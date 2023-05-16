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號稱初學者的「玉山前鋒」！一場考驗體能和意志的山行，感受「美的要死」的大自然

健行筆記／ 健行筆記湯唯笙Tang

玉山前鋒前往玉山登山口再進入他的東南西北前後左右鋒，前晚要住在附近山莊，根據你的行程決定你要什麼時候出去。厲害的勇腳大半夜無畏風雨和毫無光源就跑了出去，彷彿就是要奮勇深入那個無盡的暗夜直到天明。

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至於號稱初學者的前鋒，（其實根本就是在石瀑的那段走到吐血、暈眩、各種這輩子我都不要再來、他媽的我為什麼勞動節還要勞動各種鬼話都說得出來）。

但到前鋒置高點，如果有猛男跑進你的鏡頭和你合照，沿路又有說有笑，還表演水路兩棲偵搜隊員的驚人體力，光是看著他不輸給玉山的渾厚胸膛氣勢，絕對可以說真是沒有白來。至於沿路上松柏美好，蒼松蓊鬱，高山杜鵑美的快要爆炸，一路上還有白眉毛黃翅膀的高山雲雀沿路歌唱。

在三千公尺以上，空氣稀薄，氧氣含量彷彿很少，但植物的香氣冷冽到濃郁，彷彿新鮮的可以潔淨一切。置高的地方，根本不可能發酵，時光在這裡也要冷的凍結，大概只有大太陽的時候才會有沒穿衣服的人走過去，藉此順利的和路過的阿姨聊天並且促進尖叫。

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在爬山腳痛氣喘還厭世的時候，兩個猛男在上面等你還說加油，各種水蜜桃在腦海上空飛來飛去，說什麼都要衝上去的嘛。

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當然這次的路人還有六歲和十歲小孩，沿路輕鬆愉快，爬山靈巧沒在怕，根本就是山裡的精靈，小孩子爬山遠勝大人的頹唐、老化和受不了，只有一股清澈到不可思議的眼睛直話直說，「快點我們等很久惹～」當然必須承認，玉山畢竟百岳，自然之神秘，對應的是自然的天險，落石、強風、曝曬、濃霧讓人退卻，但絕對美麗。堪稱「美的要死」。

一場山行考驗臨場反應、體能和意志。還有「無痕山林」的基本素養。我們來到山林，要把垃圾帶離開。一起來維護美好的環境。當然，還要注意安全。

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玉山 登山 勞動節

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