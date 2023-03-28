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成群牛兒好悠閒！ 桃源谷慢慢遊+灣坑頭山登頂留念 開心跳一波

健行筆記／ 健行筆記Keep climb and seek(yutsung)

優質同事調離在即，大家共識安排郊外歡送小旅，促成此次桃源谷慢遊之前走大溪線上桃源谷發現觀景台附近有小型停車場，查詢確認是桃源谷停車場須留意途中部分路段極難會車，且平日專屬(假日不開放)當天我們抵達時很幸運尚有車位，感謝夥伴們人品爆發

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停車場附近三叉路

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出發前團體歡顏，今天不用當獨攀仔，感恩夥伴，讚嘆隊友~

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今日無雨也無晴，大致是涼爽陰天，偶有陽光及陣風，豁達的隊友們直說這樣才不熱，是最適合的天候原來沒有風光明媚可以這樣釋懷，這境界小弟需要崇拜揣摩景仰

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不用趕路的悠閒，有機會就停下拍好拍滿

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繼續往小百岳灣坑頭山邁進

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經過人腦聖地指標

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成群牛牛看起來比我們悠閒

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回首來時路

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牛牛特寫來一張

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遇到陣風被傘打到還剛好被拍，絕對入選本日最佳鏡頭

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可惜今日能見度不佳，無緣東海岸美景

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路上小花(形色APP查詢為通泉草?)

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抵達灣坑頭山，可惜已是白牆狀態

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登頂留念

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開心跳一波

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部分親友偶疑問，為何獨自登山?個人以為，獨行的自在無拘與團旅的洋溢歡樂各擅勝場，並無高下之分，個人無法從中擇一若原本獨行，山林中不期而遇好友後同行，兩種快樂一次滿足，也許是登山旅途最高境界~

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下山前往暖暖金庫1985蔬食餐廳

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店家餐點選用大量蔬食，風味十足，升級套餐價格非常實惠，堪稱物美價廉蔬食絕佳選項今日藉由歡送小聚，得以走出戶外，沉浸於大自然遼闊勝景，享受心靈的平靜愉悅夥伴沿途談笑風生、歡樂滿溢，更是人生旅途無價珍寶此行暫且畫下句點，相信下一段美好旅程亦將啟航在即~

蔬食 登山 美景

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