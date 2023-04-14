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穿梭闊葉森林！「七星山東峰－冷水坑」大縱走，奇岩巨石、吊橋觀景一飽眼福

健行筆記／ 健行筆記林香梅 Mandy Lin

2023/04/03 週一（2-2 七星山東峰→冷水坑）《小油坑→七星山主峰、東峰→冷水坑→冷擎步道→菁山吊橋→雞心崙→折返至冷水坑》【臺北大縱走 3】七星山主峰、東峰經歷過一連串上上下下上上, 看似永無盡頭的石階步道, 11：30終於登頂七星山東峰

由於人滿為患, 我們迅速與「東」字拓印柱合照, 正好又遇見另外三位隊友, 只能說「人生何處不相逢, 相逢猶如在夢中」.互相道別後, 我們續走迂迴的石階步道下達冷水坑. 沿途有遼闊的視野, 可遠望層巒疊嶂, 俯瞰蜿蜒的道路、冷水坑遊客服務站和停車場、國立教育廣播電台的兩座紅白相間高大的發射臺、以及步道旁邊偶然錯落的奇岩巨石

特別是赭紅色的巨石, 在一片青山翠谷之間, 更顯得風姿綽約.抵達冷水坑遊客服務站前方的涼亭稍事休息後, 續行冷擎步道前往雞心崙尋獲臺北大縱走第三段的第三顆寶物

冷擎步道入口處涼亭旁邊有數棵形態優美的落羽松, 青翠鮮明、風采迷人. 接著經過園區內唯一的吊橋「菁山吊橋」, 可在橋上觀賞外雙溪源頭冷水坑溪溪谷的秀麗景緻.繼續穿梭在蒼勁蓊鬱的闊葉森林裡, 林相優美、空氣清新

俟走抵雞心崙與「山」字拓印柱合照後, 旋即原路折返至冷水坑遊客服務站搭車賦歸, 期待第三段後半段擎天崗至風櫃口的美麗奇幻旅程.

* 網路佳句：「人生不為往事而憂，只為餘生而笑；怎麼開心怎麼過，怎麼舒坦怎麼過。」#健行筆記App更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=46088

@ 行程：搭乘681公車至陽明山站→陽明山前山公園→陽明山公車總站轉乘108公車→小油坑遊客服務站→09：27 小油坑登山口啟登→10：57 七星山主峰 H1120m, 「西」字, 小百岳 #002, 一等衛星控制點→11：30 七星山東峰 H1107m,「東」字, 三等三角點1104號→11：39 七星主峰-東峰步道→12：09 國立教育廣播電台七星山發射臺→12：11 涼亭下休息吃午餐行動糧→13：12 冷水坑遊客服務站→13：20 冷擎步道→13：25 菁山吊橋→13：37 雞心崙 H763m,「山」字→13：49 折返至菁山吊橋→14：00 冷水坑遊客服務站→搭乘紅5公車至泰北中學站→轉乘620公車賦歸（步行時間含休息 09：27~14：00, 4小時33分鐘, 5.7公里）

* 七星山東峰 H1107m, 陽明山東西大縱走的「東」字拓印柱：

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七星山東峰 H1107m, 三等三角點1104號：

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俯瞰北海岸的優美景致：

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拾級而下往冷水坑：

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七星山的昆蟲世界：

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從七星山東峰到冷水坑登山口為1.8公里：

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闊葉林的林相組成：

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生態競爭的戰場：

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陽明山的爬蟲類：

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向左走往冷水坑：

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國立教育廣播電台 七星山發射臺：

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放飯囉！

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吃飽了再走：

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俯視冷水坑遊客服務站和停車場：

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冷水坑的地形地質風貌：

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受東北季風影響的植物群落：

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冷水坑登山口：

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冷水坑停車場：

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冷水坑遊客服務站：

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走訪冷擎步道冷擎步道環境資源概述：

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冷擎步道入口的涼亭：

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菁山吊橋：

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雞心崙觀景臺、6號碉堡：

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雞心崙 H763m, 陽明山東西大縱走的「山」字拓印柱：

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折返回冷水坑, 再度經過菁山吊橋：

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菁山吊橋旁邊的青山翠谷：

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冷水坑遊客服務站和停車場：

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冷擎步道入口：

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小油坑→七星山主峰、東峰→冷水坑→冷擎步道→菁山吊橋→雞心崙→折返至冷水坑的軌跡圖：

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七星山主峰 H1120m, 「西」字：

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七星山主峰 H1120m, 小百岳 #002：

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七星山東峰 H1107m, 「東」字：

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雞心崙 H763m, 「山」字：

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步道 吊橋 陽明山

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