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隱藏版黃金瀑布！北投「松溪瀑布步道」靜謐幽雅，磅礡瀑布震撼人心

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

松溪瀑布步道

景點介紹

半嶺古道，位於北投區，或稱半嶺水圳步道，雖不若天母水管路知名，但歷史卻更為悠久，在西元1904年的臺灣堡圖中即可看到這條水圳路，半嶺步道串連半嶺古道與橫嶺古道形成環型一圈，圍繞著紗帽山外圍而行，行走圳道時一邊是山壁，一邊是磺溪溪谷，聽著潺潺水聲，俯瞰磺溪支流美景，在觀景平台欣賞松溪瀑布（文大瀑布），水勢浩大，氣勢磅礡，地點隱匿於山谷之間，靜謐優美，令人嚮往

松溪瀑布，位於台北市北投區，因磺溪（松溪）受地質礦物質氧化使岩石及河床呈現金黃色，因此也稱為黃金瀑布，且因位於文化大學下方溪谷，故舊名文大瀑布

行前須知

今日行程：紗帽路＞明玄宮（岔路口）＞半嶺水圳步道＞松溪瀑布

路線型態：T型大眾運輸：搭乘128或230路線公車至大埔（明玄宮）站下車，再步行前往

準備出發

今天搭乘128公車至大埔站，從公車站旁產業道路下行，經明玄宮走往半嶺水圳步道及松溪瀑布

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建議可以搭公車來大埔站，由旁邊馬路下去，蠻方便的

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指標寫往上半嶺紗帽路52至66號

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往明玄宮方向走就對了

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美麗的竹林是這裡的特色，代表聚落形成已久

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上半嶺聚落，半嶺，是半山腰之意，依照海拔之高低，該地又分為上半嶺與下半嶺，其聚落亦因此命名

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約10分鐘路程，來到重要岔路口，這條路就是半嶺水圳步道，左邊為上游段，我們取左行往松溪瀑布

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按指標走往松溪瀑布

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從明玄宮前方水泥路面過去

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視野相當的不錯，可以望見台北市區

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這條水圳道新修築完成，十分平緩好走，景色秀麗

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沿途的竹林真的很美

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前方諾大的山頭就是紗帽山

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地面金屬牌子寫半嶺圳幹線，這段步道長度約1.1公里，非常親民，景色也很優美

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松溪瀑布位於文化大學下方，故又稱為文大瀑布

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步道終點就是松溪瀑布，因磺溪（松溪）受地質礦物質氧化使岩石及河床呈現金黃色，因此也稱為黃金瀑布，且因位於文化大學下方溪谷，故舊名文大瀑布

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松溪瀑布為翠峰瀑布的上游段，有一點神似，但此處建有觀景平台，能從上方俯瞰，視覺感更強，落差也比翠峰瀑布更大，可以說是更為壯觀

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磺溪，又稱松溪，因受地質礦物質氧化使岩石及河床呈現金黃色，屬於淡水河水系，為外雙溪的支流，流域分佈於台北市北投區、士林區，上游又稱陽明溪，發源於陽明山國家公園的七星山小油坑，流經竹子湖後匯入下湖溪，之後在頂北投一帶匯入支流紫明溪後始稱磺溪，磺溪因上游有硫磺而得名、溪水含硫磺不適生飲，有時為與同樣發源於七星山，但往北流至新北市金山區出海的另一條磺溪區隔，稱本溪為南磺溪，而金山的為北磺溪

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步道末端被柵欄封住，裡面為第三淨水廠，係水源重地，遊客無法進入，因此只好原路返回

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回到明玄宮後，續走半嶺水圳步道，下方有叉路通往市景平台與半嶺吊橋

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這段水圳道視野也還不錯，礙於天色漸差，我們就只走一段後折返，回到大埔公車站搭車下山，若繼續前行，可以走到欄杆橋頭福德宮，松溪瀑布步道是一條全年齡都適合，又略有運動量的步道，景觀平台是看瀑布的絕佳地點，非常適合來個輕旅行，或是與家人一同出遊，享受美好的負離子及芬多精，親近山林，讓身心靈都得到無比的放鬆，真的就是人生最好的禮物

瀑布 步道 古道

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