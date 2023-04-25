一個人爬山別有一番滋味！「七星山縱走」更沉靜，細品大自然的美與好

七星山縱走

路標，前往七星山主、東峰

旁邊隨時會有路標，說明你現在到哪

9:00繼續往前走

9:03到達休息區

休息區的風景

9:05開始繼續行走

旁邊一樣會有路標顯示你到哪

9:13到達另一個休息平台

9:14休息平台走下去有一個休息區

9:15繼續行走，往東峰、主峰

切左，往東峰、主峰

9:17到達七星山訊號台

9:18往東峰、主峰，繼續行走，切右

9:19繼續爬行

9:30到達休息平台

9:35路牌顯示剩0.7公里

9:45看到東峰

9:48到達東峰

東峰美景

9:50繼續前進

9:53看到岔路，左邊往苗圃，繼續直行往主峰

9:55看到山頂

9:57抵達主峰，我在這裡休息三小時

12:30我們一起在主峰上拍照

12:50開始繼續，下山

13:10看到硫磺

13:15，抵達休息平台

13:35完成行程

今日地圖和紀錄

心得：今日約錯地方有些許的尷尬，但是一個人爬山，旁邊完全沒有任何人，我覺得十分的棒，可以享受大自然的好。