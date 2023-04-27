畫愛心縱走！ 90度懸崖+45度峭壁 微笑征服「龍船岩山」軌跡畫心最艱困的路段

今天早上天氣晴，午後變天有雨！謝謝好友JU爸家揪，參加愛心縱走抓寶，開心~愛心縱走整段路，真心覺得龍船岩山是愛心縱走最艱困的路段，一路爬坡的原始山徑，完全沒有可以稍微喘息的點，還好近日無雨，路徑不致溼滑，而走完站上龍船岩山，汗流浹背，非常過癮。

為了要讓軌跡呈現愛心路線，我們從內湖區的警察紀念園區旁的路徑開始起走。近午時刻，雨勢變大，稍不留意，漏走碧山，但不致影響軌跡愛心的形狀，哈哈！還看得出來是愛心喔。另外，今日會經過內湖金面山，有別於昨日走的桃園金面山。

日期：2023年02月19日行程規劃：Ｏ型圈。捷運內湖站，進入警察紀念園區，登山口在停車場的右邊，沒有指標，接著順著墳墓區的小徑，依序走梘頭山→龍船岩山→開眼山→白石湖山→碧山→大崙頭山→大崙尾山→論劍山→剪刀石山→金面山→竹嵩山→新坡尾山，回到捷運內湖站。但這次漏走碧山。

行程時間：ＡM09:00 內湖區警察紀念園區旁的路徑開始起走。ＡM09:08 梘頭山/81m/四等三角點/編號：市115。ＡM09:24 往圓覺瀑布，遙望龍船岩山。ＡM09:32 抵龍船岩山岔路，取右。ＡM10:15 龍船岩山/300m/不鏽鋼基點/編號：市452。ＡM10:39 開眼山/400m/四等三角點/編號：119。ＡM10:57 白石湖山/458m/土地調查局圖根點。ＡM11:42 大崙頭山友會館。PM12:56 大崙頭山/476m/無名/編號：5。PM13:52 大崙尾山/451m/三等三角點/編號：1073。PM14:58 論劍山/266m/編號：市91。PM15:10 剪刀石山/258m/無基石。PM15:36 金面山/181m/土地調查局圖根點。PM15:58 竹嵩山/125m/市147。PM16:03 新坡尾山/132m/無名水泥柱。PM16:22 回到內湖區金龍路。備註：警察紀念園區旁的路徑開始起走。

往圓覺瀑布，遙望龍船岩山。

抵龍船岩山岔路，取右。

龍船岩山的原始山徑。

龍船岩山，岩石一邊是90度懸崖，一邊則是45度的峭壁。

大崙尾山、論劍山。

剪刀石山出現彩虹。

遙望剪刀石山。

今日航跡。

參考資料：警察紀念園區：台北市內湖區金龍路47巷37號。梘頭山/81m/四等三角點/編號：市115。龍船岩山/300m/不鏽鋼基點/編號：市452。開眼山/400m/四等三角點/編號：119。白石湖山/458m/土地調查局圖根點。碧山/517m/四等三角點/編號：123。大崙頭山/476m/無名/編號：5。大崙尾山/451m/三等三角點/編號：1073。論劍山/266m/編號：市91。剪刀石山/258m/無基石。金面山/181m/土地調查局圖根點。竹嵩山/125m/市147。新坡尾山/132m/無名水泥柱。