走進森林時光隧道！探訪阿里山「水山巨木步道」：森林鐵道文化與千年水山巨木的步道

水山巨木步道

阿里山國家森林遊樂區內的水山巨木步道 步道入口位於阿里山警察局後方，步道全長約1.3公里，步道途中會先看到樹洞神木，之後步道終點即為水山巨木，這步道是一條結合昔日阿里山森林鐵道文化與探訪水山巨木的步道。

與其他神木群相比較，水山巨木步道不僅有千年神木，還有日治時期建造的木造月台水山站與仿古木棧橋，可以欣賞拍照漫步其中彷彿走進森林時光隧道，更多了一份人文歷史的味道與寓意。

走在水山巨木步道的小徑上，這裡溫度剛好，還可以看見遠方的大塔山，其實阿里山上的溫度幾乎都是涼爽的，整個步道幾乎平緩好走，一段段的廢棄鐵軌充滿著歷史的象徵，這兒真的超級舒服的！

經過仿古木棧橋後走上木棧石階，立刻看見高聳的巨木群就在眼前， 整個水山巨木樹圍超過16公尺，樹高大約30公尺，樹齡約莫1081年，因為矗立在阿里山水源地，又有著水庫神木封號，而因為靠近水山支線，所以又稱為水山巨木。

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