拉高CP值！把直上直下的基隆山路線變O環，眺望完整陰陽海

基隆山如果只是直上直下的話，才不到2K的距離，這樣對一名遠從桃園來到瑞芳的我CP值實在太低；於是規劃將路線改為基隆山東西峰環繞一圈。一早06:15開車停在青雲殿，為什麼在這裡呢？單純只是不用停車費，若是開車到基隆山登山口旁的停車場還要繳100元停車費。(↓)

往青雲殿裡面走沒多久就看到一座涼亭，這地方視野就不錯了。(↓)

從涼亭處可以眺望基隆嶼及深澳漁港。(↓)

基隆山西峰離青雲殿很近，一不小心就走過頭，而且這塊基石還不容易發現，回頭後仔細找才找到。(↓)

離開西峰，沿著水泥路走，怎麼走到馬路(九濱公路)，離線地圖一看，發現走錯了。(↓)

再回頭，才發現一處隱密的叉路，雖然樹上有綁路條，但剛剛就是沒發現呀！(↓)

從西峰一路上路線都有先人長眠處(墳墓)，大約走了1K多銜接基隆山登山步道，發現這個平台，底下市區就是九份。(↓)

開始爬梯，來到一處叉路，階梯(右)才是基隆山登山步道，但是左邊也是一樣相通的，而左邊路程稍長，但是較緩好走，選擇左邊來去。(↓)

一路上坡，路徑上時而階梯、時而小徑，腳下的泥土還蠻溼滑的。(↓)

走出來又與基隆山登山步道銜接上，馬上就有一座涼亭，應該是給這一路上坡的山友休息兼看風景用。但，基隆山三角點就在不遠處，直接上，GO! (↓)

三角點眺望視野好，也有一座涼亭，涼亭前一面草坡，舒服。(↓)

攻頂了，不免俗來張打卡照，基隆山，小百岳#6，海拔588m。(↓)

再次眺望基隆嶼、深澳漁港。(↓)

視角看海岸東側看去，海岸突出前方是瑞濱公園海岸，後方應該是陰陽海。(↓)

離開基隆山，開始下切，馬上看到前方的山峰，它就是基隆山東峰。(↓)

一路下切很深，中間多數為拉繩路段，而且腳下溼滑，不好走；可以的話，應該是從九份先上東峰，再走向基隆山，這樣來時的階梯變成下坡，應該會比我現在前往的方向好走才是。(↓)

一路下切、下切，終於走到叉路處，右邊下切是回到九份，是待會東峰回來要走的路；左上才是往東峰的路，想不到往東峰也是要一路拉繩向上，GO! (↓)

07:47抵達基隆山東峰，又稱雷霆峰，海拔467m。(↓)

從雷霆峰往下看，很明顯可以看到陰陽海。(↓)

再回一望，聳立後方的基隆山，看看剛剛下切又爬上來的路線，真是累死寶寶了。(↓)

離開東峰，回到剛剛的叉路點，一路山下回到九份，大約15分鐘就走山徑，來到山尖路。(↓)

馬路上約走了1K，來到山尖路201號，從住宅旁的小路切回到九份。(↓)

從住宅階梯上來就到瑞金路公的基隆山登山口，往上走沒多久就接到從青雲殿過來的叉路，再回到青雲殿取車。全程花了2小時17分。(↓)

底下地圖為行走路徑，附註上述圖片說明的重點。(↓)

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