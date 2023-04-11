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一日單攻中橫四辣之大辣！直衝「屏風山」壯闊大景，體力不好別挑戰

健行筆記／ 健行筆記黃士豪

2023/04/03 #一日單攻中橫四辣之大辣 - 屏風山中橫公路111.2K新登山→鐵線橋松針營地→屏風山→松針營地→鐵線橋中橫公路111.2K新登山口

本來因為清明連假沒抽到行程打算耍廢，其實早早就抽了三大國家公園的行程，但是 都沒抽中、都沒抽中、都沒抽中，很重要說三次。我太難了，這抽籤真的只有難，除非運氣爆棚，所以BOSS Rich跟我說找不用抽的屏風山單攻，我想要填補一下抽不到的缺憾，

4/2晚間8:00隨口問了神隊友要現在衝屏風山單攻嗎?10:00出發 結果就這麼果斷的10:00從新竹開車到大禹嶺，2:30模黑開登此次行程天氣真的不錯，前天還下雨地上還溼但我們確遇上出大景也順利完成了單攻百岳滿滿的感恩，藍天白雲出大景出行平安。

看到了漂亮的合歡群峰、神祕的奇萊還有這次壯闊的屏風山，還有一點一定要提醒回程是一連串抖下的下坡，最後還要爬升約六百公尺才能返回登山口這個如果體力不好真的會很厭世，另外一個不滿意的地方事連假真的太塞車了……單攻最大的挑戰回程開車塞車

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屏風山無展望三角點，奇萊主、北，合歡群山、屏風山

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屏風避難山屋，涉水兩次的塔次基里溪，一次是吊橋

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路標指示A001-A100

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完登紀錄#感謝山神保佑出大景，旅途平安#神隊友七十從心所欲的勇腳爸爸(75歲)#中橫四辣大辣 #合歡群峰 #奇萊主山北山 #屏風避難山屋 #立霧溪 #感謝BOSS給的好行程＃屏風山，標高3,247.5公尺，三等三角點/編號 : 6378，百岳排名第六十五。山嶺相對頂平，山脊迤邐如垣，宛若屏風一般，因而得名，也由此名列九嶂之一。

登山 連假 公路

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