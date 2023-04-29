令人難忘之烏桶縱走！ 陡峭岩壁+群山綿延+絕美柳杉林，攀上即可坐擁無懈可擊的展望美景

烏桶縱走

景點介紹

大桶山，海拔916公尺，位於新北市烏來區忠治部落，設有三等三角點No.4137，因遠眺山形似大圓桶而得名，主要登山口有二處，一為忠治部落登山口，二為桂山路172巷223號登山口，於忠治部落起登，步道以枕木階梯鋪設，部分路段為碎石子路面，時而陡上，時而平緩，沿途設有木椅區可休息，茂密翠綠的樹林，不會被陽光曝曬，林相十分優美，豆腐岩為此路線的特色，於窄稜處可眺望翡翠水庫及周邊群山，山上有一大片柳杉林，非常夢幻，經大桶山東峰後到達大桶山，山頂腹地遼闊，設有三等三角點及中央氣象局雨量自動測報系統，大桶山可與烏來山，落鳳山或四崁水山連走，路線相當多元

烏來山，海拔820公尺，無基石，山頂有一小片視野，能遠眺大桶山，山勢非常陡峭，大部分為攀岩與拉繩陡上

行前須知

今日行程：台9甲線＞產業道路（忠治部落）＞大桶山忠治登山口＞展望點1＞豆腐岩與大崩壁＞柳杉林＞大桶山東峰＞大桶山＞展望點2＞烏來山＞烏來山前峰＞妙心寺牌樓登山口路線型態：A進B出攀岩難度：☆☆☆☆路程資訊：總路程約10.5K，爬升780公尺大眾運輸：可搭乘849路線公車至忠治站下車，再步行約2.1公里前往攜帶裝備：雨衣，雨褲，頭燈準備出發今天我們選擇走 ‘’桶烏‘’ 縱走，由大桶山起登，烏來山回程，如果對陡下有恐懼的，那建議還是走烏桶就好，大桶山有兩個登山口，分別是「忠治」及「桂山路」登山口，今天在新店捷運站搭乘849路線公車至忠治站，沿著產業道路而上到達

忠治登山

口，一路爬往大桶山及烏來山，完成桶烏縱走，開車可Google定位 ‘’大桶山農場 ‘’，烏來山螞蝗多，請特別注意

由台9甲線10.8K處產業道路上行，路口有顯眼的泰雅族原住民戰士雕像，這裡海拔約150公尺，也可以選擇從桂山路的登山口起登

進入桶壁（忠治）部落

產業道路至登山口約2.1公里，幾乎沒有汽車，路面寬大，算蠻好走的，沿途風光明媚，風景秀麗

眺望壯麗的大桶山

往大桶山農場走就對了

南勢溪溪谷

馬路旁的風景就超級好

清同治年間，漢人拓墾新店屈尺一帶，並在這一帶山區設腦寮採樟腦，故原住民稱該地為Kayu，即樟腦寮之意，忠治部落，因位在大桶山西麓，海拔約200公尺，地形平坦，故稱之為「桶壁」或「桶坪」，最初遷來此地者為李茂岸福山部落族群，居於今忠治村南方之地，清光緒28年才漸漸遷移至現址，日人治臺後佔據此地，於今忠治公園設桶壁駐在所，民國10年，日本三井合名會社至烏來鄉境開發伐木，原住民即居住於桶壁駐在所東方不遠之地，聚落名為桶壁社

