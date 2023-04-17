桃園金牌縱走！攀登金平山、金平山南峰、牌子山，順道造訪三民蝙蝠洞

一、金牌縱走，攀登桃園金平山、金平山南峰、牌子山，順道造訪三民蝙蝠洞Youtube影片

二、金牌縱走(金平山，金平南山，牌子山）:gpx

今天跟團來到桃園觀音洞

預計從觀音洞出發攀登金平山、金平山南峰、牌子山完成金牌縱走，再返回到觀音洞之後沿著觀音洞步道前往造訪蝙蝠洞再從蝙蝠洞停車場搭車返回市區金平山位於新北三峽和桃園復興界稜之上與東眼山、志繼山合稱為「三峽三星」登山口有多處，由桃119線3.7K起登是較新的路線，路程較短而此趟攀登金平山則由觀音洞出發途經悠然秘境小屋園區的產業道路再到金平山登山口

抵達金平山登山口

從登山口起登後，一路陡上自然泥土路徑有點潮濕沿路樹林非常茂密，路徑兩旁蕨類植物叢生步行約30分鐘後抵達孟宗竹林此處有三井水泥界樁竹林中偶而能發現冒出土表的竹筍

整片竹林筆直優雅，非常清幽漂亮

離開孟宗竹林，繼續往上抵達980展望點

到此距離金平山山頂已不遠此處有不錯的展望與視野

抵達金平山金平山海拔高度992公尺山頂有一顆三等三角點基石山頂腹地不大周圍被茂密竹林圍繞，無展望

離開金平山，原路返回途經三岔路口後準備前往金平山南峰

前往金平山南峰後段沿途不時在竹林中穿梭，一路緩坡陡上路徑上不時有殘留遭砍伐突出的竹子樹頭行走要特別留意，不要被絆倒抵達金平山南峰金平山南峰又稱金牌山，海拔854公尺山頂有一顆專賣局造林地第二六號基石

離開金平山南峰繼續往牌子山方向前進前往牌子山的路徑前半段沿途不時在竹林中穿梭中途續接一段廢棄的產業道路後段大部分為石板的階梯路徑接近牌子山山頂路徑變得有些陡峭難爬

抵達牌子山牌子山山頂有建物及微波發射電塔

過了發射電塔就能看見山頂基石牌子山海拔高度約835公尺山頂有一顆總督府圖根補點基石山頂被樹林環繞沒甚麼展望

在山頂稍作休息及用餐後離開牌子山準備下山返回觀音洞觀音洞上方的觀音金身佛像在步道上已經能夠清晰看見等會要回到那邊，再前往蝙蝠洞

回到牌子山登山口

準備銜接產業道路(櫻花坡)返回觀音洞

終於回到秋山清泉岩觀音洞順利完成此趟的金牌縱走

在觀音洞稍作休息後準備沿著觀音洞步道前往蝙蝠洞

途經觀音洞瀑布

觀音洞步道全長約2020公尺單程步行時間約1小時步道沿「三民溪」上游溪谷而開闢全線林木蒼鬱、綠意盎然是一條生態豐富的山林秘境步道

來到旋轉樓梯造型的眺望台從旁邊岔路沿著步道往下走約十分鐘後即可抵達蝙蝠洞

抵達蝙蝠洞

蝙蝠洞口成半圓形，隱身於溪畔的崖壁間洞口高約20公尺，洞內寬約50公尺，深約20公尺洞內造型呈現半月彎形，造型十分獨特而寬大可說是相當罕見的天然巨大山洞讓人有著別有洞天的感覺

離開蝙蝠洞準備前往三民蝙蝠洞停車場搭車返回市區

桃園觀音洞、蝙蝠洞、金牌縱走交通及登山資訊:

1、金牌縱走: 攀登金平山，途經金平南山，再走到牌子山。

2、攀登金平山，可以從觀音洞出發，途經悠然秘境小屋園區的產業道路，再到金平山登山口。或由桃119線3.7K起登，是較新的路線，路程較短。

3、金平山海拔高度992公尺，山頂有一顆三等三角點基石。 金平山南峰又稱金牌山，海拔854公尺，山頂有一顆專賣局造林地第二六號基石。牌子山海拔高度約835公尺，山頂有一顆總督府圖根補點基石。

4、觀音洞步道全長約2020公尺，單程步行時間約1小時。

5、 蝙蝠洞:蝙蝠洞步道全長約610公尺，洞口高約20公尺，洞內寬約50公尺，深約20公尺，可說是相當罕見的天然巨大山洞。

6、交通資訊:

觀音洞:無大眾運輸，從台7線(北橫公路)轉詩朗道路即可抵達。

三民蝙蝠洞: 自行開車:大溪交流道下，過大溪往復興鄉或慈湖方向，到三民圓環之後請過了東安橋，左轉基國產業道路直行3公里可抵達停車場。

大眾運輸:搭乘桃園幸福巴士F906公車(三民到東眼山)，或搭乘桃客5107大溪總站到蝙蝠洞，於蝙蝠洞站下車即可抵達步道入口。