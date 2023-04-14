穿梭闊葉森林！「七星山東峰－冷水坑」大縱走，奇岩巨石、吊橋觀景一飽眼福

2023/04/03 週一（2-2 七星山東峰→冷水坑）《小油坑→七星山主峰、東峰→冷水坑→冷擎步道→菁山吊橋→雞心崙→折返至冷水坑》【臺北大縱走 3】七星山主峰、東峰經歷過一連串上上下下上上, 看似永無盡頭的石階步道, 11：30終於登頂七星山東峰

由於人滿為患, 我們迅速與「東」字拓印柱合照, 正好又遇見另外三位隊友, 只能說「人生何處不相逢, 相逢猶如在夢中」.互相道別後, 我們續走迂迴的石階步道下達冷水坑. 沿途有遼闊的視野, 可遠望層巒疊嶂, 俯瞰蜿蜒的道路、冷水坑遊客服務站和停車場、國立教育廣播電台的兩座紅白相間高大的發射臺、以及步道旁邊偶然錯落的奇岩巨石

特別是赭紅色的巨石, 在一片青山翠谷之間, 更顯得風姿綽約.抵達冷水坑遊客服務站前方的涼亭稍事休息後, 續行冷擎步道前往雞心崙尋獲臺北大縱走第三段的第三顆寶物

冷擎步道入口處涼亭旁邊有數棵形態優美的落羽松, 青翠鮮明、風采迷人. 接著經過園區內唯一的吊橋「菁山吊橋」, 可在橋上觀賞外雙溪源頭冷水坑溪溪谷的秀麗景緻.繼續穿梭在蒼勁蓊鬱的闊葉森林裡, 林相優美、空氣清新

俟走抵雞心崙與「山」字拓印柱合照後, 旋即原路折返至冷水坑遊客服務站搭車賦歸, 期待第三段後半段擎天崗至風櫃口的美麗奇幻旅程.

* 網路佳句：「人生不為往事而憂，只為餘生而笑；怎麼開心怎麼過，怎麼舒坦怎麼過。」#健行筆記App更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=46088

@ 行程：搭乘681公車至陽明山站→陽明山前山公園→陽明山公車總站轉乘108公車→小油坑遊客服務站→09：27 小油坑登山口啟登→10：57 七星山主峰 H1120m, 「西」字, 小百岳 #002, 一等衛星控制點→11：30 七星山東峰 H1107m,「東」字, 三等三角點1104號→11：39 七星主峰-東峰步道→12：09 國立教育廣播電台七星山發射臺→12：11 涼亭下休息吃午餐行動糧→13：12 冷水坑遊客服務站→13：20 冷擎步道→13：25 菁山吊橋→13：37 雞心崙 H763m,「山」字→13：49 折返至菁山吊橋→14：00 冷水坑遊客服務站→搭乘紅5公車至泰北中學站→轉乘620公車賦歸（步行時間含休息 09：27~14：00, 4小時33分鐘, 5.7公里）

* 七星山東峰 H1107m, 陽明山東西大縱走的「東」字拓印柱：

七星山東峰 H1107m, 三等三角點1104號：

俯瞰北海岸的優美景致：

拾級而下往冷水坑：

七星山的昆蟲世界：

從七星山東峰到冷水坑登山口為1.8公里：

闊葉林的林相組成：

生態競爭的戰場：

陽明山的爬蟲類：

向左走往冷水坑：

國立教育廣播電台 七星山發射臺：

放飯囉！

吃飽了再走：

俯視冷水坑遊客服務站和停車場：

冷水坑的地形地質風貌：

受東北季風影響的植物群落：

冷水坑登山口：

冷水坑停車場：

冷水坑遊客服務站：

走訪冷擎步道冷擎步道環境資源概述：

冷擎步道入口的涼亭：

菁山吊橋：

雞心崙觀景臺、6號碉堡：

雞心崙 H763m, 陽明山東西大縱走的「山」字拓印柱：

折返回冷水坑, 再度經過菁山吊橋：

菁山吊橋旁邊的青山翠谷：

冷水坑遊客服務站和停車場：

冷擎步道入口：

小油坑→七星山主峰、東峰→冷水坑→冷擎步道→菁山吊橋→雞心崙→折返至冷水坑的軌跡圖：

七星山主峰 H1120m, 「西」字：

七星山主峰 H1120m, 小百岳 #002：

七星山東峰 H1107m, 「東」字：

雞心崙 H763m, 「山」字：