡群峰 、 雪山主峰 、 雪山西稜 、雪劍線 、連中央尖、 北一、 北二段 粒粒清晰

排了三天的奇萊南華 、 深堀山、深堀池、 抽了二晚的天池山莊

晚餐是 下午 17:00 時間很多 山頂上發懶 & 曬太陽

天池三叉 很近

白雲繾綣 徐徐靜靜地在草坡上灑下影子

深堀池 有人稱為 : 外星人營地 本來還想去 奇萊裡山 看 奇萊稜線、 卡羅樓斷崖天氣特優 在奇萊南峰 、深堀山 就看很飽了

黑色奇萊 很威吧 奇萊主山裸露的黑色岩壁 光是這一面山嶽氣勢震懾 足以令人心生敬畏

北三段稜線 太美了

深堀池 位於 深堀與奇萊南峰之間的山坳谷地

這裏有一個 愛心池

深堀池 遠看不怎樣 近看很驚豔

近乎極致 寧靜純粹

有些隊伍 稱 深堀池 為 外星人營地濃密的草坡中 確實有幾處 中間沒草的空地 可當營地只是不知道 有人特地去割草 或 天然形成的營地

天池 沒水 深堀池 水很多

昨晚在天池山莊 莊主有分享 「能高越嶺的歷史故事」莊主也特別提起 「深堀山」與 「深堀池」 「深堀山」 已列入「275 台灣3000公尺的高山」的名單內

近期開始有登山客造訪深堀山

陽光閃爍著如鑽石般的光芒

傳說中有「鑽石日月潭」 這裏有 「鑽石深堀池」

能高山南峰 走過一次 終身難忘深堀山 處於被忽略的位置 卻著著實實存在曾經出現在歷史光軌中的一座山 堪比深山秘境走過 路過 千萬別錯過的一座山