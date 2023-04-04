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步步驚險、處處絕景！險與美的融合象限 郊山之王「劍龍稜」

健行筆記／ 健行筆記Keep climb and seek(yutsung)

2021年7月剛踏入登山健行領域，漫步南子吝步道途中，突然瞥見往劍龍稜路徑指標及山友對於此路線的(貼心提醒)告示，留下深刻印象，轉瞬已2023，終於來挑戰曾經覺得困難危險的黃金五、六稜0744南子吝步道起登

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途中已可望見劍龍背脊，緊張興奮情緒同存

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望遠鏡頭用好用滿

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0821下切半屏溪

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親眼看到劍龍稜樣貌，嘆服於大自然巧奪天工，內心激盪澎湃

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美景當前，暫時忘記等等要面對的挑戰先笑吧，要苦要哭也是之後的事XD~

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走上劍龍背脊後，最重點在找尋岩壁上最妥適安全踏點及動線由於個人功力不足，幾乎都在最下方腰繞平緩及中段岩壁兩種路線轉換，極少通行最上方稜線處

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途中很有記憶點的一段

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感謝前輩山友裝設安全輔助

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回首來時路

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0921抵達381峰

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計畫前往劍龍稜，除了當日天氣，前幾天的降雨狀況也需列入慎重考慮雖然當天及昨日無降雨，但似乎前幾天的雨勢造成部分路段土壤潮濕濕土會填滿鞋子底部，大幅減低鞋子抓地力，個人一路停下來用各式方法清除鞋縫泥土多次在前方路徑的山友

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步步險，處處美

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1000抵達555峰

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換個角度欣賞無耳茶壺山

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繼續前行

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印象開始出現比較多輔助繩時，已接近茶壺山下切點

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茶壺山下切點

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下切後往上拍

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1043接上茶壺山路徑，之後就是安全平緩觀光級步道

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即將前往的茶壺山路徑

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來張特寫

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下山續行六坑斜坡索道

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經過黃金瀑布頂

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登山口登出，接金水公路前往水湳洞停車場

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1204抵達水湳洞停車場，本想走回南雅漁港停車場，望著濱海公路各式車輛疾駛而過，思忖走在台2線也許遠比走劍龍稜恐怖，默默打開LINE TAXI叫車

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劍龍稜不負郊山之王盛名，果然霸氣險峻，部分路段驚險萬分，加以多數繩索已被移除，建議山友行前充分身心整備，切勿忽略潛藏在美景後的巨大風險。

步道 登山 美景

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