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上切又下切！久違再訪「絹絲瀑布步道」，收穫視野極佳大草原

健行筆記／ 健行筆記李得勝

本來預定走小段絹絲瀑布步道後，又下切走山徑、接竹篙嶺(山)古道，抵竹篙山後，再續走、、、；也許是太久沒來走絹絲瀑布步道，不知於下切點處已被帶刺的白鐵鋼線圍住，看似不給過，只好走到絹絲瀑布道稍事休息，續走、爬過一段階梯後，左上切、爬一小小段陡坡，走以前曾由雞心崙下來過一次的非常原始山徑。

到雞心崙基點後，見有一往五號碉堡路標(上次來好像沒有)，就往五號碉堡，後續行，途中再遇於絹絲瀑布步道途中碰過面的一組七人登山隊(應是由攔砂壩上來的)，寒暄後，續行、下走一段有護繩可拉的溪澗谷，就接上攔砂壩，續往大草原(本來想再尋其餘碉堡 但因沒做好功課而做罷)、嶺頭喦福德廟走，於福德廟後方上八號潛堡，午時到就要抓”妖”， 肚飽人懶，就搭小15回下山。

*回來再查一下，為何七、八號潛堡的看板共用，原來七號潛堡就是在嶺頭喦福德廟，只是以前沒注意到，而續前進就是九號碉堡。

絹絲瀑布公車站>絹絲瀑布步道>絹絲瀑布> 上切山徑>雞心崙>五號碉堡> 芒草山徑> 攔沙壩>絹絲瀑布步道>擎天崗大草原>嶺頭喦福德廟的涼亭(七號碉堡)>八號潛堡>擎天崗公車站>https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1688310(這是我首次始用手機記錄路線)

我今日所走路線的截圖( 因我慣用於電腦作業  不會使用如何所走路線的記錄與手機連線的上傳 尚待加緊學習)  (這是我首次始用手機記錄路線)  

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絹絲瀑布步道入口

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下切山徑  被帶刺白鐵鋼鐵線給隔離

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沿山豬湖水圳所築的絹絲瀑布步道

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坍方處  速行通過

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絹絲瀑布橋

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絹絲瀑布

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有點陡的石階

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新建護欄與護繩    這護繩與觀音山占山步道以前所用的很雷同  因中國製的  品質非常差 其內包鐵絲外露 常讓人刮傷手  現已更新   希望此處的與觀音山不同   

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左側山徑   上切

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有些陡   上次下走時 因久雨初晴   有些濕滑.

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整條都是很原始的土徑步道

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取右

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林相優美

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沿途有路條

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取右  

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進入芒草區

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雞心崙基點到了

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往五號碉堡走

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五號碉堡

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這裡的視野極佳

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續行

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路引

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見護繩   下陡坡

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攔沙壩   又接上絹絲瀑布步道.

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回拍

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往擎天崗大草原

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幾年前牛隻連續暴斃  被質疑員因之一是牛外皮被帶有鉤刺的白鐵鋼線割傷而引起發炎所致    現已改進了

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大草原

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晴天的擎天崗   視野極佳

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遠眺一號碉堡

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前面一票約20人以上的登山隊  還是如在絹絲瀑布前的步道一樣  佔據了整個路面    心理只能暗罵:沒品的這一群

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嶺頭喦福德廟

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廟後的土地公 已有兩白年歷史     沿此上爬  往八號碉堡

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還是要穿長衣長褲與戴手套  以免割傷

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擎天崗山

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八號潛堡

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八就是八

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翻個面 成七

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擎天崗遊客服務站  公車站

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瀑布 步道 登山

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