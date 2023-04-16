臺北大縱走之沒有飛龍的「飛龍步道」 指南宮竹柏參道彷彿置身日本神社

沒有飛龍的「飛龍步道」，「樟山寺」人品好有大景可賞，「樟樹步道」除了晃腳亭、古厝亭及米缸涼亭，什麼都沒有...兩隻老牛依舊在，那台白色腳踏車還是畫忠職守的站在那裡。「貓空站」是條美食街誘惑很多，「茶展中心」有茶喝，茶園綠油油...。貓空壺穴地形，壺穴平台，看似很美，其實2019年造訪時就看到「未完待續」，今天看到還是待續...。

不小心會錯過的蓊鬱茂密森林浴枕木｢大成殿步道」。最後一段是石階、石燈籠、林蔭巨木，彷彿置身日本神社參道「指南宮竹柏參道」。

健行路線：政大公車站→經政大校園→飛龍步道→樟山寺→樟樹步道→樟樹古厝→彩雲亭→木炭窰→貓空站→茶展中心步道→壼穴→長虹橋→大成殿步道→迎仙亭→指南宮綠光平台→指南宮步道→政大公車站

交通：此路線是走一個O，沒有隣近的捷運站，所以不論你從那裡來，只能搭公車，最終站是政大 。

日期：2023年04月09日 天氣：陰，結束時才見陽光

：第七段(2個) 1.千階步道(終南亭旁) 2.樟樹步道(彩雲亭下方)

如果你真的是想要健行，不論是從政大後山的飛龍步道開始，還是從千階的指南宮步道開始難度差不多，就是爬升多少就會還你爽下多少。第七段可說是最簡單的一段，不管是上還是下都是人工化階梯。官版路線是從「指南千階步道」開始。這次我要倒著走，從政大後山｢飛龍步道」開始，首先要經過政大校園往後山的運動場走，可以走柏油路也可以爬三段階梯，就可以到達｢飛龍步道」的登山口。

｢飛龍步道」全長約1.2公里，沿路兩旁長滿各式蕨類植物綠意盎然；耳邊鳥語蟲鳴，走來頗為悠閒。前段是鋪設平整的階梯步道，沿路還有些詩情畫意的小標語。

不久之後，來到樟山寺，在正殿前的圍欄，可居高眺望台北市區景觀、景美溪、文山區街景景色清幽，右側１０１大樓也頗為清晰；今天能見度雖非極佳，還是可以遠眺更遠觀音山一帶。

離開樟山寺，接續走「樟樹步道」，此步道沿途以營造古樸「農村風情」為主題。如木炭窯、牛車、茶園、埤塘、穀倉、土角厝...等，蘊含當地人文歷史，各式花卉(如魯冰花)會隨著季節更換，讓步道呈多元面貌。

解說牌：「尪顧七眠火，某顧七日火，尪某七日沒作伙，二人歸腹肚全火。」燒製木炭時是需要24小時看顧的，為期差不多2周的時間，之後再將窯門、排煙口以泥土、塊石封閉，利用餘溫將木材燜燒5~10天，再等10天左右的降溫冷卻後即可開窯出炭！哇！光看文字都覺得累，難怪會「歸腹肚全火」。

會經過貓空纜車站，產業道路兩旁有很多攤販及咖啡店、飲茶館、餐廳...，是條美食街誘惑很多...。今天來得比較早，所有的攤位及店家都還沒開始，逃過誘惑...速速離開...。

剛經過的貓空站

繼續下一段步道之前，會經過「茶展中心」，之前疫情關閉，現開放中，有興趣，可以歇歇腳，喝口茶、品嚐在地鐵觀音茶，看看製茶歷史...

接續「茶香環狀步道」，穿梭在綠意盎然的茶園間，可看見潺潺流水的瀑布、彩虹的小橋，特殊地形的壼穴景觀。這段小溪可以看到貓空特有的「壺穴」地形，因溪谷中的地質鬆軟，卵石經年累月經雨水沖刷，在岩石中以漩渦狀的侵蝕，而造成少見的「壺穴」地形，本地居民稱為「皺穴」，閩南語發音寫成國語就是「貓空」...而貓空一帶的早期人稱這種壺穴為「ㄋㄧㄠ坑」，後經日人重新命名為「貓空」。

壺穴平台，看似很美，其實是未完待續的...。2019年造訪時就看到「未完待續」，今天看到還是待續...。

一路輕鬆陡下，轉個彎還是再陡下之後，過一座小橋，沿著小溪走，經小瀑布、接柏油路前在岔路左手邊會看見二隻可愛貓咪在自拍，往下接一段產業道路。千萬別下的太開心，而忘了要轉彎往上走。

大成殿步道入口有個指標牌，記得要右轉往上走。剛爽下多少，現在就還多少。沒有大成殿的大成殿步道 接著，走過蜿蜒公路找尋大成殿步道。又是一連串的陡上階梯，北市早期開發的森林浴枕木步道。全長約700公尺，一路迂迴枕木或水泥石階、二旁蓊鬱茂密樹林十分陰涼。

◖12生肖步道，入口有人造山、瀑布的大水池，稱水濂洞。水池中有座迎仙亭，迎仙亭前有一條金龍噴水。金龍旁大石上刻「無爭」二字，主要表達老子的天地大道無為不爭的理念。

貓纜指南宮站到了。指南宮綠光平台(遊) - 就在旁邊。十二生肖座椅排一列任你選...。

經過紅柱走廊，凌宵寶殿在右方

指南宮前的貓

◖灰灰天空下，長頸鹿與101比高下...，還有遠山來作陪。小的像火柴盒的高樓...。

指南宮步道：據聞，千階步道有1200級的石階，望不到盡頭的石階、石燈籠、石獅、林蔭夾道，全長900公尺、分23段，共1185級古典精緻的石階，見證曾經擁有的風華歲月。仔細看，階梯旁的古樸典雅「石燈籠」因年代不同，有不同造型。

◖階梯雖多，但兩旁林蔭巨木，走來舒爽，偶而在樹縫間還可一覽台北盆地，望望遠山、山腳下的政大校園。

兩旁除了有日式風格的石燈籠彷彿置身日本神社參道，還有造型優美的亭子，累了可以坐下來歇歇腳、喝口茶再繼續。。。

第七段。結束。

後記：最短路程是搭公車「小10」、「棕15」、「棕15區」至「樟山寺」站下車，從樟山寺開始走到指南宮下山。因為此段最後一顆寶石在樟山寺附近。樟山寺→樟樹步道→樟樹古厝→彩雲亭(手舉牌)→木炭窰→貓空站→茶展中心步道→壼穴→長虹橋→大成殿步道→迎仙亭→指南宮綠光平台→指南宮步道→終南亭(手舉牌)→政大公車站