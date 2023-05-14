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山群綿延美如畫！ 連走五指山古道+友蚋山　七堵至高展望極佳、柯子林石磐瀑布秘境一覽

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：汐萬路三段（北29線）350巷登山口＞五指山古道＞柯子林石磐瀑布＞友蚋山南峰＞產業道路＞友蚋山登山口＞觀景涼亭＞友蚋山＞汐萬路三段380巷

五指山古道，位於汐止的五指山南麓，是早期住在頂坪、半嶺及下坪地區的居民往返汐止與五指山之間的聯絡要道，一般會由柯子林茶莊為出發點，經過一段產業道路後抵達柯子林天然游泳池旁的登山口，由此進入一段竹林幽幽、流水潺潺、古意盎然的山徑，途中可以發現先民拓墾的石牆遺跡，如駁坎、青苔石階及諸多古橋，還會經過日式特色餐廳庭園，一覽柯子林石磐大瀑布，漫步溪流，以及登上昔日稱作過火埔的友蚋山南峰，是條人文歷史與自然景觀豐富的古道，令人激賞

友蚋山，海拔624公尺，為七堵區最高峰，設有三等三角點，屬界寮縱走環台北天際線第五段之一段，山頂展望極佳，建有觀景涼亭，視角廣闊，能一覽基隆，瑞芳，萬里，甚至金山地區，亦能眺望陽明山群，如七星山，頂山，竹子山，磺嘴山等今天就由汐萬路三段（北29線）350巷底五指山古道入口出發，由五指山古道走往友蚋山，開車可Google導航定位 ‘’ 五指山農場 ‘’路線型態：b型大眾運輸：可搭乘F910至汐萬路三號橋站下車前往67420e95815462c39fa1aad3c58b2637.jpg240a196fecb04dfe816f60a191082da9.jpg汐萬路可清楚望見新山夢湖的新山，山頂由無數裸岩構成，真是壯觀5f9ab6bc6be032e20aa3422574bb1cef.jpg678cb42b4a8121f400c0abe9a6afe9ea.jpg若開車前來，可以停放汐萬路路邊，皆為白線6a1719b76d4b08beeb173d619f0d70bf.jpgc7ddd41e660febb0a7ef711617763985.jpg由汐萬路350巷進入，指標寫往五指山古道976f7ad6870810c50f8901823633a0d6.jpg4723139e77e8d0fc98db6a674255f41c.jpg8a8115eaffcc17716a7d3f81c2e4f371.jpg穿越觀音禪院dfee6da7378888b3bd1d3020d5652249.jpgba65cfb5e3e1591355fbc8bc9618af6b.jpg5a1f8710477bb7d8872b25607e4b72b7.jpgd5d8fcb38363255391039528c9ffed37.jpg五指山古道正式進入五指山古道，一開始沿著美麗的北港溪而行3216eb4dc658598fb1c495ee8e186345.jpg4bf9c9910a3af51efe8f242b7928e9b2.jpg糯米古橋往前走很快就到達糯米古橋，古意盎然3611be7007cb13067ced1b95f1252494.jpg4590be7cda75c4b7b7797c34192fad5f.jpg柯子林石磐瀑布過了古橋後就看見如銀絲般的柯子林石磐瀑布，實在是有夠美，而且相當特殊，如其名，瀑布彷彿珍珠串由石磐上順流而下，形成一個扇形06b127e588d2c7fe90ede998a20db0ef.jpga002bd60c6a3062d89d1099ae0d38a34.jpg柯子林瀑布應該也算是滑瀑的一種，且若非雨季來，很有可能會無水量8da69708e94f89ca2d7c2eb5439acd5f.jpg7432e8a068cbc634f7080bfdda87f877.jpg五指山古道古橋多，溪水潺潺，恍若世外桃源，人間仙境，沒有世俗的嘈雜與紛擾，只有沉靜的心及靜5c042bf8e583b752b56af31669251c1c.jpg5167d716920143964a3f737d6ddf0bb1.jpgc1c10c9c3bdcf47e00233a09316a2921