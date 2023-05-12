媲美百岳的雲海！久聞其名「小觀音山」群峰，登山口不起眼卻藏著不輸高山的震撼美景

個人在陽明山去最多次的大部份是七星山、然後大屯山。小觀音山一直以來久聞其名，但甚不清楚他的地理位置，以及從哪裡進去。直到近半年開始爬山之後，才知道原來小觀音山位於鹿角坑生態保護區內，進入需要申請，且登山口位於大屯山鞍部登山口旁的不起眼小徑。不過也正因為如此，在正式拜訪的時候，看見其不輸高山百岳的景色，深深被震撼!! 相較於爬百岳的交通時間，與爬山路程，這是一條CP值極高的路線。此次去走的路線為大屯山鞍部停車場 - 小觀音山登山口 - 山之家 - 小觀音山西峰 - 西西峰 - 清峰崙 - 神勇坡 - 神雁關 - 大屯山溪 - 桶湖瀑布 - 大屯山古道 - 小觀音山北峰 - 小觀音山主峰 - 鞍部停車場

鞍部停車場旁邊的小徑就是登山口，從此進入後不久就可以看到山之家遺跡

之後再繼續往前行可以見到小觀音山西峰登山口的標誌

向上走去大約不到一公里即可到小觀音山西峰，不過此處的展望被比人高的箭竹給遮擋，所以可以選擇往前到西西峰，或是往彿光頂那邊去看都有極佳的展望

此處為彿光頂展望，剛好遇上媲美百岳的雲海大景

小觀音山西西鋒展望

過了小觀音山西西鋒之後，繼續往清風崙邁進，這時從清風崙往回望來時路，可以看見整個山體樣貌，呈現抹茶般的顏色!!

過了清風崙之後，就來到此次O型縱走，最挑戰的地方--神勇坡。接近垂直的陡下!! 下雨天來更加的溼滑不好走!!

還好此段陡下路線並沒有很長，大約一兩百公尺左右，過了之後就猶如倒吃甘蔗。接近大屯溪源頭時此時雲霧繚繞。看起來宛若仙境!!

大屯溪一隅

到大屯溪後沿著大屯溪古道往上走，會經過桶湖瀑布，此處瀑布雖不大，但也別有意境

桶湖一瀑

沿著大屯溪古道繼續往上走來到小觀音山北鋒，此處被箭竹林所包圍。

小觀音山北峰之後經過一片箭竹林步道，就來到小觀音山主鋒。雖然不像小觀音山西西鋒那樣，但視覺展望也是極佳。

小觀音山主鋒就在中廣電台發射站旁邊，從主鋒向前走不遠即可接回到產業道路走回鞍部停車場。

詳細路況以及風景可以參考影片內容

GPS 軌跡 : https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1815043