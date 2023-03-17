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稜線好風景！台中北屯「大坑3號登山步道」 圓木相思棧道與樹型優美台灣五葉松

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

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位在台中市北屯的大坑風景區， 有台中的後花園美稱周末假日， 會有不少同好， 家庭， 攜家帶眷來踏青健身， 最為知名的有1-10號，3-1， 5-1， 共計12條步道。 其中1-5， 5-1， 及10號步道， 比較具有挑戰性， 適合平常有在運動的人而6-9 及9-1 則屬於親民路線。 稍有挑戰性的1-5號及 5-1號步道， 其特色是以圓木相思棧道鋪設而成以台灣的步道型態來說， 算是少見， 因此相當吸引山友來嘗試。 即便如此， 每段步道距離不一之外， 風景也有所不同。 大坑三號步道總長1.3K 沿著山稜線建置， 樹木比較少， 夏日來要多留意防曬及補充水分。 時序來到初春， 雖然有時還是有些涼意， 但只要不下雨都很適合到山上走走這天路線: 大坑三號步道停車場➨3號步道登山口➨3號步道1.3K終點處➨大坑5號步道至黑松亭➨3號步道1.3K終點處➨3號步道登山口➨大坑三號步道停車場

大坑3號步道 相簿

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從台中出發， 經大坑圓環右轉橫坑巷，再經連坑巷左轉，就來到3號步道停車場粗略估計可停下20台上下的汽車， 若是騎機車， 也可以一路騎到登山口可以少走約0.7K的距離停車場旁有2間流動廁所可使用。

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停車場旁有大坑登山步道的導覽圖

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約1-200公尺來到3號步道公共運輸的候車亭

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一旁有巨幅的導覽圖。

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11:14 再沿著候車亭右側的產業道路約步行0.5K就來到3號步道登山口一開始的木棧階梯。

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11:15 0.1K前的大圓石鋪設的步道

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11:17 3號步道， 共計1.3K 每0.1K 設置了距離樁 標示很清楚

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11:18 步道上還設置了急救箱， 有備無患。

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11:31 小吊橋。 不知是不是休了三周， 還是起走時腳步稍快忽然有些頭暈， 不得不讓自己先休息緩一緩然後腦袋裡出現了問號: 都已經爬了谷關七雄， 而且也不是第一次走大坑的圓木棧道??所以每一次的山行， 不是妳爬過甚麼高山就不會有狀況， 真的不能輕忽。

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11:35 雖然尚未開出綠葉， 藍天下的枝葉也頗有美感。

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11:41 0.3K ， 幸好發現稍有不適， 就先停下來緩一緩後， 得以繼續前進。

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11:14 稜線上的天空相當透藍乾淨。

20230219_114539.jpg11:45 0.4K

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11:48 主線的3號步道， 在過了0.4K不久， 接上右側的3-1號步道印象中是修建不久， 步道終點是接續4號步道

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12:02 1.3K的距離， 部分路段的陡坡較大要很專注踩踏。

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12:08 0.8K的距離樁旁設置了木座椅， 也因起走時短暫的不舒適， 也讓自己在這裡小歇一下

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12:21 走了1.0K了

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12:22 一小段的土石路

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12:32 個人覺得最後的0.2K 步道最陡， 看起來約有60-70度的陡坡?而且圓木棧道鋪設大小/間距不一， 平衡力 、 專注力 、 協調性....都要顧及有挑戰....也有些趣味性。

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12:37 大坑3號登山步道終點處。

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12:39 右側接續頭嵙亭 左側則前往大坑5號步道

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12:40 雖然晴天， 天空有些霧霾

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12:42 我則從3號步道的終點處， 右轉小走一段來到台灣五葉松處

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12:44 從這裡到頭嵙亭約0.2K 解說牌處剛好有張木椅， 直接在這裡休息吃午餐

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五葉松原產台灣中、高海拔山區的向陽坡地上。樹高可達30m，樹皮灰黑色，質地粗糙，老皮縱列裂為鱗片狀。枝平展或向上斜伸，天然樹冠圓錐形呈 南北縱向 五號與五之一號步道 上， 就有 許多棵頗有歷史的五葉松

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13:25 解說牌上並沒有詳述眼前這顆巨碩的五葉松樹齡， 不知是否有數百年的歷史?? 沿著枝幹向上開展的樹型相當優美， 樹下午餐的我時不時抬頭欣賞很是愜意。

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13:31 大約休息近40分鐘後， 原路返程

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14:07 經過休息後， 起走時的不適緩解， 下山的步履也輕鬆許多沿途會遇上上山的山友， 互相打打招呼， 但偶而會有耳語聲傳來: 又是圓木棧道??......ㄟ...山友出發前不知， 整段3號步道幾乎都是圓木相思棧道舖設的嗎??

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14:13 回到登山口前的木棧階梯。

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14:15 回到3號步道登山口， 再踢產業道路回到停車場。

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大坑1-5， 5-1相思圓木步道群，路跡清楚， 無迷路之餘每段橫向步道， 都可以接上5號步道或是頭嵙山可以依據個人的體力做評估真的是練腳力的好地方 ^.^

文章出處

城市漫遊。 gina

步道 登山 吊橋

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