烏來的泰雅族遷徙史，可以追溯至南投賓斯博干，遷徙至桃園復興的爺亨部落，再至烏來李茂岸，拉號，最後開枝散葉，最遠達到忠治，甚至新店屈尺地區，部落分布相當廣闊

大桶山忠治登山口到達大桶山登山口，入口處有泰雅族戰士的浮雕，相當精緻逼真，可以說是一大看點，這裡海拔約350公尺，距離大桶山約2.5公里

大桶山步道以枕木，碎石子路為主，相當好走，也不至於太陡峭，是一條規劃與維護十分不錯的路線

展望點1途經一處裸岩展望點，視野十分開闊，能欣賞美麗的翡翠水庫景觀，後面是石碇，坪林，平溪山群

沿途還能望見尖峰連綿，前方就是烏來名山之拔刀爾山，高腰山，美鹿山連峰，實在是美極了

豆腐岩及大崩壁途經四崁水山後，漸漸爬上稜線後，就是著名的豆腐岩瘦稜路段，豆腐岩因地殼擠壓形成，還有一處大崩壁，但已設有護欄，安全性無虞，山稜斜插面多，有小劍龍稜的感覺

指標寫30分鐘到大桶山東峰，但事實上約15分鐘即可到達

柳杉林接近山頂時，映入眼簾的是一大片夢幻的柳杉林，有中級山的感覺，大桶山林相真的不會讓人失望，能媲美國家森林遊樂區，是個被低估的景點

若是從桂山路登山口起登，則會直接接到這裡

到達重要的三岔路口，右邊往大桶山主峰，先取左前往大桶山東峰，路徑清楚，指標相當明確

大桶山東峰叉路進來約30公尺，就抵達大桶山東峰，海拔910公尺，有一顆總督府圖根點，山頂位在柳杉林上方，無視野，但風景相當優美，很適合在此稍作休憩

大桶山東峰有山徑通往落鳳山（呂奔山），路途遙遠，我們返回至岔路口，續走往大桶山

指標寫往妙心寺

經過大桶山雨量觀測站

大桶山從岔路口至此約5分鐘路程，抵達大桶山，海拔916公尺，設有三等三角點No.4137，因遠眺山形似大圓桶而得名，山勢雄偉壯闊，山頂平坦狂廣闊，但位於林間無任何展望

接著往烏來山前進，地面柱子寫往烏來駐在所，前方路線較為原始，草多，陡峭，請自行評估再前往

距離烏來山還有3公里，約1小時路程

往烏來山的路況較不佳，雖然路徑還算明確，不過蒼蠅與蜘蛛網相當多，感覺沒什麼人走

展望點2大桶山至烏來山的路上，有一塊岩稜展望點，擁有近270度展望，今天能見度高，雄偉的大桶山近在眼前，還是抹茶色的，山巒綿延不絕，景緻壯麗，真是美不勝收

阿玉山群，小礁溪山，三角崙山，烘爐地山等宜蘭群山，皆一覽無遺，太美了

烏來山抵達烏來山，海拔820公尺，無基石，山頂有一小片視野，能遠眺大桶山

離開烏來山，開始陡下往烏來山前峰

烏來山前峰到達烏來山前峰，海拔789公尺，無基石，也無視野

今天四座山峰皆已達成，準備啟程下山，直接一路走往烏來停車場

烏來山的山徑與大桶山可以說是天壤之別，一路攀岩陡下，落差大，爬邊坡，路徑狹小，還有螞蝗大軍襲擊，真是一條艱難的路線

沿途出現美麗的風景，算是小確幸

烏來山真的陡到不行，看不見盡頭的拉繩段，爬過一次就令人難忘，沒事真的不要輕易來挑戰

俯瞰桂山壩及烏來聚落

雜草，潮濕，烏來山真的狀況不好

最後從妙心寺牌樓出來，對面就是烏來公車站，一般腳程可以抓5個小時左右

烏桶縱走交通方便，擁有特殊的豆腐岩地質景觀，擁有遼闊的展望，還有絕美的柳杉林，今天假日整途卻連一個人都沒遇到，可見相當冷門，大桶山山勢壯碩雄偉，林相優美，步道建設完善，是一條堪稱經典的縱走路線，且難度不下中級山縱走，烏來山路段路況不佳，還有螞蝗大軍，且異常陡峭，崎嶇無比，建議可以只走大桶山至四崁水山的路線，落鳳山因路程遙遠，路徑更加原始，需有一定體能及經驗再行前往若喜歡，歡迎關注，收藏，分享