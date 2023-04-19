快訊

梅家樹爆冷接參謀總長！每次有事都他扛 長官救火隊「阿信」熬出頭

早晨財經速解讀／陸GDP今年有機會破5%？大戶全落跑、散戶回歸 台股萬六有譜？

尷尬了！奧地利航空航班5間廁所故障 飛行2小時後折返

合歡西峰一點都不鳥！挑戰華崗陡上陡下，湖水綠溪水喜見國寶魚

健行筆記／ 健行筆記Belinda✨

2020年的時候也是從石門山、合歡東峰、合歡主峰和合歡北峰開啟我的百岳之路時隔三年，再度回到合歡群峰，這次來完成合群峰最後一座！

170938f91aacfdd6a5ba2e2f20431027.jpg

西峰展望很好

前往合歡西峰有以下幾種路線參考（不需申請入園及入山）

入口出口優缺點
小風口經合歡北峰小風口經合歡北峰（原路折返)優點：可自駕，合歡山道路也比較好開

缺點：要摸早黑避免晚下山回程也需要越過幾個山頭

華岡陡下經合歡溪步道優點：回程約3小時可完成缺點：一路陡下，需另安排接駁車 （A進B出）
華岡（合歡溪步道華岡（原路折返）優點：可自駕，車停華岡圓環

缺點：陡上陡下較耗費體力

合歡北峰優點：避開回程陡下路段缺點：回程也需要越過幾個山頭需另安排接駁車 （A進B出）

路線安排：建議下載GPX華岡圓環 – 合歡溪步道 – 攔沙壩 – 西北岔路口 – 合歡西峰 – 西北岔路口 – 合歡溪底 – 華崗圓環選合歡北峰進入走北峰＋西峰的山友比較多，路線資料也都很好查若選擇A進B出的路線，要記得安排好接駁車

網路上比較少資料是華崗上下，剛好藉此機會來分享一下這次路線心得～

b8193cd6de15a4df4e8d8737ec911ca7.jpg

清晨合歡西步道的景色合歡溪步道全長約4.1K，平緩好走，合歡溪為櫻花鉤吻鮭的家，也因此吸引不少遊客慕名前來

目前攔沙壩有工程進行，不影響通行

剛好今日清晨氣溫很低，沿路上的小積水都結了一層薄冰，也有小部分路段結冰濕滑在步道上我們有看到帝雉，以及貌似「食蟹蒙」的身影～查了各種資料，發現體型跟樣態最像，也是讓我們驚嘆連連！

27e3866989dfd0145e8b31699a07ad02.jpg

清晨的低溫，步道上積水地方都結冰了～冬季枯水期，合歡溪的水位還不算高沿著架設好的繩索以及靠著登山杖輔助，踩過石頭後就可以同通行，不需要脫鞋

夏季水位可能會升高，屆時就要考慮脫鞋子

a2e334f31e516b456bd351546cd6ff3c.jpg

過溪完的第一個陡上，拉繩攀爬過溪後就是一路的陡上加上太陽尚未露臉，其實走起來並不是那麼輕鬆經過兩小時左右後終於出樹林，眼前是杜鵑花海（目前非季節），從這開始是曝曬陡上到西北峰岔路口

若是夏季前來也務必做好防曬

60b7b76a46ee58e803959ad6f6ff399b.jpg

後面的緩上沒有遮蔭處

接下來的路段是先陡上後再緩上，沿路上可以看到合歡北峰以及反射板終於來到西北岔路口後，決定小休一下再面對最後一段1K的路程到合歡西峰

47cbb0a74d8d111f6d6f00a4dec354c7.jpg

b8b324311c611add01a0ad24be785f0d.jpg

從北西岔路出發後會是一路陡下，再緩上至西峰

最後的1K雖然也不輕鬆，但心裡已經知道自己快要抵達了，厭世感稍微減去一些最後一段路程大概也是這趟合歡西峰最喜歡的一段了沿路上展望超好，群山環繞的感覺，忍不住駐足停留拍了好多照片聖稜線、奇萊群峰、中央尖等都看得一清二楚！

