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小小登山者！悠遊如來佛的手掌心「新竹五指山五連峰」，手腳並用、暢遊自然好過癮

健行筆記／ 健行筆記野孩子小樂

如來佛的手掌心。

完整相簿五連峰GPX中指峰捷徑GPX

西遊記是小樂最近喜歡閱讀的題材之一，這次我們終於能夠一次走訪北埔五指山的五連峰，由拇指一路上上下下走到小指，再從食指與中指間一路陡下回森窯享用小樂心心念念的披薩（他超愛生牛乳糖蘋果口味）。五指山一直讓小樂想到飛不出如來佛手掌心的悟空～下切的路不輕鬆，幾乎沒有一段是可以直接行走的，全都需要手腳並用，但好久沒這麼過癮了。

可易可難的五指山步道

因台灣的山岳太多太美，我們總是利用休假時間貪戀著更多未曾踏訪的山林風貌，鮮少重複回訪。然而五指山步道群則是我們重複到訪最多次的步道，第一次是2020年年底，我們循著山居歲月民宿旁的捷徑直抵中指峰，在產業道路上竟第一次遇到山林隱士藍腹鷴（延伸閱讀：與山林隱士的幸運相遇。新竹五指山）。

其餘的幾次，我們和幾個親子家庭相聚在鄰近登山口的人氣餐廳-森窯，一起踏訪較為平易近人的五指山橫向步道、仙洞與猴洞步道，參觀一線天、金龜岩（2023/2/19到訪時，一線天與金龜岩步道均封閉中）等奇景（延伸閱讀：五指山上的森林聖誕派對-森窯森林餐廳）。然而，我們始終未曾由拇指峰開始一路走向小指峰，此行完成了我們與小樂共同的一個小小心願。

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▲2020年底，在產業道路上與山林隱士的相遇。

指峰凌霄，名寺齊聚

五指山，位於新竹北埔、竹東、五峰三處交界，山峰連綿起伏，宛如五指，因而得名，三角點基石在中指峰，海拔1062公尺，為編號1116號的二等三角點。清代的《淡水廳志》將其列為全淡八景之一， 號稱「指峰凌霄」。日治時期，五指山獲選為台灣十二名勝之一，如今則被獲選為台灣小百岳與台灣百大名山之一。五指山同時也是宗教勝地，鄰近登山口處有灶君堂、玉皇宮、五峰寺、雲光寺、盤古廟等名剎，和獅頭山並列新竹縣兩大佛門聖地。

此行我們由竹林禪寺旁的登山口起登（登山口位於禪寺停車場上階梯後即可看到指標，停車場右側的登山口非前往五指山的路徑），一路隨著山形上上下下，一直走到小指峰才折返。返程我們由中指峰與食指峰間的岔路下切，循著一路需要手腳並用的陡下路徑，到了一線天旁的出口才發現一線天這端的步道已封閉，若規劃行經該陡峭路徑者，須留意管制狀況。

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▲我們由竹林禪寺旁的登山口起登。

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▲竹林禪寺停車場右側有一處立牌與山徑，此非通往五指山的登山口，登山口需上階梯後右轉。

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▲開始今天的旅程。

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▲岔路口往左為橫向步道，直行則為我們此行通往拇指峰的路徑。

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▲山徑旁的巨石。

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▲迷戀山林中的一草一木，是小樂始終保持和自然連結的方式。

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▲迷人的樹根路。

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▲溫暖的陽光穿透樹縫，灑落在階梯步道上。

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▲五峰天際線是串聯了十幾座中級山連走的大縱走路線，另外也包含了五指山與鵝公髻山兩座小百岳。

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▲由登山口抵達拇指峰大約1個小時，是較耗時的一段，後面每座山頭間的間隔皆各約20分鐘。

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▲往食指峰的一段陡下階梯。

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▲食指峰到了。

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▲繼續前往中指峰。

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▲路徑突然變得寬廣平坦，代表中指峰快到了。

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▲五指山數位電視改善站，於民國101年底完成建設並正式啟用，用以彌補桃園縣店子湖轉播站主站訊號涵蓋範圍不足，以改善大新竹地區數位無線電視收訊品質

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▲五指山數位電視改善站旁的五指山（中指峰）三角點。

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▲鄰近三角點的展望。

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▲鄰近三角點的林火預警觀測站。

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▲無名指峰。

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▲小指峰。

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▲食指峰與中指峰間有一岔路，為需要手腳並用、一路溼滑與陡下的非正式步道，請謹慎評估天候與體能條件來決定是否行走此段，目前通往一線天的出口處是封閉的。

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▲陡下路徑的原始風貌。

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▲下山後以美味的披薩犒賞自己，完成這次的五連峰之旅。

步道 登山 披薩

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