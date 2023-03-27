夢幻級水圳之路！ 「士林坪頂古圳步道」走進城市雨林，絕美溪流映入眼簾

坪頂古圳步道景點介紹

坪頂古圳步道，坪頂為士林平等里的舊地名，意思為地勢較為平坦之處，坪頂古圳群海拔約300至500公尺左右，共有三條古圳，分別為平頂古圳，坪頂新圳及登峰圳，早期肩負灌溉及飲水等功能，現今仍為平等里居民所仰賴的民生用水來源之一，地勢北高南低，有內雙溪與內寮溪流經其間，山地與溪水孕育出了豐富的雨林生態景觀

行前須知

今日行程：平菁街95巷登山口＞清風亭＞坪頂古圳＞坪頂古圳步道＞坪頂新圳＞桃仔腳橋（溪谷）＞登峰圳＞內雙溪溪流＞至善路三段370巷路線型態：A進B出大眾運輸：於劍潭捷運站搭乘小19路線公車至內厝站下車，再步行前往，或搭乘市民小巴1至頂山站前往

準備出發

坪頂古圳步道有多個入口，今天我們選擇由平菁街95巷底登山口起登，一路走往坪頂古圳，坪頂新圳及登峰圳

今天搭乘小19公車至內厝站，從這裡出發

沿著平菁街95巷走到底，指標相當明確

途經三座藍色水桶，應該是當地的民生水利系統之一

從公車站大約走10分鐘，就到達坪頂古圳親山步道登山口

平菁街95巷底登山口，由此起登

平等里原名為平頂莊，乃因民眾聚集之地甚為平坦而得名，臺灣光復後改名為平等迄今，據臺北縣誌記載，早在清乾隆6年（西元1741年），就有漳州人何士蘭初來開闢此地，至乾隆中葉，漳州人陳促及林臣渡，又開墾大坪尾

步道基本上為好走的石階梯，爬升一小段之後就到達鞍部，建有清風亭，這裡也是許多路線的交會點

從清風亭後方階梯下行，右邊的階梯通往大崎頭步道及鵝尾山步道

沒多久就抵達坪頂古圳引水隧道口，上面刻有坪頂古圳，看得出歲月的痕跡

坪頂古圳，建於清道光15年（西元1835年），全長約3公里，山洞部分約60公尺

沿著坪頂古圳走，遇叉路，取右下行

下切之後就到達坪頂新圳，兩條水圳大致上是平行的

坪頂新圳，建於清道光29年（西元1849年），全長約4公里，雖名為 ‘’ 新 ‘’ 圳，但距今也有170多年歷史

繼續下行，古圳步道一路下至溪谷

來到溪谷，這裡是步道的最低點，有一座名為桃仔腳橋的橋樑，可以一覽美麗的風景

站在橋上，是最佳的視角，整個溪谷盡收眼底，溪水潺潺，景色如織，深深覺得媲美宜蘭的林美石磐步道，實在是太令我驚艷了

小瀑布，淙淙溪水激起白白的水花，令人心曠神怡，清爽無比

離開溪谷後是一小段爬升，很快就到達三岔路口

右邊往至善路，我們取左行往登峰圳前進

登峰圳，建於明治42年（西元1909年），全長約7公里，當時由吳登峰先生所計畫開鑿，因此這條水圳就被稱為「登峰圳」，也是三條水圳中最年輕的一條，但景色可是非常厲害

往左順著登峰圳前行，地面有登峰圳幹線鐵牌

登峰圳的林相更為原始，漫步在熱帶森林中，感覺來到更為深處的境界

大約走了15分鐘左右，到達內雙溪溪流，這裡的水圳很特殊，順著地勢為圓弧型的，還有分層，真的是超級美，十分有特色

登峰圳2K+177處

內雙溪，不需言語多說，美若仙境，親臨一趟就能體會

內雙溪後方有山徑，可通往內雙溪古道，登峰圳續前行可接回平菁街95巷登山口（原起登點），我們選擇原路返回，準備搭乘市民小巴1下山

登峰圳另一端能接上馬路

登峰圳此段為今日視野最好的地方，海拔約470公尺，可惜天候不佳，不然能眺望附近群山景緻

從至善路三段370巷出來（頂山庭院咖啡）

旁邊就是市民小巴1的頂山站，由此搭公車回家，完成了今天的旅途

坪頂古圳步道，雖路程不算長，爬升不算多，但是風景卻很不簡單，除了有許多古色古香的古圳外，內雙溪溪流美景更是讓人記憶猶新，驚艷不已，是一條平易近人，但又能深入山林的絕佳路線，由於沿途幾乎都走在林蔭之中，溪水淙淙，更是夏日非常適合避暑的休閒路線，台灣的山就是如此有吸引力，走遍台灣的土地，走讀台灣真正的歷史《延伸行程》大崎頭步道，鵝尾山《進階行程》內雙溪古道，瑪礁古道，內寮古道，荷蘭古道若喜歡，歡迎關注，收藏，分享