.jpg848237738588580e8b3eb59892cbbcf8.jpg過了瀑布之後，一路循石階而上，階梯上的青苔是歲月的痕跡，好在並不濕滑，仍相當好走d58aea3c444b0893be9489be04f9d6b6.jpg09721055fd14f6b8a622af48d88d81ce.jpgbe483c95c6e513444a702fa2cddafaa3.jpg爬升至鞍部後，到達私人營業的食養山房30be8db7e97d965a8a61b5f5c2618466.jpg2a4a7ec950241ed47b69f4b7e20b001f.jpg1d3f0f1c833b81bf125b057393ef3f8e.jpg友蚋山南峰登山口來到鞍部十字路口，取直行走往友蚋山南峰08c3f6407117170a5b7505b4cfc5d88d.jpg0ffaa9d6aaa4656a8efa5cdf271ab467.jpg043698690f78633b84336b319bdfd84e.jpge3f30b10c32d1f469288cba6fa6f1201.jpg69069a6a3a2c7823020e009b111b7162.jpg路旁有一根陸軍營地石樁e5767589655084e42caaf04e3e2af536.jpgac083b11c56d625331813e97abbab90d.jpg36e12c37a92dca74fe8bd7e187083359.jpg友蚋山南峰到達友蚋山南峰，海拔340公尺，又稱過火埔，設有建設廳礦物課基石261號，基石就在步道旁邊08aedd6ed8876a7d5390ef1fc72b4770.jpg83dbf764a195de0545e536867f76dfe5.jpgd26799bf3b6ac956fa03eeafa45d0fc4.jpg古道的駁崁與古厝遺址亦相當多18f9491b309d18780d29b8d32ee33643.jpg386402754d6e6729e1b8afb087ea8948.jpgd9e96861bcb75910d49eb556e9af1114.jpg古道末端接上產業道路，左通往汐萬路三段380巷，是回程的路線，先右轉往友蚋山f77d4a084b5daee0435a3521da15e58f.jpg447e635d3481e0a7af98d692fa9301ec.jpg381cbb93ae4ad1861465fdb34602f0c0.jpg1fa1b4a4b0df71a7279f9d440fee370f.jpgde270fe1d9d30e9ae4e723b6377b64b7.jpg還有國軍巡查點！？2d8d521652b38e010efa229acfda217e.jpg9f2f4339b476fb5c9f264f2aac9f74ca.jpgd08a12a020911c1bc18eaa63c9ffd9fb.jpg往友蚋方向前進1acb35325666e71ac62054950df6d3dc.jpg6c2de8fac191f84bebf233229b2b6222.jpg348ab0f64a46b9611d4fbb6a2bc793a2.jpg6f7a4f0daf6cfb76fa447085dd8af480.jpg3f9532e12105c06ece2e2e1de30d61b2.jpg友蚋山登山口沿著產業道路，來到重要岔路口，這裡是友蚋山登山口，而右邊石桌後面可以通往新山夢湖7e164f4d151659d9343b4a93d9967aec.jpga0266517b5d05605b274aaf0df73d44c.jpg從登山口至友蚋山大約1公里路程，一路為枕木步道上坡43f49e6c77cb31d7604a71a2520acb7f.jpgd7c8e7c30dcde5880c1bf1551a9be6a7.jpga5f208bf2c86d68226d6af8983d33645.jpg0495a40c9d0b0529223fb49fb39957e5.jpge24624e99262dc11ccd7456f6721d723.jpgae90563df970ca98672d47393f9a958e.jpg先到達的是觀景涼亭，視野非常好9c06e91eb23bb805e0ebe6d06b52e1c9.jpg5266699187d34d5876e