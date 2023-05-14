山群綿延美如畫！ 連走五指山古道+友蚋山　七堵至高展望極佳、柯子林石磐瀑布秘境一覽

今日行程：汐萬路三段（北29線）350巷登山口＞五指山古道＞柯子林石磐瀑布＞友蚋山南峰＞產業道路＞友蚋山登山口＞觀景涼亭＞友蚋山＞汐萬路三段380巷

五指山古道，位於汐止的五指山南麓，是早期住在頂坪、半嶺及下坪地區的居民往返汐止與五指山之間的聯絡要道，一般會由柯子林茶莊為出發點，經過一段產業道路後抵達柯子林天然游泳池旁的登山口，由此進入一段竹林幽幽、流水潺潺、古意盎然的山徑，途中可以發現先民拓墾的石牆遺跡，如駁坎、青苔石階及諸多古橋，還會經過日式特色餐廳庭園，一覽柯子林石磐大瀑布，漫步溪流，以及登上昔日稱作過火埔的友蚋山南峰，是條人文歷史與自然景觀豐富的古道，令人激賞

友蚋山，海拔624公尺，為七堵區最高峰，設有三等三角點，屬界寮縱走與環台北天際線第五段之一段，山頂展望極佳，建有觀景涼亭，視角廣闊，能一覽基隆，瑞芳，萬里，甚至金山地區，亦能眺望陽明山群，如七星山，頂山，竹子山，磺嘴山等今天就由汐萬路三段（北29線）350巷底五指山古道入口出發，由五指山古道走往友蚋山，開車可Google導航定位 ‘’ 五指山農場 ‘’路線型態：b型大眾運輸：可搭乘F910至汐萬路三號橋站下車前往 汐萬路可清楚望見新山夢湖的新山，山頂由無數裸岩構成，真是壯觀 若開車前來，可以停放汐萬路路邊，皆為白線 由汐萬路350巷進入，指標寫往五指山古道 穿越觀音禪院 五指山古道正式進入五指山古道，一開始沿著美麗的北港溪而行 糯米古橋往前走很快就到達糯米古橋，古意盎然 柯子林石磐瀑布過了古橋後就看見如銀絲般的柯子林石磐瀑布，實在是有夠美，而且相當特殊，如其名，瀑布彷彿珍珠串由石磐上順流而下，形成一個扇形 柯子林瀑布應該也算是滑瀑的一種，且若非雨季來，很有可能會無水量 五指山古道古橋多，溪水潺潺，恍若世外桃源，人間仙境，沒有世俗的嘈雜與紛擾，只有沉靜的心及靜 過了瀑布之後，一路循石階而上，階梯上的青苔是歲月的痕跡，好在並不濕滑，仍相當好走 爬升至鞍部後，到達私人營業的食養山房 友蚋山南峰登山口來到鞍部十字路口，取直行走往友蚋山南峰 路旁有一根陸軍營地石樁 友蚋山南峰到達友蚋山南峰，海拔340公尺，又稱過火埔，設有建設廳礦物課基石261號，基石就在步道旁邊 古道的駁崁與古厝遺址亦相當多 古道末端接上產業道路，左通往汐萬路三段380巷，是回程的路線，先右轉往友蚋山 還有國軍巡查點！？ 往友蚋方向前進 友蚋山登山口沿著產業道路，來到重要岔路口，這裡是友蚋山登山口，而右邊石桌後面可以通往新山夢湖 從登山口至友蚋山大約1公里路程，一路為枕木步道上坡 先到達的是觀景涼亭，視野非常好 基隆嶼，基隆山，瑞芳山群，協和火力發電廠，和平島皆一覽無遺 接著續前行，走往友蚋山三角點，大約還要5分鐘路程 此稜線亦為界寮縱走與環台北天際線第五段之一部 沿途視野十分不錯，陽明山群與萬里山區聚落，梯田，都清清楚楚 友蚋山抵達友蚋山，海拔624公尺，為七堵區最高峰，設有三等三角點，目前有兩顆基石，上面刻有少見的千岳俱樂部字樣，旁邊還有一根國家公園管理處石樁，山頂寬闊，多裸岩，視野極美 友蚋山視角廣闊，能一覽基隆，瑞芳，萬里，甚至金山地區，亦能眺望陽明山群，如七星山，頂山，竹子山，磺嘴山等，真是美不勝收，令人記憶深刻 連金山的獅頭山公園與神秘海岸都看得到 還能遠眺著名的燭台雙嶼呢 前方碩大的山頭就是陽明山的椎狀火山，磺嘴山，氣勢真是驚人，山形壯闊無比 最後返回至產業道路，走汐萬路三段380巷下山 今天完成了一個b型路線，有壯麗的新山相伴，即使是走馬路，依然盡是美景 五指山古道有清涼的溪水，美麗的石磐瀑布，走上友蚋山，能在山頂的觀景涼亭歇息，還能欣賞無敵美景，站上岩稜，感受風兒的納涼與大地的氣息，汐止與七堵真是登山者的天堂，不但名山多，景色美，還有各種特殊的自然景觀，五指山古道絕對是一條不可錯過的絕佳路線《進階行程》界寮縱走，環台北天際線第五段若喜歡，歡迎關注，收藏，分享