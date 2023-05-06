快訊

高雄甲仙36.3度、台南北寮36.1度 1張圖看明天降雨熱區

30年回憶沒了！總部證實台中2地標「逢甲、一中麥當勞」熄燈

一車一況一價！中古車水很深 「6大關鍵」避買地雷車

拉高CP值！把直上直下的基隆山路線變O環，眺望完整陰陽海

健行筆記／ 健行筆記Yun Yuander

基隆山如果只是直上直下的話，才不到2K的距離，這樣對一名遠從桃園來到瑞芳的我CP值實在太低；於是規劃將路線改為基隆山東西峰環繞一圈。一早06:15開車停在青雲殿，為什麼在這裡呢？單純只是不用停車費，若是開車到基隆山登山口旁的停車場還要繳100元停車費。(↓)

9aa4e6dc5438f269623d05758439e471.jpg

往青雲殿裡面走沒多久就看到一座涼亭，這地方視野就不錯了。(↓)

e628b0f04cc5ef39c1ed77d0f9f650fd.jpg

從涼亭處可以眺望基隆嶼及深澳漁港。(↓)

cfb6a63d789b9629f0cbf1d6f15f45f1.jpg

基隆山西峰離青雲殿很近，一不小心就走過頭，而且這塊基石還不容易發現，回頭後仔細找才找到。(↓)

105edb6babfaecaf2648dc336a93319e.jpg

離開西峰，沿著水泥路走，怎麼走到馬路(九濱公路)，離線地圖一看，發現走錯了。(↓)

4f005068247e8bd65911b21f6db8d0ce.jpg

再回頭，才發現一處隱密的叉路，雖然樹上有綁路條，但剛剛就是沒發現呀！(↓)

17d80fa8abb2cf931da77bf4e8fd5474.jpg

從西峰一路上路線都有先人長眠處(墳墓)，大約走了1K多銜接基隆山登山步道，發現這個平台，底下市區就是九份。(↓)

bdedbc1e9888d089e790cc6cf64f3092.jpg

開始爬梯，來到一處叉路，階梯(右)才是基隆山登山步道，但是左邊也是一樣相通的，而左邊路程稍長，但是較緩好走，選擇左邊來去。(↓)

0d272279ae03418dc67ea57b2df0adfc.jpg

一路上坡，路徑上時而階梯、時而小徑，腳下的泥土還蠻溼滑的。(↓)

4b9ead22544ccf1bc49d5f4fab4f7ba5.jpg

走出來又與基隆山登山步道銜接上，馬上就有一座涼亭，應該是給這一路上坡的山友休息兼看風景用。但，基隆山三角點就在不遠處，直接上，GO! (↓)

3a0ad606cc2702dfb2284c022772858a.jpg

三角點眺望視野好，也有一座涼亭，涼亭前一面草坡，舒服。(↓)

f45a4b536d2b1ed20fcd0fd2e2b661e6.jpg

攻頂了，不免俗來張打卡照，基隆山，小百岳#6，海拔588m。(↓)

02da9fbe48fd94667b210d2dfa5cc459.jpg

再次眺望基隆嶼、深澳漁港。(↓)

6c3bc402c7f9166f408827b088dc8b95.jpg

視角看海岸東側看去，海岸突出前方是瑞濱公園海岸，後方應該是陰陽海。(↓)

3742ec3d49c592def4f784b7231a3a11.jpg

離開基隆山，開始下切，馬上看到前方的山峰，它就是基隆山東峰。(↓)

62c6f9da5da4ab929a9bc96b4e95ba3b.jpg

一路下切很深，中間多數為拉繩路段，而且腳下溼滑，不好走；可以的話，應該是從九份先上東峰，再走向基隆山，這樣來時的階梯變成下坡，應該會比我現在前往的方向好走才是。(↓)

c00b2e508d7d63c5e17377821b4b469f.jpg

一路下切、下切，終於走到叉路處，右邊下切是回到九份，是待會東峰回來要走的路；左上才是往東峰的路，想不到往東峰也是要一路拉繩向上，GO! (↓)

d89e89057b44fad4cfa3a0cd8ca9ab85.jpg

07:47抵達基隆山東峰，又稱雷霆峰，海拔467m。(↓)

b439b8c667d9a2cdd0dd14dc048b2e89.jpg

從雷霆峰往下看，很明顯可以看到陰陽海。(↓)

