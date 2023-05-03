圓夢了！鹿寮坑田野踏查「土地伯公巡禮」，環境清幽的小秘境

一、前言：

1.石板伯公廟：關注石板伯公廟，始於飛沙大縱走健行活動。位於新竹縣芎林鄉華龍村吳屋窩上段的「永福堂」石板伯公廟，地處「義確山」下方林中，早年是鄰近幾戶住家居民的信仰中心。由於時代變遷，住家居民外移，日漸人跡罕至。近年來，若非常常有「飛沙大縱走」的山友路過，獨處於山坡上的「永福堂」伯公廟周邊可能已經成為真正的荒林了。

∆ 2021.3.13舊照

∆ 2021.5.3舊照廟體結構以石板堆砌而成，雕功精細，歷久彌新的客家庄石板伯公廟，現存的屈指可數。

簡樸典雅的石板伯公廟，廟頂造型，兩端屋脊外延朝上微彎，向上揚起，翹脊曲線形同燕子尾，就台灣民俗，屋脊的鳥像天使，是通天的靈物，能通天敬神，人們得天地恩擇獲福生存。廟門對聯：上聯「福庇境裡世」下聯「德在水窟地」橫批「永福堂」廟門內：石造香爐後方的石板牆面刻寫著「福德正神神位」由於年代已久，風吹日曬雨淋，日易風化，廟門上的對聯字體漸漸難以辨識。

2.在其上石板伯公： 欲探始於1930年(昭和5年)的「在其上」石板伯公廟，懸於心中多時。2023.4.17(一)上午，沒有臨時志工代班任務，得空無事，於是啟程前往芎林鄉五龍村下窩仔。行經五和宮續往上，很不巧無緣，沿途沒有遇到鄉親可以問路，由於不知道「在其上」石板伯公的詳細地點，也不敢任意亂入民宅地域，所以尋訪無結果。由於時間尚早，無登山穿著與裝備，進行不耗高體能的平地踏查活動最適宜。

於是，啟動備案行程，轉向前往...(1).式榖祠石板伯公/五龍村下窩仔賴屋後方...結果：完成(2).介福祠石板伯公/華龍村3鄰農道邊坡...結果：完成(3).江夏堂...黃屋夥房屋/華龍村3鄰...結果：完成(4).田屋石棚伯公/華龍村田屋邊坡...結果：完成(5).松樹窩福德正神廟/往鄒氏宗祠岔路口邊坡...結果：早年的簡易石頭伯公，現地已經被改建成為富麗伯公廟。

二、記錄：(備案行程)

三、行程：(備案行程) 1.式榖祠： 位於五龍村下窩仔山坡邊，廟體外觀完整、肅穆、莊嚴、親和，鄉親供奉的香火持續無間斷，周邊環境整理乾淨有序。廟門：上聯「福善由天眷」下聯「神聰遍地春」橫批「式榖祠」廟門內：石板牆面刻寫「福德正神神位」緊鄰的700年九丁榕大板根巨木，樹形高大挺拔，枝葉繁茂，板根雄偉，深受各方人士喜愛。

此處，有鐵皮遮陽雨棚、椅子、自來水，許多山友也以此地選作休憩區。

2.介福祠： 途中，在鹿寮坑驛棧歇息時，巧遇熱忱的馮姓鄉親，閒話時探得黃屋夥房屋附近還有一尊石板伯公。循著馮姓鄉親指點的路徑，從竹25鄉道岔往三元宮方向，再轉朝3鄰前進...行抵江夏堂夥房屋前，巧遇一位中年黃先生，表明來訪緣由之後，再依照黃先生詳細說明前進的方向與路徑，終於在偏僻山坡下尋得「介福祠」石板伯公。

座落在鐵皮遮陽雨棚防護內的介福祠石板伯公，遠觀無法詳知其貌，跨過山溝小拱橋，趨近才能端詳。廟門：上聯「福佑家吉慶」下聯「常為萬姓親」橫批「介福祠」廟門內：供奉一尊莊嚴的立姿土地伯公石雕神像鐵皮遮陽雨棚外邊，有一座石雕天公香爐與一座石造金爐。此地位處偏僻山區，環境清幽，知道的人應該很有限。個人認為，可能只有鄰近居民會來此供俸朝拜，外地人士很難來到這裡。

3.江夏堂： 折返時，在黃屋夥房屋巧遇民國28年次的黃姓耆老屋主，聊了一會兒。耆老說，黃屋夥房屋沒有向公務機關申請列為古蹟，所以不會被法規列管綁住。耆老也說，如若對客家庄夥房屋有興趣的人士，想要參觀，很歡迎。

4.石棚伯公： 位於竹26鄉道2.5k，段木香菇場對面山坡邊的石棚伯公，三塊石板組合而成的簡易石棚伯公，莊嚴古樸典雅。緊鄰石棚伯公的九丁榕巨木，樹齡約300餘歲，高大挺拔，枝葉繁茂。這裡，是鄰近住家居民的信仰中心。

5.松樹窩伯公： 竹26鄉道3.0k附近，通往鄒氏宗祠岔路口山坡上的土地伯公，早年的石頭伯公不見了，現地已經改建成為現代化的大型伯公廟。

四、後記：下一回，擇機再尋訪「在其上」石板伯公，屆時擬請當地熟識路線的鄉親帶路，才有機會順利圓夢。