發現寶藏！「南大武山」我們來了，絕讚至高點融入雲海，美景一覽無遺

看著氣象預報落雨區域圖，原申請好6天的山旅，決定重新申請入山，一場春雨撮合我們的相聚～南大武山，我們來了～

南大武山為屏東第二高峰，海拔約有2,841公尺，與霧頭山、北大武山合稱為「大武地疊三巨頭」，山頂基石是二等三角點。南大武山雖與北大武山相鄰，登南大武山的山友遠不如北大武山來的多，是因為林務局採「斷路保林」的政策，不修護坍方處，且途中還需橫渡瓦魯斯溪，攀登難度大增，因此較少人造訪。(照片 : 從前峰遠眺北大武山)

我們從乾涸的瓦魯斯溪大溪床起登，20分鐘後上切開始踢林道，缺水的南台灣讓我們汗流浹背，林道兩旁乾枯的植物垂頭喪氣... 隨著海拔上升，氣溫逐漸轉涼，開始出現油桐、血藤、青楓等吸睛植物，靠近佳興山莊前，更出現柳杉、蕨類等，滿眼綠意～

上達H1000M的佳興山莊，已雲霧四起。乾淨的佳興山莊今晚被我們包場，搭好天幕，趁天還亮趕緊去取水，佳興活水源意外的清澈、充足不絕，補足我們大熱天暢流的汗水！

(照片 : 乾涸的佳興池 與 旁邊的活水源)

隔日清晨5點輕裝起登，來回需走12K，海拔落差近H1600M。前3K上升H400M的林道是緩和熱身，來到上稜線登山口，開始無窮盡的陡上～ H2250-2670M是游泳芒草區，接著H2670-2840M是打臉箭竹區，穿插大鐵杉讓我們仰望喘息。 (照片 : 從芒草區遠眺西大武山和北大武山)

南大武前峰H2730M是此行視野最讚至高點，360度一覽無遺，看著山邊的雲朵，似乎你可以踩著它隨處漂移～

過前峰後緊接著就是諸多紀錄寫著暴露感很重的裸岩地形，但是，可以從岩壁左邊遶掉，沒有其他紀錄從右邊遶的照片那麼驚險，但仍需小心通過。

抵達南大武山，可惜只有180度白牆展望，不過在前峰已飽覽滿足，沒有那麼遺憾～ 此行還順登文丁山和吐蛇流山，吐蛇流山和南大武山的基石都還有完整護石圍繞。走林道某路段途中，我們切西瓜走稜線捷徑，突然來到一片石板家屋遺址，像是發現寶藏般，又驚又喜！但是下山回程不切捷徑走林道時，才發現當地原民的警告木牌，不希望登山客進入他們祖靈遺址。只能說這警告牌放錯地方，應該放在切西瓜稜線捷徑的上切點。然山林開放，我們只是路過，不知者無歹念，對山中一切心存敬畏～

實際行程：D1（重裝10K，海拔上升H970M）09:30 停車處H300M （往上游踢無水瓦魯斯溪溪床）09:55 上切林道H300M12:40 文丁山登山口H812M12:53 文丁山H877M14:00 有水溪溝H1000M15:38 佳興山莊H1270M D2（輕裝來回12K，海拔上升H1570M）05:00 出發H1270M06:45 結束林道，上切稜線登山口H1700M07:40 稜線營地H2060M08:23 芒草小空地H2310M09:47 進箭竹鐵杉區H2670M10:11 南大武前峰H2730M11:27 南大武山H2840M12:35 回南大武前峰H2730M13:47 回芒草小空地H2310M14:02 結束芒草區H2250M14:25 回稜線營地H2060M15:06 回稜線登山口H1700M16:04 吐舌流山H1584M16:16 吐舌流山登山口H1530M17:00 回佳興山莊H1270M D306:30 出發10:30 回停車處(照片 : 佳興林道)