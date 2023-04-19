合歡西峰一點都不鳥！挑戰華崗陡上陡下，湖水綠溪水喜見國寶魚

2020年的時候也是從石門山、合歡東峰、合歡主峰和合歡北峰開啟我的百岳之路時隔三年，再度回到合歡群峰，這次來完成合群峰最後一座！

西峰展望很好

前往合歡西峰有以下幾種路線參考（不需申請入園及入山）

入口 出口 優缺點 小風口經合歡北峰 小風口經合歡北峰（原路折返) 優點： 可自駕，合歡山道路也比較好開 缺點：要摸早黑避免晚下山回程也需要越過幾個山頭 華岡陡下經合歡溪步道 優點：回程約3小時可完成缺點：一路陡下，需另安排接駁車 （A進B出） 華岡（合歡溪步道） 華岡（原路折返） 優點： 可自駕，車停華岡圓環 缺點： 陡上陡下較耗費體力 合歡北峰 優點：避開回程陡下路段缺點：回程也需要越過幾個山頭需另安排接駁車 （A進B出）

路線安排：建議下載GPX華岡圓環 – 合歡溪步道 – 攔沙壩 – 西北岔路口 – 合歡西峰 – 西北岔路口 – 合歡溪底 – 華崗圓環選合歡北峰進入走北峰＋西峰的山友比較多，路線資料也都很好查若選擇A進B出的路線，要記得安排好接駁車

網路上比較少資料是華崗上下，剛好藉此機會來分享一下這次路線心得～

清晨合歡西步道的景色合歡溪步道全長約4.1K，平緩好走，合歡溪為櫻花鉤吻鮭的家，也因此吸引不少遊客慕名前來

目前攔沙壩有工程進行，不影響通行

剛好今日清晨氣溫很低，沿路上的小積水都結了一層薄冰，也有小部分路段結冰濕滑在步道上我們有看到帝雉，以及貌似「食蟹蒙」的身影～查了各種資料，發現體型跟樣態最像，也是讓我們驚嘆連連！

清晨的低溫，步道上積水地方都結冰了～冬季枯水期，合歡溪的水位還不算高沿著架設好的繩索以及靠著登山杖輔助，踩過石頭後就可以同通行，不需要脫鞋

夏季水位可能會升高，屆時就要考慮脫鞋子

過溪完的第一個陡上，拉繩攀爬過溪後就是一路的陡上加上太陽尚未露臉，其實走起來並不是那麼輕鬆經過兩小時左右後終於出樹林，眼前是杜鵑花海（目前非季節），從這開始是曝曬陡上到西北峰岔路口

若是夏季前來也務必做好防曬

後面的緩上沒有遮蔭處

接下來的路段是先陡上後再緩上，沿路上可以看到合歡北峰以及反射板終於來到西北岔路口後，決定小休一下再面對最後一段1K的路程到合歡西峰

從北西岔路出發後會是一路陡下，再緩上至西峰

最後的1K雖然也不輕鬆，但心裡已經知道自己快要抵達了，厭世感稍微減去一些最後一段路程大概也是這趟合歡西峰最喜歡的一段了沿路上展望超好，群山環繞的感覺，忍不住駐足停留拍了好多照片聖稜線、奇萊群峰、中央尖等都看得一清二楚！

連抵達三角點後的展望也很好，還有一大片草原可以稍作休息甚至有看到山友在睡午覺，多愜意啊！心裡充滿問號的是：鳥山才不會有這樣的景色吧！（個人覺得屏風山很鳥?）享受完合歡西峰的景色後，我們就趕緊返程，準備一路回到華崗圓環

回去的路上，還要先通過陡上地形

回到西北岔路後，就開始一路陡下到合歡溪底，沒有繩索可拉費盡千辛萬苦下到合歡溪底後終於鬆口氣，只剩下踢出合歡溪步道就可以休息了

多看幾眼就會找到櫻花鉤吻鮭美麗的身影唷最後在合歡溪步道多停留的一會，到處尋找櫻花鉤吻鮭的蹤跡溪水的顏色呈現湖水綠，且非常清澈！下午的時後帶點涼風，舒適宜人，但不久就開始起霧，我們就趕緊離開了

合歡溪呈現湖水綠，非常清澈！D0 台北-宜蘭-環山部落-力行產業道路-華崗圓環（車宿）D1 華崗圓環-合歡西峰-華崗圓環－力行產業道路－環山部落－宜蘭-台北下山後直接開車回台北真的很累，加上遇到國五塞車，索性直接先在宜蘭吃KFC （大推椒麻炸雞?）力行產業道路有部分已鋪設新柏油，進到部落裡的路段才比較原始不好開。

停車資訊

華崗圓環腹地不大，也需要留空間給其他車輛通行，只能停很旁邊，大概可以停4-6輛左右。

⌚ Timeline

05:35 華岡圓環出發06:45 攔沙壩07:10 溪底起登10:00 西北叉路口10:55 合歡西峰11:30 合歡西峰回程12:10 西北叉路14:00 合歡溪底15:15

華岡圓環圖片來源：Savy Lee、Belinda Wang