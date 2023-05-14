山群綿延美如畫！ 連走五指山古道+友蚋山 七堵至高展望極佳、柯子林石磐瀑布秘境一覽
今日行程：汐萬路三段（北29線）350巷登山口＞五指山古道＞柯子林石磐瀑布＞友蚋山南峰＞產業道路＞友蚋山登山口＞觀景涼亭＞友蚋山＞汐萬路三段380巷
五指山古道，位於汐止的五指山南麓，是早期住在頂坪、半嶺及下坪地區的居民往返汐止與五指山之間的聯絡要道，一般會由柯子林茶莊為出發點，經過一段產業道路後抵達柯子林天然游泳池旁的登山口，由此進入一段竹林幽幽、流水潺潺、古意盎然的山徑，途中可以發現先民拓墾的石牆遺跡，如駁坎、青苔石階及諸多古橋，還會經過日式特色餐廳庭園，一覽柯子林石磐大瀑布，漫步溪流，以及登上昔日稱作過火埔的友蚋山南峰，是條人文歷史與自然景觀豐富的古道，令人激賞
友蚋山，海拔624公尺，為七堵區最高峰，設有三等三角點，屬界寮縱走與環台北天際線第五段之一段，山頂展望極佳，建有觀景涼亭，視角廣闊，能一覽基隆，瑞芳，萬里，甚至金山地區，亦能眺望陽明山群，如七星山，頂山，竹子山，磺嘴山等今天就由汐萬路三段（北29線）350巷底五指山古道入口出發，由五指山古道走往友蚋山，開車可Google導航定位 ‘’ 五指山農場 ‘’路線型態：b型大眾運輸：可搭乘F910至汐萬路三號橋站下車前往汐萬路可清楚望見新山夢湖的新山，山頂由無數裸岩構成，真是壯觀若開車前來，可以停放汐萬路路邊，皆為白線由汐萬路350巷進入，指標寫往五指山古道穿越觀音禪院五指山古道正式進入五指山古道，一開始沿著美麗的北港溪而行糯米古橋往前走很快就到達糯米古橋，古意盎然柯子林石磐瀑布過了古橋後就看見如銀絲般的柯子林石磐瀑布，實在是有夠美，而且相當特殊，如其名，瀑布彷彿珍珠串由石磐上順流而下，形成一個扇形柯子林瀑布應該也算是滑瀑的一種，且若非雨季來，很有可能會無水量五指山古道古橋多，溪水潺潺，恍若世外桃源，人間仙境，沒有世俗的嘈雜與紛擾，只有沉靜的心及靜過了瀑布之後，一路循石階而上，階梯上的青苔是歲月的痕跡，好在並不濕滑，仍相當好走爬升至鞍部後，到達私人營業的食養山房友蚋山南峰登山口來到鞍部十字路口，取直行走往友蚋山南峰路旁有一根陸軍營地石樁友蚋山南峰到達友蚋山南峰，海拔340公尺，又稱過火埔，設有建設廳礦物課基石261號，基石就在步道旁邊古道的駁崁與古厝遺址亦相當多古道末端接上產業道路，左通往汐萬路三段380巷，是回程的路線，先右轉往友蚋山還有國軍巡查點！？往友蚋方向前進友蚋山登山口沿著產業道路，來到重要岔路口，這裡是友蚋山登山口，而右邊石桌後面可以通往新山夢湖從登山口至友蚋山大約1公里路程，一路為枕木步道上坡先到達的是觀景涼亭，視野非常好基隆嶼，基隆山，瑞芳山群，協和火力發電廠，和平島皆一覽無遺接著續前行，走往友蚋山三角點，大約還要5分鐘路程此稜線亦為界寮縱走與環台北天際線第五段之一部沿途視野十分不錯，陽明山群與萬里山區聚落，梯田，都清清楚楚友蚋山抵達友蚋山，海拔624公尺，為七堵區最高峰，設有三等三角點，目前有兩顆基石，上面刻有少見的千岳俱樂部字樣，旁邊還有一根國家公園管理處石樁，山頂寬闊，多裸岩，視野極美友蚋山視角廣闊，能一覽基隆，瑞芳，萬里，甚至金山地區，亦能眺望陽明山群，如七星山，頂山，竹子山，磺嘴山等，真是美不勝收，令人記憶深刻連金山的獅頭山公園與神秘海岸都看得到還能遠眺著名的燭台雙嶼呢前方碩大的山頭就是陽明山的椎狀火山，磺嘴山，氣勢真是驚人，山形壯闊無比最後返回至產業道路，走汐萬路三段380巷下山今天完成了一個b型路線，有壯麗的新山相伴，即使是走馬路，依然盡是美景五指山古道有清涼的溪水，美麗的石磐瀑布，走上友蚋山，能在山頂的觀景涼亭歇息，還能欣賞無敵美景，站上岩稜，感受風兒的納涼與大地的氣息，汐止與七堵真是登山者的天堂，不但名山多，景色美，還有各種特殊的自然景觀，五指山古道絕對是一條不可錯過的絕佳路線《進階行程》界寮縱走，環台北天際線第五段若喜歡，歡迎關注，收藏，分享
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言