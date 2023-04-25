快訊

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

6牛「舌頭被割沒流血」集體離奇身亡！警頭痛找不到原因 專家：兇手可能是牠

聯華食品北斗廠大火釀7死 職安署：勒令停工

一個人爬山別有一番滋味！「七星山縱走」更沉靜，細品大自然的美與好

健行筆記／ 健行筆記周柏定

七星山縱走

今天因為和朋友約錯地方，使我自己一個人爬山，我是從冷水坑先出發，而其他同伴則是從苗圃登山口出發，那我們就開始吧！8:50到達七星山登山口，開始

路標，前往七星山主、東峰

旁邊隨時會有路標，說明你現在到哪

9:00繼續往前走

9:03到達休息區

休息區的風景

9:05開始繼續行走

旁邊一樣會有路標顯示你到哪

9:13到達另一個休息平台

9:14休息平台走下去有一個休息區

9:15繼續行走，往東峰、主峰

切左，往東峰、主峰

9:17到達七星山訊號台

9:18往東峰、主峰，繼續行走，切右

9:19繼續爬行

9:30到達休息平台

9:35路牌顯示剩0.7公里

9:45看到東峰

9:48到達東峰

東峰美景

9:50繼續前進

9:53看到岔路，左邊往苗圃，繼續直行往主峰

9:55看到山頂

9:57抵達主峰，我在這裡休息三小時

12:30我們一起在主峰上拍照

12:50開始繼續，下山

13:10看到硫磺

13:15，抵達休息平台

13:35完成行程

今日地圖和紀錄

心得：今日約錯地方有些許的尷尬，但是一個人爬山，旁邊完全沒有任何人，我覺得十分的棒，可以享受大自然的好。

登山 美景

延伸閱讀

桃園金牌縱走！攀登金平山、金平山南峰、牌子山，順道造訪三民蝙蝠洞

影／屋我尾山37人登山團1女跌倒受傷 消防隊員上山救援

遇雨天就罷工？台中智慧路標近日都「黑屏」 市府：速改善

長距離一日單攻！ 16連峰「北北基大縱走」 從劍潭捷運站健走到基隆火車站

相關新聞

一個人爬山別有一番滋味！「七星山縱走」更沉靜，細品大自然的美與好

七星山縱走今天因為和朋友約錯地方，使我自己一個人爬山，我是從冷水坑先出發，而其他同伴則是從苗圃登山口出發，那我們就開始吧！8:50到達七星山登山口，開始 路標，前往七星山主、東峰 旁邊隨時

練腳力！熱門小百岳「聚興山」O型走，展望遼闊，賞夜景好地方必收

聚興山景點介紹聚興山，海拔500公尺，台灣小百岳No.40，為台中潭子區最高峰，因西南方的聚興聚落而得名，設有二等三角點1124號，為石頭坑溪與牛欄坑溪之分水嶺，新田登山步道共有三條步道相連接，三號步

大熱天最佳備案！ 陽明山魯肉腳級路線 冷水坑經「紫明溪步道」至行義橋情人瀑布

這是一條很適合愛在郊山趴趴走但又屬魯肉腳級走的路線，一行五人均齡七十有餘的我等，就這樣慢走緩行遊遊走走了約六小時半才結束行程。這路線除了走完苗冷古道後，由苗圃登七星山登山步道1.0K處右入山徑往金露天

發現寶藏！「南大武山」我們來了，絕讚至高點融入雲海，美景一覽無遺

看著氣象預報落雨區域圖，原申請好6天的山旅，決定重新申請入山，一場春雨撮合我們的相聚～南大武山，我們來了～ 南大武山為屏東第二高峰，海拔約有2,841公尺，與霧頭山、北大武山合稱為「大武地疊三巨頭」

合歡西峰一點都不鳥！挑戰華崗陡上陡下，湖水綠溪水喜見國寶魚

2020年的時候也是從石門山、合歡東峰、合歡主峰和合歡北峰開啟我的百岳之路時隔三年，再度回到合歡群峰，這次來完成合群峰最後一座！ 西峰展望很好 前往合歡西峰有以下幾種路線參考（不需申請入園

基隆4景點一次收！一路上行視野展望，必訪「佛手洞」讓人大開眼界

基隆景點 景點介紹 球子山燈塔，建於西元1956年，塔高12公尺，塔身為白色四方形混凝土建築，球子山燈塔是第一座由國人自行設計與施工完成的燈塔，當初興建是因希望與位在西岸港口的基隆燈塔排成一列，用

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