快訊

HTC「未上市高階手機」擁1億畫素鏡頭！實機外流照驚動網友：啥年代的手機

猴痘再增12例本土個案 2萬瓶疫苗5月中到貨

北捷29歲色男車廂襲胸 7分鐘後「抓奶抓到對方倒地」畫面曝

見者有份！「王公坑山-烏塗窟山」之血藤花滿開，賞花熱門步道必追

健行筆記／ 健行筆記小鈐的窩

2517b80bf4a31d6932436890907e4b3e.jpg

最近正是花開季節，好似全台各地都傳來 血藤開花

a8157b9b78943765a8656142db451360.jpg

「血藤花」屬於藤本植物，喜在森林中藉由大量葉子行光合作用成長因開花時間短暫，一般登山客看到的，其實都是它的藤蔓和少數葉子甚少看到花朵開展，坊間因此流傳說看到血藤花會帶來幸福所以又稱它為「幸運之花」

98b05ea6c422ced59cf5510571b76f9f.jpg

登山入口

86981e3b48ae422f979e6385acfbe250.jpg

走沒多久..就看到一堆人群原來這裡就是開滿血藤花的地方...很熱鬧

85269bde59fc8639dc4932e8b4fa2ae2.jpg

聽說血藤花開的季節，花期只有一星期左右，有人私喚它為"紫色風鈴花"因為它總像一串串猶如紫紅色的風鈴垂掛在樹梢

ee2ec5fa95d816ef64948fdc03a3588d.jpg

f5f397b29bb5b46114d50a4b55d61c56.jpg

即然是幸運之花所以要留下身影紀念一下

731b5cfe998de321f53c8b0cda6aa30a.jpg

繼續前進有點抖上

ac891bf10f56c5d374fe9c5cb53cc896.jpg

有斜度...不太好走

085cb898c588b972c25971132780bc69.jpg

aeac4ce546a6dd0d18ae8b721c350aa9.jpg

王公坑山...海拔176

575d36ff7776353a434fda25b5c2f298.jpg

聽山友說...繼續前進有視野很棒的最高點

4e1b46b8b70b660ab5ab3ecabfdf0752.jpg

dd835cac3a3c741fbc315f5f028870ad.jpg

972f5c4991a6ead2f262b32359d59666.jpg

果然視野很棒休息拍照後原路退回王公坑山

1af96caa230d77e32b195e8637103105.jpg

e932cd69ddf12e9c37ed594615102947.jpg

916e3b31053994d447ff2d704fe4daba.jpg

步道好走

3b3a96f1982a4de4f08bc4660cf2ee84.jpg

走到這裡就沒路了需退回X路口下切

78c6ce3262be6c1393ec2d94a4e8d8af.jpg

看到美麗的桐花

3542d6eac11900ee7ca2bad7a8124773.jpg

10704201d4c57e3b3fcfbbd21244245a.jpg

一路相當好走

34b0cb300946b8361d4affb9b8518acd.jpg

909efa039d4b9ccfd5882548600f3bc0.jpg

接回開血藤花的地方還是人群很多...大家都來追花原路下山囉~

c40e334a7cf6e2ba9fba8f665f9206d6.jpg

準備騎機車去烏塗窟山

ad89e1a177ea9b8b018785cdb0006a5f.jpg

烏塗窟山的入口處

3764bc87b718c60f35b45c32a80df963.jpg

走沒多久就看到血藤花不過這裡的血藤花太高了(鏡頭有拉近)

6d957426156eb4e59d3a0a719f6f21c6.jpg

6647358fbcdd90180569717fafad7b99.jpg

烏塗窟山...海拔283

d28dd39edcb43cf250f78ccd0944f71d.jpg

a2ed690785f9930745605fb191453837.jpg

休息後原路下山回家了王公坑山與烏塗窟山...都開滿血藤花也稱幸運之花讓冷門的王公坑山-烏塗窟山突然一起變成熱門步道了

歡迎可進入 YouTube TV 觀賞影片 ↓

112.04.04王公坑山-烏塗窟山之開滿血藤花 - YouTube

我的足跡GPS

步道 登山

延伸閱讀

買00878慘虧30萬！網曝「做錯1點」：00713隨便比都贏

影／【嘿！社會】美力消防學姊 嘿社會美眉竟敢找她PK？

曾格爾過往遭起底 「開腿揉奶」影片吸網友朝聖

羅時豐頻道停更「突發緊急公告」　曝製作人姪子慘況「開刀又染疫」

相關新聞

見者有份！「王公坑山-烏塗窟山」之血藤花滿開，賞花熱門步道必追

最近正是花開季節，好似全台各地都傳來 血藤開花 「血藤花」屬於藤本植物，喜在森林中藉由大量葉子行光合作用成長因開花時間短暫，一般登山客看到的，其實都是它的藤蔓和少數葉子甚少看到花朵開展，坊間因此

史詩級「野溪溫泉」入袋！峽谷風光盡收眼底，放鬆筋骨兼療癒心靈

在狹長蜿蜒的丹大溪上源郡大溪畔，深藏兩個史詩級的野溪溫泉，無雙溫泉與伊巴厚溫泉，而無雙溫泉是海拔最高的野溪溫泉，這裡有峻秀的峽谷，清澈的溪流，峽谷風光旖旎，是南三段回程為避開無雙社腐朽危險的無雙吊橋而

令人難忘之烏桶縱走！ 陡峭岩壁+群山綿延+絕美柳杉林，攀上即可坐擁無懈可擊的展望美景

烏桶縱走 景點介紹 大桶山，海拔916公尺，位於新北市烏來區忠治部落，設有三等三角點No.4137，因遠眺山形似大圓桶而得名，主要登山口有二處，一為忠治部落登山口，二為桂山路172巷223號登山口

畫愛心縱走！ 90度懸崖+45度峭壁 微笑征服「龍船岩山」軌跡畫心最艱困的路段

今天早上天氣晴，午後變天有雨！謝謝好友JU爸家揪，參加愛心縱走抓寶，開心~愛心縱走整段路，真心覺得龍船岩山是愛心縱走最艱困的路段，一路爬坡的原始山徑，完全沒有可以稍微喘息的點，還好近日無雨，路徑不致溼

一個人爬山別有一番滋味！「七星山縱走」更沉靜，細品大自然的美與好

七星山縱走今天因為和朋友約錯地方，使我自己一個人爬山，我是從冷水坑先出發，而其他同伴則是從苗圃登山口出發，那我們就開始吧！8:50到達七星山登山口，開始 路標，前往七星山主、東峰 旁邊隨時

練腳力！熱門小百岳「聚興山」O型走，展望遼闊，賞夜景好地方必收

聚興山景點介紹聚興山，海拔500公尺，台灣小百岳No.40，為台中潭子區最高峰，因西南方的聚興聚落而得名，設有二等三角點1124號，為石頭坑溪與牛欄坑溪之分水嶺，新田登山步道共有三條步道相連接，三號步

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