2cc455d93a389.jpg基隆嶼，基隆山，瑞芳山群，協和火力發電廠，和平島皆一覽無遺2b441d3ecd91c28f0f61b30114cd0aca.jpg4635d116d73fb4970e41e910926e3f5f.jpgf7d4023be6290fe214830dc12b74514e.jpgdee947a3866b48e175642c6ba793dcaa.jpg接著續前行，走往友蚋山三角點，大約還要5分鐘路程6cce14a63f379da29be507d8d8d24aeb.jpgdb9da335f101eea5c28b9ee2d85519e1.jpgfdd8239274b934bf1ec40ab00bff7238.jpg3d5735f238dad12f627c516ce8b29f04.jpg此稜線亦為界寮縱走與環台北天際線第五段之一部10c118dbef2094813019c6c1d0a3281f.jpgda3ad10960fcdc639a7c9c11faf386cb.jpg956b51a12f1bfc615943901b32ea1f92.jpg沿途視野十分不錯，陽明山群與萬里山區聚落，梯田，都清清楚楚af72be3650d68451618df1db14ad9c19.jpg6abaa3ffe8e5264642bd4acba7992fc8.jpg0c46bcd2671d949a73f6da60cbe5a379.jpgc72ea175ebafca0be753e18c9e5a1131.jpgbee9ae6ed6366ba324ced9436d0f815d.jpg23e1576edaa71865aea64bf207837c8a.jpg61805e1acfe030ea0a2aaee471b07967.jpg友蚋山抵達友蚋山，海拔624公尺，為七堵區最高峰，設有三等三角點，目前有兩顆基石，上面刻有少見的千岳俱樂部字樣，旁邊還有一根國家公園管理處石樁，山頂寬闊，多裸岩，視野極美967295bdadd96b02c1cc6baebda57df7.jpgfe664d8f78e8574fe41e70c76b485b92.jpg3e9981368276bcdf32d1c2ccd9570fe9.jpg0786a298fa135453034f007d6eb1ff70.jpg友蚋山視角廣闊，能一覽基隆，瑞芳，萬里，甚至金山地區，亦能眺望陽明山群，如七星山，頂山，竹子山，磺嘴山等，真是美不勝收，令人記憶深刻e3b36a0777ac5e337cbf7846cf52c6a5.jpga1f0220e0e81eed15a577856ed5e830f.jpgbc7198109e1e891e5fd827c4a9c73694.jpg連金山的獅頭山公園與神秘海岸都看得到ebc62a5d31327adc287048464378cac0.jpg還能遠眺著名的燭台雙嶼呢c42edee7ec4c7f4334913f911dc58a07.jpg9073bd9e0d095e81771642dd00e970f1.jpg43af74b0ef5a727fdd43ab899c834146.jpg前方碩大的山頭就是陽明山的椎狀火山，磺嘴山，氣勢真是驚人，山形壯闊無比9b7195d7f383043ffa175a6c0742fade.jpgb22a849494f39fc6371d4c3fa01c2682.jpg最後返回至產業道路，走汐萬路三段380巷下山73358de15448c198766acdf4261ec6fd.jpg00155a3a980a35be7f6a62e18bdd5ff8.jpgde95c647565de69e7f9c978eddb3baa9.jpg今天完成了一個b型路線，有壯麗的新山相伴，即使是走馬路，依然盡是美景5192f2acf5d6d83cfe2f23f71bb90de0.jpg五指山古道有清涼的溪水，美麗的石磐瀑布，走上友蚋山，能在山頂的觀景涼亭歇息，還能欣賞無敵美景，站上岩稜，感受風兒的納涼與大地的氣息，汐止與七堵真是登山者的天堂，不但名山多，景色美，還有各種特殊的自然景觀，五指山古道絕對是一條不可錯過的絕佳路線《進階行程》界寮縱走，環台北天際線第五段若喜歡，歡迎關注，收藏，分享

古道 登山 瀑布

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