7da9287e532b4c702172d44b13da0711.jpg

39b4606b00d97424b56c5b94b78d91a0.jpg

連抵達三角點後的展望也很好，還有一大片草原可以稍作休息甚至有看到山友在睡午覺，多愜意啊！心裡充滿問號的是：鳥山才不會有這樣的景色吧！（個人覺得屏風山很鳥?）享受完合歡西峰的景色後，我們就趕緊返程，準備一路回到華崗圓環

e90b86b7c34890dfc76aaeabdbdfded2.jpg

回去的路上，還要先通過陡上地形

回到西北岔路後，就開始一路陡下到合歡溪底，沒有繩索可拉費盡千辛萬苦下到合歡溪底後終於鬆口氣，只剩下踢出合歡溪步道就可以休息了

e46507192c5d9e63fa994aa7a0235697.jpg

多看幾眼就會找到櫻花鉤吻鮭美麗的身影唷最後在合歡溪步道多停留的一會，到處尋找櫻花鉤吻鮭的蹤跡溪水的顏色呈現湖水綠，且非常清澈！下午的時後帶點涼風，舒適宜人，但不久就開始起霧，我們就趕緊離開了

1e0ed2bcf3071c34ee76b6d71f05fc36.jpg

合歡溪呈現湖水綠，非常清澈！D0 台北-宜蘭-環山部落-力行產業道路-華崗圓環（車宿）D1 華崗圓環-合歡西峰-華崗圓環－力行產業道路－環山部落－宜蘭-台北下山後直接開車回台北真的很累，加上遇到國五塞車，索性直接先在宜蘭吃KFC （大推椒麻炸雞?）力行產業道路有部分已鋪設新柏油，進到部落裡的路段才比較原始不好開。

停車資訊

華崗圓環腹地不大，也需要留空間給其他車輛通行，只能停很旁邊，大概可以停4-6輛左右。

Timeline

05:35 華岡圓環出發06:45 攔沙壩07:10 溪底起登10:00 西北叉路口10:55 合歡西峰11:30 合歡西峰回程12:10 西北叉路14:00 合歡溪底15:15

華岡圓環圖片來源：Savy LeeBelinda Wang

步道 登山 合歡山

延伸閱讀

高雄左營南門圓環多達六路口交會太複雜！將計畫改成「大十字」路型

竹市東門圓環人行道改善最後一哩 這原因不拓寬人行道

男子開車自撞火燒車2名勇警救人 當事人赴警局致謝

桃園701B龍岡長庚線公車就醫便利 4月6日起延伸平鎮12站點

相關新聞

合歡西峰一點都不鳥！挑戰華崗陡上陡下，湖水綠溪水喜見國寶魚

2020年的時候也是從石門山、合歡東峰、合歡主峰和合歡北峰開啟我的百岳之路時隔三年，再度回到合歡群峰，這次來完成合群峰最後一座！ 西峰展望很好 前往合歡西峰有以下幾種路線參考（不需申請入園

基隆4景點一次收！一路上行視野展望，必訪「佛手洞」讓人大開眼界

基隆景點 景點介紹 球子山燈塔，建於西元1956年，塔高12公尺，塔身為白色四方形混凝土建築，球子山燈塔是第一座由國人自行設計與施工完成的燈塔，當初興建是因希望與位在西岸港口的基隆燈塔排成一列，用

桃園金牌縱走！攀登金平山、金平山南峰、牌子山，順道造訪三民蝙蝠洞

一、金牌縱走，攀登桃園金平山、金平山南峰、牌子山，順道造訪三民蝙蝠洞Youtube影片 二、金牌縱走(金平山，金平南山，牌子山）:gpx 今天跟團來到桃園觀音洞 預計從觀音洞出發攀登金平山、

臺北大縱走之沒有飛龍的「飛龍步道」 指南宮竹柏參道彷彿置身日本神社

沒有飛龍的「飛龍步道」，「樟山寺」人品好有大景可賞，「樟樹步道」除了晃腳亭、古厝亭及米缸涼亭，什麼都沒有...兩隻老牛依舊在，那台白色腳踏車還是畫忠職守的站在那裡。「貓空站」是條美食街誘惑很多，「茶展

羅馬縱走不在羅馬！ 群山圍繞的中級山路線 探尋「真羅馬神木」壯觀驚人超巨大

羅馬縱走看了許久，卡在 A進 B出接駁，擱著就是幾年過去。這個周末，兄妹倆禮拜六有比賽，妹妹禮拜天還有一場。哥哥閒閒沒事，那就帶哥哥去走一趟看看。之前就曾經帶小孩下馬鰣橋看過溪點順便玩水，那次就是評估

穿梭闊葉森林！「七星山東峰－冷水坑」大縱走，奇岩巨石、吊橋觀景一飽眼福

2023/04/03 週一（2-2 七星山東峰→冷水坑）《小油坑→七星山主峰、東峰→冷水坑→冷擎步道→菁山吊橋→雞心崙→折返至冷水坑》【臺北大縱走 3】七星山主峰、東峰經歷過一連串上上下下上上, 看似

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