一個人爬山別有一番滋味！「七星山縱走」更沉靜，細品大自然的美與好
七星山縱走今天因為和朋友約錯地方，使我自己一個人爬山，我是從冷水坑先出發，而其他同伴則是從苗圃登山口出發，那我們就開始吧！8:50到達七星山登山口，開始
路標，前往七星山主、東峰
旁邊隨時會有路標，說明你現在到哪
9:00繼續往前走
9:03到達休息區
休息區的風景
9:05開始繼續行走
旁邊一樣會有路標顯示你到哪
9:13到達另一個休息平台
9:14休息平台走下去有一個休息區
9:15繼續行走，往東峰、主峰
切左，往東峰、主峰
9:17到達七星山訊號台
9:18往東峰、主峰，繼續行走，切右
9:19繼續爬行
9:30到達休息平台
9:35路牌顯示剩0.7公里
9:45看到東峰
9:48到達東峰
東峰美景
9:50繼續前進
9:53看到岔路，左邊往苗圃，繼續直行往主峰
9:55看到山頂
9:57抵達主峰，我在這裡休息三小時
12:30我們一起在主峰上拍照
12:50開始繼續，下山
13:10看到硫磺
13:15，抵達休息平台
13:35完成行程
今日地圖和紀錄
心得：今日約錯地方有些許的尷尬，但是一個人爬山，旁邊完全沒有任何人，我覺得十分的棒，可以享受大自然的好。
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