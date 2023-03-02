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帶毛小孩去旅行！「天上山」的美麗天際線，晚上看夜景的好去處

健行筆記／ 健行筆記翔

早上爬完鳶山後，接著驅車前往這裡。幾年前旅行368鄉鎮時，也曾到訪這座桐花公園，帶著兩毛逛過公園一小圈，印象當時也是開著櫻花非桐花。

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但當時還沒接觸爬山，所以沒有研究到，幾百公尺處，就有著如此絕美的天上山。

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喜歡去回走不同線的我，刻意提前起登，下山在走回桐花公園，完成一小圈。

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沿著好走的石階路，沒1公里就到了天上山。

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看來這種距離，真的很適合晚上來看夜景，有機會再來這夜宿吧。

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到山頂需要拉繩小爬一段，景色個人很喜歡。

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前方承天禪寺也變得如此渺小，後面又有層層堆疊的山巒。

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也在此休息欣賞蠻久的風景，但感覺就好像沒什麼走到，於是在走一段附近的三粒半山好了。

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聽山友說，附近的火焰山也不錯，那麼下回再來試試看。

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抵達三粒半山，有處休息的平台，這座小百岳能走的走法很多樣。未來或許我會嘗試看看「環大台北天際線」

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最後謝謝大家賞文，個人經營粉專搜尋：山岳小站、帶毛小孩去旅行！

公園 夜景 毛小孩

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