8dac3553c7500f8b80a2ceb3f387b039.jpg

再回一望，聳立後方的基隆山，看看剛剛下切又爬上來的路線，真是累死寶寶了。(↓)

15c886bde09d2de5f4251b9c6cb07481.jpg

離開東峰，回到剛剛的叉路點，一路山下回到九份，大約15分鐘就走山徑，來到山尖路。(↓)

db091fc0b30b9a2e77750a455b8a23d8.jpg

馬路上約走了1K，來到山尖路201號，從住宅旁的小路切回到九份。(↓)

10280e02aa1b3c93c1afc6d5788e7d34.jpg

從住宅階梯上來就到瑞金路公的基隆山登山口，往上走沒多久就接到從青雲殿過來的叉路，再回到青雲殿取車。全程花了2小時17分。(↓)

9ad323b7a2824a1fa4795222ae55d22c.jpg

底下地圖為行走路徑，附註上述圖片說明的重點。(↓)

ee51b70b32e8ea1280558f2682741c45.png

GPX下載：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1843309

基隆 登山 九份

延伸閱讀

他不爽遭騙1200元停車費！約會時溜出餐廳開槍再返回用餐

緩坡不傷膝蓋！雲林古坑「荷苞山登山步道 x 桐花公園」悠閒走，桐花樹下咖啡香

4年停車費都有繳！基隆白色Colt Plus停到青苔綠原因令人費解

練腳力！熱門小百岳「聚興山」O型走，展望遼闊，賞夜景好地方必收

相關新聞

拉高CP值！把直上直下的基隆山路線變O環，眺望完整陰陽海

基隆山如果只是直上直下的話，才不到2K的距離，這樣對一名遠從桃園來到瑞芳的我CP值實在太低；於是規劃將路線改為基隆山東西峰環繞一圈。一早06:15開車停在青雲殿，為什麼在這裡呢？單純只是不用停車費，若

北部版八卦山大佛風景區！「基隆中正公園」宛如台版紫禁城　順遊海門天險「二沙灣砲台」

基隆景點 景點介紹 二沙灣砲台，位於基隆市，又名海門天險，為國定古蹟，採用傳統的中式城門築法，依山而建，氣勢雄偉，原位於二沙灣海邊的砲臺，創建年代約在清道光年間，之後砲台被毀，現砲台為劉銘傳部隊於

圓夢了！鹿寮坑田野踏查「土地伯公巡禮」，環境清幽的小秘境

一、前言： 1.石板伯公廟：關注石板伯公廟，始於飛沙大縱走健行活動。位於新竹縣芎林鄉華龍村吳屋窩上段的「永福堂」石板伯公廟，地處「義確山」下方林中，早年是鄰近幾戶住家居民的信仰中心。由於時代變遷，住

見者有份！「王公坑山-烏塗窟山」之血藤花滿開，賞花熱門步道必追

最近正是花開季節，好似全台各地都傳來 血藤開花 「血藤花」屬於藤本植物，喜在森林中藉由大量葉子行光合作用成長因開花時間短暫，一般登山客看到的，其實都是它的藤蔓和少數葉子甚少看到花朵開展，坊間因此

史詩級「野溪溫泉」入袋！峽谷風光盡收眼底，放鬆筋骨兼療癒心靈

在狹長蜿蜒的丹大溪上源郡大溪畔，深藏兩個史詩級的野溪溫泉，無雙溫泉與伊巴厚溫泉，而無雙溫泉是海拔最高的野溪溫泉，這裡有峻秀的峽谷，清澈的溪流，峽谷風光旖旎，是南三段回程為避開無雙社腐朽危險的無雙吊橋而

令人難忘之烏桶縱走！ 陡峭岩壁+群山綿延+絕美柳杉林，攀上即可坐擁無懈可擊的展望美景

烏桶縱走 景點介紹 大桶山，海拔916公尺，位於新北市烏來區忠治部落，設有三等三角點No.4137，因遠眺山形似大圓桶而得名，主要登山口有二處，一為忠治部落登山口，二為桂山路172巷223號登山口

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