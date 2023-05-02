見者有份！「王公坑山-烏塗窟山」之血藤花滿開，賞花熱門步道必追

最近正是花開季節，好似全台各地都傳來 血藤開花

「血藤花」屬於藤本植物，喜在森林中藉由大量葉子行光合作用成長因開花時間短暫，一般登山客看到的，其實都是它的藤蔓和少數葉子甚少看到花朵開展，坊間因此流傳說看到血藤花會帶來幸福所以又稱它為「幸運之花」

登山入口

走沒多久..就看到一堆人群原來這裡就是開滿血藤花的地方...很熱鬧

聽說血藤花開的季節，花期只有一星期左右，有人私喚它為"紫色風鈴花"因為它總像一串串猶如紫紅色的風鈴垂掛在樹梢

即然是幸運之花所以要留下身影紀念一下

繼續前進有點抖上

有斜度...不太好走

王公坑山...海拔176

聽山友說...繼續前進有視野很棒的最高點

果然視野很棒休息拍照後原路退回王公坑山

步道好走

走到這裡就沒路了需退回X路口下切

看到美麗的桐花

一路相當好走

接回開血藤花的地方還是人群很多...大家都來追花原路下山囉~

準備騎機車去烏塗窟山

烏塗窟山的入口處

走沒多久就看到血藤花不過這裡的血藤花太高了(鏡頭有拉近)

烏塗窟山...海拔283

休息後原路下山回家了王公坑山與烏塗窟山...都開滿血藤花也稱幸運之花讓冷門的王公坑山-烏塗窟山突然一起變成熱門步道了

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112.04.04王公坑山-烏塗窟山之開滿血藤花 - YouTube

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