永無止境的階梯是假象！ 台北大縱走第五段「劍潭支線」 公認最輕鬆的一段

這次爬山學到的教訓是，千萬不要在走大縱走前一天，去打球3小時QQ打完球後，整支腿超級酸，於是這篇會有非常多表達腿痠的情緒性字眼(?)。一早8:30，身為文山區居民的我，又再次橫跨整個台北市，來到了關渡捷運站，呼叫完關渡林先生后，發現沒動靜，一行人租了Ubike就開始今天的旅程!

可愛的黑人學妹製作精美行程

第五段的一開始是從關渡騎河濱到劍潭站，剛剛才在跟黑人學妹討論說，第五段根本就是把台北切西瓜XD今天天氣非常炎熱，於是戴上袖套，就被同行的夥伴說像賣玉蘭花的阿姨QQ。

Uike與我

一路上黑人學妹跟朋友賞鳥專家只要看到鳥就會停下，拿出望遠鏡欣賞，但其實我啥都看不懂，先來貼個圖片，總之他們看了半天，有些認得出來，有些認不出來，但下圖中這隻是遇到的帶著大炮的賞鳥人說，是東方澤鵟(完全沒概念)。

嗯...是猛禽!還有鳥突然停下來對我們咆哮，結果是外來種黑領椋鳥。

突然停下來吵的外來種騎著騎著，看到鳥就會停下來欣賞，輕鬆寫意，時間過得很快，完成了自行車段，約12KM。

第五段支線-自行車段到達劍潭站後，時辰尚早，坐在捷運站外悠閒地吃了個早餐。(其實大食怪本人吃了火腿蛋餅還有火腿蛋三明治(正方形的那種))

火腿蛋餅我的愛!在劍潭站補水上廁所後，這邊插播一個溫馨感人小故事，因為學妹沒有帶衛生棉(但其實是放在書包深處沒找到)，結果在洗手間一起排隊的人，各種熱情/好心的來分享衛生棉，好感人，台灣人真的好棒好溫暖(灑花)，邊走邊聊，剛好遇到兩隻黃色狗子，就開始數著「一黑二黃三花四白」，這兩隻是第二名(超屁話)，我們來到了第五段的圓山風景區登山口。

登山口旁就有直飲台一抬頭，Stairs.....

永無止境的...階梯沒關係，有階梯就是克服他，可能我前一天打球，學妹前兩天去練跑，乳酸作祟，整支腿無聲尖叫，但我們有嘴巴，就開始一直叫。一路除了階梯外都算平緩，只是體感距離很長，也有很多人在附近高聲唱著卡拉OK，遇到一隻擋路的第四名，直階趴在路的正中間，任多少人從他身邊經過都不為所動。

好狗不檔路

這張照片想呈現的是，他真的在路的正中間。話不多說，我們來到了老地方觀景平台，這邊有一大堆人跟一大堆小孩在群魔亂舞，好不容易撥開人群來到手舉牌旁，趁人群有空檔時快樂地拍照!

跟手舉牌親密合影

老地方一景，但空氣實在太差，很不清楚。上山前才吃了早餐，我們就沒有在老地方多做停留，繼續往前走，這邊開始人就變少了，只有零星的縱走咖，繼續前往文間山三角點。

台北大縱走指示牌走到文間山，聽說大家都很愛拍三角點(拍照+字面上的手拍一下)，趕快跟風，事後也聽說這些台北市的三角點都是在地政局所屬機關上班的朋友維護的，每三年會全部維護一次，十二萬分的佩服!

方方正正三角點

文間山平台附近的手舉牌也Get!走阿走，來到下一個預計的休息點-鄭成功廟，簡直了!是超大一座廟，當天還有樂團在裡面排練樂器，這邊很涼爽，又有冰水、熱水等，我們在這邊休息了大概30分鐘，隔壁還有人帶泡麵來吃(好香好過分)，我們就說下次應該也要帶泡麵踏上旅程才對XD

超大間鄭成功廟

零食分享聚會休息過後站起來的瞬間總是特別辛苦，好險一路上有許多不屑我們的阿貓陪伴，沒有一隻想跟我們回家，繼續表示失落與難過，可能在山上當慣了貓地主了吧!

頭也不回朝山裡走去的虎斑1號

在休息平台激動奔跑的虎斑2號

因為長得太美，我把他設成心得封面照片的虎斑3號路上有介紹鳥類的看板，上面寫著這附近有台灣藍鵲、虎鶇等鳥類，學妹就請視力1.2/1.5的同伴阿沒認真看到底哪裡有鳥，阿沒指著告示牌上問：「虎"鶇"的這個"鶇"字怎麼念啊?」賞鳥專家說：「有邊讀邊，這個字是念ㄉㄨㄥ喔!」阿沒說：「那也可以念ㄋ一ㄠˇ阿，虎鳥XD」不過這個笑話只有我get到(學妹跟賞鳥專家直接白眼)，但屁話無極限的部分，值得記錄下來。

穿插一張鄭成功廟看出去的景色(可以看到故宮)接著我們經過一片柏油路，前往碧山巖，經過方才鄭成功廟樂隊的薰陶，沿路上我們開始放音樂，討論到上坡時該放什麼音樂，點播一首蝸牛「我要一步一步往上爬...」剛好那段我們是下坡，對著往上爬的人放這首歌真的是很壞心，我一路都在該該叫，但因為越走越累，也就越來越安靜....然後偶爾迸出一句驚天動地之語：「腳趾頭好麻，腳趾頭要掉下來了QQ」(但其實沒有)

前往碧山巖方向路牌來到忠勇山，這邊有一尊蔣公銅像，還有成堆的健身器材，突然遇到一個槓鈴，就開始硬舉。(超莫名其妙)

不知道是誰都在山裡健身，好狂

就這樣開始硬舉，現在想想真的很低能，腿不是很酸嗎XD

持續跟著路標走，開始下坡，是一片風很大，但很美的石階梯。

人生總是有上坡與下坡，但我個人偏好下坡XD

最後來到了終點碧山巖，但向外望去空氣實在太差，照片拍不清楚(一片霧茫茫)，於是拍了一個廟內的照片以玆證明!

碧山巖!最後終點GET!!!!

完成第五段後，我們到碧山巖附近的穠舍田園咖啡義大利菜餐廳吃晚餐，每次爬完山，都是用最高(胖)規格來款待自已疲累的胃袋及雙腳，也去附近的白石吊橋走走逛逛，最後搭公車下山，結束美好的(?)一天。

蛤蜊義大利麵

罪惡但好舒服的奶昔

白石吊橋

遇到以後要走的第四段的手舉牌，順便先拍起來(?)

檢視一下今日份成果：

112-04-23-台北大縱走第五段爬後心得：

以上，水~啦!