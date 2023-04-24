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練腳力！熱門小百岳「聚興山」O型走，展望遼闊，賞夜景好地方必收

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

聚興山景點介紹聚興山，海拔500公尺，台灣小百岳No.40，為台中潭子區最高峰，因西南方的聚興聚落而得名，設有二等三角點1124號，為石頭坑溪與牛欄坑溪之分水嶺，新田登山步道共有三條步道相連接，三號步道最為陡峭，其中一號步道由1063階枕木舖設，規劃完善且坡度較緩，沿途樹木蒼鬱茂密，順著步道蜿蜒而上，視野漸漸開闊，步道也轉為碎石子路，沿途可俯看潭子、北屯市區，以及大台中市區，設有彩虹亭、觀景平台、六角亭、觀鷹台與許願池，等許多休憩涼亭設施

行前須知

今日行程：興豐路二段龍興巷＞新田登山步道＞第一步道＞彩虹亭＞雙層觀景台＞觀景台＞第三步道＞聚興山＞六角涼亭＞瘦稜＞眺望平台＞許願池＞原登山口　路線型態：O型　路程資訊：總路程4K，爬升約260公尺

準備出發

今天就由新田登山步道出發，走第一步道接第三步道上聚興山，再走稜線下山

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新田登山步道

沿著興豐路二段龍興巷上行，過了小西湖橋就到達新田登山步道入口，有店家與攤販，可見這裡是個十分熱門的小百岳

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新田登山步道所在的地方為新田村，從前稱做刀石坑，乃因日治時期，當地溪流的石塊適合用以作磨刀石而得名

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一開始為寬大的水泥路面，按指標往彩虹亭的方向前進，這裡海拔約240公尺，要爬升約260公尺

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新田登山步道可以說是荔枝椿象步道，一路上到處都是荔枝椿象，要特別注意，以免被其攻擊而產生過敏反應，橘黃色的很好辨認

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第一步道

沒多久就到達彩虹亭，直行是回程O型的路線，我們由旁邊枕木階梯上行，是為第一步道

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第一步道的坡度是三條路線中較緩的，但一開始就先來個下馬威，直接毫不客氣先陡上至稜線

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爬得越高，視野越好，途中有不少的展望點

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雙層觀景台

順著步道走，就到達雙層觀景台，但草木旺盛，看不見什麼風景

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續前行，緩緩爬升

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沿途的視野真的很不錯，可以清楚眺望整個台中市區，今天的能見度還真是好

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觀景台

來到三岔路口，若不想繼續走可以下切第二步道走小O型，旁邊是觀景平台，視野很不錯，欣賞完風景後，從前方第三步道的枕木階梯走往聚興山

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第三步道

第三步道依然是一路上坡，越接近聚興山就越陡峭，算是有一點難度的小百岳

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遇叉路，取左按指標走往聚興山，剩最後150公尺，叉路口有一個灰色大水桶，相當容易辨認

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前方的山頭就是小百岳聚興山

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這裡視野很遼闊，對面的山頂上還有一座大型的神秘設施

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抵達聚興山，海拔500公尺，台灣小百岳No.40，為台中潭子區最高峰，因西南方的聚興聚落而得名，設有二等三角點112號

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接著返回至叉路口，續行第三步道，指標寫往六角亭及觀鷹台，走O型路線下山

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途經六角亭

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眺望平台

往觀鷹台的路上，經過一段瘦稜，四周無任何遮蔽，兩旁建有護欄，因此安全無虞，稜線的高點為眺望平台，風景可以說是今日最好的地方

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前方為淺山，遠方為市區樓房景緻，真是美到不行，令人心胸都開闊了起來，任何景物都鉅細靡遺，清楚無比

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離開眺望平台後，最後按指標往許願池方向前進

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途經觀鷹台，但我們就不去了，接上水泥路面下山

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觀音台，許願池

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最後接回彩虹亭，完成了一個O型路線，聚興山是個熱門的小百岳，每到假日遊客總是絡繹不絕，因為風景優美，展望遼闊，離市區近，也是看夜景的好地方，步道規劃完善，階梯陡峭，適合來鍛鍊腳力，若只想輕鬆走，親近山林，也可以選擇小O型路線，上到稜線後較無遮蔽，為了避免夏日曝曬，建議春秋來訪最為適合。

步道 登山 夜景

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