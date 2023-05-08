上山還得拚運氣！東北亞第一高「玉山主峰」一日單攻挑戰體力，沿途風光療癒人心

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健行筆記／ 健行筆記洪進祿

玉山主峰海拔3952公尺，是台灣第一高峰也是東北亞第一高峰，登山步道全長10.9公里，總爬升約1350公尺。由於玉山國家公園有上山人數管制，因此每天排隊抽籤的山友眾多，排雲山莊中籤率甚低。

體力好的山友就流行起一日來回的單攻行程，一般腳程需要12小時以上非常辛苦。玉山主峰雖被列入A級的入門百岳，步道難度雖不高但却隱藏危險性，除了因高海拔引起的高山症相關問題外，還有步道後段接近山頂200公尺是危險的懸崖崩壁地段。

雖有鐵鍊輔助，不過有些路基甚窄通過不易，冬天雪季路面結冰危險性會更高，所以有懼高症的山友必須慎重考慮。玉山登山步道是沿著楠梓仙溪蜿蜒而上，步道坡度平緩好，沿途風光秀麗景色優美群山環繞視野極佳。更多詳細完整登山步道資訊請參考登山影片。

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風口路段

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步道 登山 玉山

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