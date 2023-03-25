三芝最原始之境！森林裡發現大量遺跡「大屯溪古道」，來場五星級的健行之旅

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健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

大屯溪古道

景點介紹

大屯溪古道，位於三芝地區，因昔日居民多在此以溪水浸泡大青（菁），製作染料，故又有藍路古道的美名，古道分為左線及右線，沿著大屯溪上游之大桶湖溪往小觀音山西峰上溯，時左時右將近十次橫跨溪流，溪水清澈見底，光、樹、石與水，千變萬化的組合讓人不時停下腳步駐足欣賞，古道往前可通往清風崙及小觀音山群峰，前段坡度較緩，後段一路陡升，有時路徑較不明確，步道支線多，建議下載離線地圖以備不時之需

竿尾崙古道，位於新北市三芝區圓山里，是昔日當地山區居民運輸木炭的山徑，現古道還留有木炭窯遺址與駁崁等遺跡三板橋，位於新北市三芝區，橋樑橫跨大屯溪，隱身在新建的三德橋下方，長約18公尺、寬約1.3公尺，三板橋的橋頭柱因前身木造橋身，經多次溪水氾濫而損毀，於清同治14年間改建為石橋，為金山、石門及三芝山區居民通往淡水的要道，依據橋旁的建造誌說明，這座橋的橋身是以石板分三段架設而成，故稱三板橋，三板橋橋面可分為七段，跨越溪谷的四段橋面為三塊石板排列，長度最長約400公分，橋墩上的三段橋面則為橫向鋪築

行前須知

今日行程：101線旁公車站（龜子山橋站）＞大屯水壩＞三板橋＞竿尾崙古道＞木炭窯遺址＞古厝遺址＞大屯溪古道＞101線大眾運輸：可於淡水捷運站搭乘877或876路線公車至龜子山橋站下車，再步行前往

準備出發

一般遊客都知道天元宮的櫻花十分著名，以及田心仔的水光倒影，但是可能不知道其實附近有著夢幻的古道秘境，今天搭乘877公車到龜子山橋站，沿著產業道路前往三板橋，再經由竿尾崙古道至大屯溪古道，來場五星級的健行之旅

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沿著台101線（北新路）而行

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歐式古宅

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這附近粉白色的吉野櫻與昭和櫻，大量盛開中，超美的

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搭公車至龜子山橋站，從這裡開始步行，走往大屯溪古道

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前方產業道路右轉，指標寫往圓山里9鄰石曹子坑40號方向

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一路上花真的很美，種類也不少

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水圳也是一大特色

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根據文獻記載，三芝的開發始自於清雍正年間，三芝地區隸屬於芝蘭三堡中，芝蘭三堡包含了今日的淡水、石門以及三芝，至日據廳治時期將芝蘭三堡納入淡水廳，其中屬於三芝地區的有北新仔庄，土地公埔庄，後厝庄，錫板庄，小基隆舊庄及新庄等，且早在漢人入墾之前，就有平埔族小雞籠社，圭柔社及北投社在此活躍，約在西元1735年左右，才有漢人入墾，以八連溪為界，以西多泉州人以東多閩西客家人

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三芝有名的水田梯田，完美詮釋田園風光之美

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途經大屯水壩

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各種風貌的水圳，無奇不有

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扇形梯田，還第一次看過，真是美極了

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從公車站走到三板橋，大約1.1公里路程，沿途盡是美景，已讓我印象深刻

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三板橋，橋樑橫跨大屯溪，隱身在新建的三德橋下方，長約18公尺、寬約1.3公尺，三板橋的橋頭柱因前身木造橋身，經多次溪水氾濫而損毀，於清同治14年間改建為石橋，為金山、石門及三芝山區居民通往淡水的要道，依據橋旁的建造誌說明，這座橋的橋身是以石板分三段架設而成，故稱三板橋，三板橋橋面可分為七段，跨越溪谷的四段橋面為三塊石板排列，長度最長約400公分，橋墩上的三段橋面則為橫向鋪築

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從旁邊階梯下行，三板橋隱藏在新橋之下

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三板橋真的美到不可思議，古色古香的石橋，令人湧起懷古思情，風景如畫，念古今來，令人讚嘆不已

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連新橋都很美，是屬於拱橋形式

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大屯溪也美不勝收，因地處偏僻，才能保留的得如此原汁原味

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接著由旁邊馬路前行，續走往竿尾崙古道

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竿尾崙古道登山口，從旁邊有三個水塔的路徑上行

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竿尾崙古道，是昔日當地山區居民運輸木炭的山徑，現古道還留有木炭窯遺址與駁崁等遺跡

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今天山上起大霧，反而有種迷霧森林的感覺，讓人有置身中級山的錯覺，真是多重享受

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陽明山國家公園界樁

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大約10分鐘路程就到達木炭窯遺址

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從上方俯瞰還有點類似碉堡呢

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繼續前進後，遇重要叉路，左往竿尾崙山，我們取右行往大屯溪古道

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再從右下方山徑下切，設有拉繩，是防迷指標2號位置

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大約1公里路程，接上產業道路，這條是開車或騎車來大屯溪古道的路，也是最後回程的路線

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再向前走一小段就來到大屯溪古道登山口，分成左線與右線，附近停了一堆車，我們選擇從左線出發，因道路狹小不易會車，開車族建議平日來訪

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左線登山口旁就是大屯古厝遺址，規模還不小，應該跟昔日的大青（菁）產業脫不了關係

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大屯溪古道，因昔日居民多在此以溪水浸泡大青（菁），製作染料，故又有藍路古道的美名，這裡的古厝保存還蠻完好的，充滿了歷史感與歲月滄桑的美感

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大屯溪古道左線登山口，開始起登，今天的大霧很美，但也增加了不少難度

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大屯溪發源於小觀音山，穿越火山西北口，後流向三芝區，因此可由大屯溪古道通往小觀音山群峰，但要記得事先申請

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到達越溪處，這條溪為大桶湖溪，係大屯溪的上游支流，這裡溪面寬約3公尺，且沒想到水量還不小，岩石濕滑，岩石也不平整，加上天氣不佳，於是我們選擇從旁邊的小徑回去，這條小徑會與右線會合，走小O型路線

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水深約30公分，建議穿著雨鞋直接越溪，石頭實在太滑了

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溪流，小瀑布，熱帶林相，加上今天霧氣瀰漫，一整個充滿霧境迷幻之感，不管一年四季還是天氣變化，真的都非常美，令人深深著迷，更令我訝異的是，竟然還有筍農走這條古道採筍，真的是令我大開眼界

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接回右線產業道路，一路走下山，剛好形成一個小O型，柏油路面長有青苔，騎車也需小心

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途經大屯溪古道休閒農場

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從圓山里11鄰石蓸子坑58號指標出來，就在竿尾崙古道入口附近（去程有經過）

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巧遇可愛的五色鳥965eb286d54e4ae8c45e9681ac29f6f2.jpg

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今天造訪了古老的三板橋，竿尾崙古道木炭窯，以及大屯溪古道古厝群，豐富的歷史完全不會輸給美麗的自然景色，如果你也喜歡走讀歷史，想了解三芝的風土民情，那麼絕對不能錯過這有藍路古道之稱的大屯溪古道，絕對會收穫良多，不虛此行。

古道 淡水 登山

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