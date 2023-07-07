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包場美景！紫明溪步道連走四瀑　該賞的景、該拍的點全都入袋

健行筆記／ 健行筆記張春祥

2023-04-27紫明溪步道連走四瀑─陽明書屋站→紫明溪步道→陽峰古道→玉瀧谷→青春嶺步道→大屯瀑布→陽明公園→小隱潭瀑布→橫嶺古道→半嶺圳步道→松溪瀑布→半嶺吊橋→猴洞圳古道→翠峰瀑布→天母古道→淨光寺→天母里站

感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。由於淑敏腳傷剛康復，選擇此較平緩行程，趁著好天氣來走走。行程進行順利，該賞的景、該拍照的景點一個沒少，其中小隱潭瀑布、翠峰瀑布均為我們包場。在出陽明公園步道巧遇久未碰面的育婕，繼4/21之後，在天母古道再度巧遇亮月，感謝其陪我們來到淨光寺，參觀300多尊石雕羅漢，並帶我們來到天母里站，順利搭上公車，結束今日賞景、拍照、輕鬆愉悅的優質行程。

比較特別的是，4/21(週五)在天母古道遇到眾多猴群，今日則未遇到半隻，不會是週五是猴群的活動日。

Oruxmaps總里程數：11.64KM，總時數6小時7分鐘(含休息)；開始時間：09:49，結束時間：15:57；平均速度：1.90KM/H；高度上升：223M，高度下降：709M；最高海拔：611M，最低海拔：103M。Mapy.cz總里程數：11.80KM，總時數6小時9分鐘(含休息)；平均速度：1.90KM/H；最高海拔：626M，最低海拔：88M。

