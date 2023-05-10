加碼神奇未解之謎！二訪「大暖尖山」 賞桐花攀垂直岩壁

▲附上影音版更有fu喔最近爬山練就大腿不出力也硬梆梆現在換訓練手臂，於是找了可以手腳併用的

金面山可惜強度不夠，手沒有出到力的感覺先前的大暖尖猴洞反而有微攀岩的印象於是我二訪猴洞，這次嘗試繼續下切往龍泉路方向網路上比較少人分享這部分，路徑也確實冷門雜草叢生直接看差異

左邊下猴洞；右邊下龍泉路岩壁高度約差2倍多本次路線從大暖坑福德寺登山口 ➙大暖尖山➙猴洞➙龍泉路(原路返回)

大暖尖山 登山 口資訊

大暖尖山，海拔289公尺，設有三等三角點，又名媽祖山因地處於大暖坑與媽祖坑之間而得名，以視野極佳著稱登山口的位置從頂埔捷運站2號出口，約步行10分鐘就可以抵達開車可直接導航至大暖坑福德寺，附近停車也很方便這次從大暖坑福德寺左邊的入口上山

左邊的坡度及階梯大小明顯友善多了

這次去正逢桐花季節，桐花滿鋪在地面形成花毯不過因為前幾天下雨，狀態沒那麼唯美，於是取了個特寫

跟上次一樣是個生態之旅

到了大暖尖山頂，能見度明顯比前次好很多

隔壁山頭的樹也開滿桐花，像是綠白交錯的花椰菜拍完照後便啟程前往猴洞這次下去時遇到了一家人還帶著兩個年紀尚小的弟弟前陣子還去爬五寮尖看來現在小朋友比我們想的勇敢多了大人要加油啊(握拳從猴洞繼續往下是這個畫面

爬到一半的視角

大岩壁旁邊有一處平台

>繼續往下可以看到越來越原始的樹林沒攀繩之後的路徑也開始不明顯，正當要開始懷疑人生時到了

出口就是通天府旁邊的小徑

方才在猴洞遇到的爸爸有說過從龍泉路還要走一段接回大暖尖(應該是普安堂登山口)我就打算原路從岩壁爬回去便回到大岩壁平台，還拍攝一段環景這邊要仔細聽背景聲音，細節後面會提到

沒錯，神秘事件正式展開爬的過程一直聽到有狗在叫原以為在更上面的登山步道 沒想到接近猴洞時，一隻成年黑色土狗在上面兇狠的盯著我不時發出低鳴跟吼叫長相如下圖

肋骨突出，皮毛髒亂等跡象顯示是野狗觀察一下附近也完全沒人不確定會不會咬我，我們就這樣對峙了幾分鐘勇敢上去之後他反而跑到遠處不敢接近這時心中升起一個疑問: 等等，所以他是怎麼上來的先來看猴洞的環境

除了往龍泉路的山徑，兩側都是陡峭的山壁更不用說由下往上，驚險指數乘以二

▲不用回上面看，這邊有更廣角的環景影片!確認過旁邊沒有祕密通道要上來唯一一條路就是用爬的，如果真的是這樣我剛剛會遇到才對至今還是想不出合理的方法狗基於本能也不會選一條往下摔的路吧就好像出生點刷錯地方，憑空出現因為我實在太好奇了從網誌分享過來看看有沒有神人可以幫忙解答