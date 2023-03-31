入門最初級百岳！跟著鳥居龍藏上玉山，行經巨岩網美打卡點，一覽周遭群峰姿態

初級百岳

玉山前峰，日治時期稱為新高前山，位於南投信義與嘉義阿里山交界，海拔高度3,239公尺，為玉山群峰入門百岳。玉山前峰不用抽籤，僅需申請入山證及入園證。單趟3.5公里，一般以輕裝為主，從2.7公里處陡上800公尺，通過石瀑即可登頂，一般步程約6小時，可說是最初級的百岳行程。

▲楠溪林道與下方的楠梓仙溪谷

▲晨曦與山嵐

▲南台首獄(關山-中間金字塔)＆南台之霸(北大武山-最遠處)

跟著鳥居龍藏上玉山

明治33年（1900年），日本人類學家鳥居龍藏與森丑之助帶著11人的隊伍，由嘉義循八掌溪谷地及曾文溪上源谷地上溯至達邦社、知母朥社（今特富野）到Yabuguyana部落，再沿著獵路（今特富野古道）經東水山（水山）、石山、鹿林山至塔塔加鞍部，接著循玉山西稜東行翻越前山、西山，終於在4月11日攀上被白雪覆蓋的玉山山頂，揭開了玉山的確有雪之謎。

至此，攀登玉山的途徑便有了兩條不同的路線；或從陳有蘭溪經八通關上山，或從阿里山循西稜縱走登頂。直到昭和元年（1926年）9月，日人為推動登山活動並藉此繁榮阿里山地區，遂由台南州派員開闢了一條循阿里山森林鐵道，經兒玉鞍部（今自忠）翻越鹿林山到達塔塔加鞍部，循西稜攀上前山、西山到達主峰南稜，再直上峰頂的玉山新步道；沿途並建造了鹿林山莊、前山避難所與新高下駐在所等山屋。

▲鹿林山莊興建於1926年，原稱「鹿林山避難所」，因開闢從阿里山上新高山（玉山）的新高登山道路所設之登山避難所。

▲新高下駐在所，設立於1928（昭和3）年，約可供20人住宿，原址今改建為排雲山莊。

▲塔塔加鞍部之玉山登山口 (H2626m)

▲往前鋒登山口2.7 K，需上升約200公尺，除至孟祿亭前之字型上坡較陡外，餘平緩好走。

▲回頭眺望麟趾山，俯瞰下方蜿蜒的楠溪林道

▲日出後形成對比強烈的光影

▲孟祿亭(H2820m)，約為步道1.7K處，紀念對台有財經貢獻的美國人孟祿先生，在此發生墜崖意外，悼念孟祿先生之功績所設立。

▲站在枯枝上的星鴉，很有空靈感。

▲步道旁一處巨岩，網美打卡地點。

▲玉山前鋒登山口 (H2860m)，位於步道2.7 K處，旁有一塊大岩石。設有指示牌，左往玉山前峰0.8K、直行往排雲5.8K。

▲左上玉山前峰，山徑極為陡峭。

▲0.2K指標平台展望區，可一覽周遭群峰的姿態。

▲前峰夫妻樹，附近岩壁，有一個金剛石。

登頂前的粹煉

登項前最後400公尺進入乾溪谷地形，巨石累累有如石瀑一般，坡度極陡，必須手腳並用，並隨時注意路標及落石，此路段為玉前步道最常發生山難地點，2021年11月及12月各有一起在石瀑區迷途之山難，同年3月則有遭落石壓斷手指之山難。

最近天氣乾旱，更提高落石發生機率，行前已提醒隊友在此一路段要拉大間距，注意前方隊友是否不小心鬆動疊石造成崩落。（本日行程中即有友隊隊友被下山山友踼落的石頭擊中，還好傷勢不嚴重）

▲石瀑區，偶有石塊滑動，爬起來並不輕鬆

▲登項前的鐵鍊，來到這邊就表示即將登頂

▲玉山前峰，海拔3239公尺，日治時期名為前山、新高前山，原三等內補359號基點遺失，僅有一加鐵鍊的登頂鐵牌。

▲前峰的展望（前方為西峰，西峰左後為主峰，右後為玉山南峰及小南山）

▲玉山北北峰（左）及北峰（右）

▲躲在西峰後面的玉山主峰

▲玉山南峰及小南山，一字排開其冷峻粗獷的鋸狀山稜，讚嘆其雄偉磅礡的氣勢。

▲下山除要集中注意力，不要迷途外，另步伐不宜太大太快，以免踢落石頭，造成危險事故。

▲健行語錄有句話說：也許愛上的不是爬山，而是爬山的自己。喜歡這樣做個單純的人，走一段幸福的路。