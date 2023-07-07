包場美景！紫明溪步道連走四瀑　該賞的景、該拍的點全都入袋

2023-04-27紫明溪步道連走四瀑─陽明書屋站→紫明溪步道→陽峰古道→玉瀧谷→青春嶺步道→大屯瀑布→陽明公園→小隱潭瀑布→橫嶺古道→半嶺圳步道→松溪瀑布→半嶺吊橋→猴洞圳古道→翠峰瀑布→天母古道→淨光寺→天母里站

感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。由於淑敏腳傷剛康復，選擇此較平緩行程，趁著好天氣來走走。行程進行順利，該賞的景、該拍照的景點一個沒少，其中小隱潭瀑布、翠峰瀑布均為我們包場。在出陽明公園步道巧遇久未碰面的育婕，繼4/21之後，在天母古道再度巧遇亮月，感謝其陪我們來到淨光寺，參觀300多尊石雕羅漢，並帶我們來到天母里站，順利搭上公車，結束今日賞景、拍照、輕鬆愉悅的優質行程。

比較特別的是，4/21(週五)在天母古道遇到眾多猴群，今日則未遇到半隻，不會是週五是猴群的活動日。

Oruxmaps總里程數：11.64KM，總時數6小時7分鐘(含休息)；開始時間：09:49，結束時間：15:57；平均速度：1.90KM/H；高度上升：223M，高度下降：709M；最高海拔：611M，最低海拔：103M。Mapy.cz總里程數：11.80KM，總時數6小時9分鐘(含休息)；平均速度：1.90KM/H；最高海拔：626M，最低海拔：88M。

交通方式：往程：捷運劍潭站搭乘紅5至陽明山公車總站，轉搭108遊園公車至陽明書屋站。返程：天母里站搭乘小16公車至捷運芝山站。

我的航跡檔：2023-04-27 紫明溪步道連走四瀑─陽明書屋站→紫明溪步道→玉瀧谷→大屯瀑布→小隱潭→橫嶺古道→半嶺圳步道→松溪瀑布→翠峰瀑布→天母古道

09:59紫明溪步道。

09:59紫明溪步道。

10:02陽明書屋站。

10:02紫明溪步道。

10:05紫明溪步道。

10:06紫明溪步道。

10:07紫明溪步道。

10:07紫明溪步道。

10:07紫明溪步道。

10:09紫明溪步道。

10:10紫明溪步道。

10:11紫明溪步道。

10:11紫明溪步道。

10:12紫明溪步道。

10:13紫明溪步道。

10:13紫明溪步道。

10:14紫明溪步道。

10:18紫明溪步道。

10:18紫明溪步道。

10:23陽峰古道。

10:28陽峰古道。

10:29陽峰古道。

10:30陽峰古道。

10:30陽峰古道。

10:31陽峰古道。

10:32陽峰古道。

10:40陽峰古道。

10:41陽峰古道。

10:42陽峰古道廢棄碉堡。

10:45陽峰古道。

10:46鬼傘菇。

10:48陽峰古道。

10:49玉瀧谷台灣藍鵲。

10:49玉瀧谷台灣藍鵲。

10:50玉瀧谷。

10:50玉瀧谷。

10:52玉瀧谷涼亭。

10:53陽明山水道。

10:55青春嶺步道。

11:00青春嶺步道。

11:02青春嶺步道。

11:03大屯瀑布。

11:04大屯瀑布。

11:05青春嶺步道。

11:07大屯瀑布。

11:09大屯瀑布。

11:11大屯瀑布。

11:14陽明公園指示牌。

11:14陽明公園觀景台。

11:15陽明公園觀景台。

11:16陽明公園觀景台。

11:16台灣油點草。

11:18陽明公園步道。

11:18陽明公園步道。

11:19陽明公園步道。

11:20陽明公園步道。

11:25陽明公園步道指示牌。

11:26陽明公園景觀。

11:28陽明公園景觀。

11:28陽明公園景觀。

11:28陽明公園景觀。

11:56陽明公園景觀。

11:58陽明公園景觀。

11:59陽明公園景觀。

12:00陽明公園噴水池。

12:01小隱潭瀑布。

12:02小隱潭瀑布。

12:01小隱潭瀑布。

12:03小隱潭瀑布。

12:04小隱潭瀑布。

12:05小隱潭瀑布。

12:05小隱潭瀑布。

12:05小隱潭瀑布。

12:08陽明公園景觀。

12:13陽明公園眺望觀音山景觀。

12:13陽明公園眺望觀音山景觀。

12:15巧遇山友育婕等人。

12:15巧遇山友育婕等人。

12:21風動石。

12:23橫嶺古道入口。

12:27橫嶺古道。

12:31橫嶺古道。

12:32橫嶺古道台語詩。

12:33橫嶺古道。

12:34橫嶺古道上紗帽山登山口。

12:35橫嶺古道台語詩。

12:35橫嶺古道裝置藝術'。

12:37橫嶺古道基石。

12:38橫嶺古道紅壇登山口。

12:39楓香姊妹花。

12:39橫嶺古道紅壇登山口。

12:43橫嶺古道。

12:45橫嶺古道眺望文化大學。

12:53半嶺圳步道。

12:54半嶺圳步道。

12:55半嶺圳步道。

12:56半嶺圳步道指示牌。

12:56半嶺圳步道眺望市景。

12:58半嶺圳步道。

12:58半嶺圳步道。

12:59半嶺圳步道。

13:00半嶺圳步道。

13:02半嶺圳步道。

13:04半嶺圳步道。

13:06半嶺圳步道水瀑。

13:07半嶺圳步道水瀑。

13:13半嶺圳步道水瀑。

13:17松溪瀑布。

13:18松溪瀑布。

13:19松溪瀑布。

13:19松溪瀑布。

13:20松溪瀑布。

13:22松溪瀑布與水源禁地。

13:22半嶺圳步道。

13:24半嶺圳步道眺望文化大學。

13:24半嶺圳步道。

13:25半嶺圳步道。

13:26半嶺圳步道。

13:32半嶺圳步道。

13:36半嶺圳步道。

13:37半嶺圳步道。

13:42半嶺圳步道眺望文化大學。

13:42半嶺圳步道眺望文化大學。

13:43市景平台。

13:47半嶺吊橋指示牌。

13:55半嶺吊橋。

13:55半嶺吊橋。

13:56猴洞圳古道。

14:01黃金溪谷。

14:05黃金溪谷。

14:10黃金溪谷水管橋。

14:17翠峰瀑布。

14:18翠峰瀑布。

14:19翠峰瀑布。

14:19翠峰瀑布。

14:21翠峰瀑布。

14:22翠峰瀑布。

14:22翠峰瀑布。

14:25翠峰瀑布。

14:25翠峰瀑布。

14:32陡上往天母古道。

14:32陡上往天母古道。

14:51天母古道。

14:51天母古道。

14:58天母古道。

14:59天母古道。

15:05天母古道。

15:22天母古道巧遇山友亮月。

15:38天母古道。

15:44淨光寺300尊羅漢。

15:45淨光寺300尊羅漢。

15:46淨光寺300尊羅漢。

15:46淨光寺300尊羅漢。

15:49天母市區景觀。

15:53天母市區景觀。

15:53天母市區景觀。

15:54天母市區景觀。

15:57天母市區景觀。

16:00天母市區景觀。

16:00天母市區景觀。

航跡圖。

航跡統計資料。

航跡海拔高度圖。