交通方式：往程：捷運劍潭站搭乘紅5至陽明山公車總站，轉搭108遊園公車至陽明書屋站。返程：天母里站搭乘小16公車至捷運芝山站。

我的航跡檔：2023-04-27 紫明溪步道連走四瀑─陽明書屋站→紫明溪步道→玉瀧谷→大屯瀑布→小隱潭→橫嶺古道→半嶺圳步道→松溪瀑布→翠峰瀑布→天母古道

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09:59紫明溪步道。

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09:59紫明溪步道。

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10:02陽明書屋站。

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10:02紫明溪步道。

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10:05紫明溪步道。

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10:06紫明溪步道。

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10:07紫明溪步道。

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10:07紫明溪步道。

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10:07紫明溪步道。

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10:09紫明溪步道。

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10:10紫明溪步道。

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10:11紫明溪步道。

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10:11紫明溪步道。

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10:12紫明溪步道。

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10:13紫明溪步道。

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10:13紫明溪步道。

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10:14紫明溪步道。

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10:18紫明溪步道。

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10:18紫明溪步道。

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10:23陽峰古道。

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10:28陽峰古道。

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10:29陽峰古道。

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10:30陽峰古道。

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10:30陽峰古道。

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10:31陽峰古道。

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10:32陽峰古道。

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10:40陽峰古道。

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10:41陽峰古道。

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10:42陽峰古道廢棄碉堡。

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10:45陽峰古道。

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10:46鬼傘菇。

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10:48陽峰古道。

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10:49玉瀧谷台灣藍鵲。

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10:49玉瀧谷台灣藍鵲。

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10:50玉瀧谷。

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10:50玉瀧谷。

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10:52玉瀧谷涼亭。

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10:53陽明山水道。

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10:55青春嶺步道。

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11:00青春嶺步道。

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11:02青春嶺步道。

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11:03大屯瀑布。

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11:04大屯瀑布。

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11:05青春嶺步道。

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11:07大屯瀑布。

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11:09大屯瀑布。

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11:11大屯瀑布。

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11:14陽明公園指示牌。

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11:14陽明公園觀景台。

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11:15陽明公園觀景台。

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11:16陽明公園觀景台。

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11:16台灣油點草。

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11:18陽明公園步道。

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11:18陽明公園步道。

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11:19陽明公園步道。

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11:20陽明公園步道。

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11:25陽明公園步道指示牌。

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11:26陽明公園景觀。

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11:28陽明公園景觀。

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11:28陽明公園景觀。

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11:28陽明公園景觀。

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11:56陽明公園景觀。

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11:58陽明公園景觀。

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11:59陽明公園景觀。

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12:00陽明公園噴水池。

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12:01小隱潭瀑布。

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12:02小隱潭瀑布。

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12:01小隱潭瀑布。

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12:03小隱潭瀑布。

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12:04小隱潭瀑布。

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12:05小隱潭瀑布。

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12:05小隱潭瀑布。

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12:05小隱潭瀑布。

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12:08陽明公園景觀。

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12:13陽明公園眺望觀音山景觀。

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12:13陽明公園眺望觀音山景觀。

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12:15巧遇山友育婕等人。

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12:15巧遇山友育婕等人。

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12:21風動石。

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12:23橫嶺古道入口。

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12:27橫嶺古道。

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12:31橫嶺古道。

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12:32橫嶺古道台語詩。

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12:33橫嶺古道。

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12:34橫嶺古道上紗帽山登山口。

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12:35橫嶺古道台語詩。

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12:35橫嶺古道裝置藝術'。

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12:37橫嶺古道基石。

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12:38橫嶺古道紅壇登山口。

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12:39楓香姊妹花。

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12:39橫嶺古道紅壇登山口。

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12:43橫嶺古道。

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12:45橫嶺古道眺望文化大學。

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12:53半嶺圳步道。

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12:54半嶺圳步道。

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12:55半嶺圳步道。

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12:56半嶺圳步道指示牌。

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12:56半嶺圳步道眺望市景。

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12:58半嶺圳步道。

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12:58半嶺圳步道。

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12:59半嶺圳步道。

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13:00半嶺圳步道。

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13:02半嶺圳步道。

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13:04半嶺圳步道。

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13:06半嶺圳步道水瀑。

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13:07半嶺圳步道水瀑。

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13:13半嶺圳步道水瀑。

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13:17松溪瀑布。

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13:18松溪瀑布。

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13:19松溪瀑布。

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13:19松溪瀑布。

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13:20松溪瀑布。

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13:22松溪瀑布與水源禁地。

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13:22半嶺圳步道。

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13:24半嶺圳步道眺望文化大學。

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13:24半嶺圳步道。

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13:25半嶺圳步道。

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13:26半嶺圳步道。

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13:32半嶺圳步道。

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13:36半嶺圳步道。

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13:37半嶺圳步道。

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13:42半嶺圳步道眺望文化大學。

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13:42半嶺圳步道眺望文化大學。

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13:43市景平台。

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13:47半嶺吊橋指示牌。

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13:55半嶺吊橋。

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13:55半嶺吊橋。

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13:56猴洞圳古道。

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14:01黃金溪谷。

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14:05黃金溪谷。

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14:10黃金溪谷水管橋。

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14:17翠峰瀑布。

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14:18翠峰瀑布。

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14:19翠峰瀑布。

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14:19翠峰瀑布。

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14:21翠峰瀑布。

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14:22翠峰瀑布。

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14:22翠峰瀑布。

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14:25翠峰瀑布。

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14:25翠峰瀑布。

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14:32陡上往天母古道。

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14:32陡上往天母古道。

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14:51天母古道。

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14:51天母古道。

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14:58天母古道。

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14:59天母古道。

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15:05天母古道。

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15:22天母古道巧遇山友亮月。

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15:38天母古道。

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15:44淨光寺300尊羅漢。

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15:45淨光寺300尊羅漢。

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15:46淨光寺300尊羅漢。

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15:46淨光寺300尊羅漢。

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15:49天母市區景觀。

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15:53天母市區景觀。

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15:53天母市區景觀。

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15:54天母市區景觀。

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15:57天母市區景觀。

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16:00天母市區景觀。

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16:00天母市區景觀。

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航跡圖。

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航跡統計資料。

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航跡海拔高度圖。

步道 古道 瀑布

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