巍峨山勢插入雲霄！魔王的犄角「平溪石燭尖」猶如張家界奇觀，親眼見到才知震撼與驚奇

今日行程：106線（靜安路二段）61.5K處＞双子瀑布＞瓜寮坑古道＞石頭古厝＞水壩清潭＞特大岩壁與神秘岩洞＞瘦稜＞石燭尖＞東勢格越嶺古道＞原入口石燭尖，海拔420公尺，位於平溪，因山形近似蠟燭而得名，但與其說是蠟燭，反而更像是魔王的犄角，令人注目且畏懼。

從東勢格古道的入口進入，經石頭古厝後，沿著瓜寮坑溪古道而行，泥土小徑充滿鄉野味，清澈的溪水潺潺而流，實在是好清新，過了水壩後沿著步道續行，進入密蔭的樹林，再走佈滿青苔的陡峭石階，十分古樸深韻，經巨石壁以及人工開鑿的大石洞，沿著大山壁旁而行，最後必須拉繩上攀至大岩石上方。

石燭尖像一隻弓箭頭般的矗立於眼前，樣貌實在太奇特，令人不禁讚嘆大自然的神奇傑作，站在石稜上展望極佳，能望見慈恩嶺，中央尖，峰頭尖，薯榔尖，石筍尖等平溪尖峰群，還能俯瞰平溪國中及聚落的優美景色瓜寮坑古道，是早期平溪庄與東勢格兩地村民往來的山徑，平溪發展礦業後，眾多礦工也經由這條路往返於礦區之間石燭尖比起鄰近的孝子山群，算是相當冷門，網路上資料也不是很多，但驚悚程度絕對有過之而無不及。

今天就前往106線（靜安路二段）約61.5K處，先欣賞双子瀑布，再走20公尺到達瓜寮坑溪古道（東勢格越嶺古道）入口，循階梯而上走往石燭尖探險，預計走b型路線，此路線原始，人煙稀少，且部分路段路徑狹小，後段巨岩陡峭，需攀岩，踩瘦稜（無護欄），非一般大眾路線，請衡量自身狀況再前往

大眾運輸可搭乘795路線公車至平溪國中站下車前往，或台鐵至平溪站，再步行前往

攀岩難度：☆☆☆

平溪地名的由來，起因於基隆河流至本地時，溪水趨向平緩，因此就稱此地為平溪

双子瀑布106線61.5K處，公路橋上就是欣賞双子瀑布的最佳地點，位在平溪國中的斜對面

因為瀑布分為上下兩層，因此得稱之双子瀑布，雖然規模不算大，但頗有幽雅的美感

瓜寮坑古道入口（東勢格越嶺古道入口）接著我們來到瓜寮坑古道入口，亦為東勢格越嶺古道的入口，就在平溪國中正對面，距離双子瀑布僅約20公尺，由此走往石燭尖

走一小段後遇叉路，指標寫往石燭尖370公尺...方向是對的，但距離嚴重的錯誤。從這裡到石燭尖，至少還要1.5公里

經過古老石頭厝民宅（瓜寮坑3號）前方

芒花，竹林，藍天白雲，景色真美

古道沿著瓜寮坑溪而行，因此名為瓜寮坑古道，是早期平溪庄與東勢格兩地村民往來的山徑，平溪發展礦業後，眾多礦工也經由這條路往返於礦區之間

平溪區為昔日凱達格蘭族的居住地，清領時期，漢人開始移墾，因為地理環境的因素，漢人多先居於南港或汐止，至乾隆年間才陸續來到平溪開墾，除了稻米種植外，還以種薯榔及大青（染料）為業，清末此地煤礦業興起，大正7年（西元1918年），當時礦業龍頭顏雲年先生創立台陽礦業株式會社，全面開採本區煤礦，並投下巨資開闢平溪線鐵路，使本區進入發展的蓬勃期，形成現今的平溪、菁桐坑與十分聚落

遇叉路，左邊為回程b型路線的方向（往東勢格越嶺古道），先取右行往石燭尖

水壩清潭約一半路程，來到一座水壩，必須從水壩上面走過去，會略為涉水，建議穿著具防水功能的鞋子再前往

水壩上的水潭清澈見底，波光粼粼，呈現如寶石般的藍綠色，真的是太美了

水質清澈，連底下的壺穴也一清二楚，但如此偏僻的溪流，魚類卻相當稀少，幾乎沒見到中型以上的魚，目測僅有小型魚類，難怪此處需要封溪護魚。

上游還有一座小瀑布

路徑變為更加原始，林相也轉為熱帶叢林

突然間，映入眼簾的是一條陡上的石階梯，完全沒想到如此荒涼的地方還會建有階梯步道，階梯上面覆蓋著青苔，但好在實際走起來並不會很濕滑，若有配戴登山杖則更加安全

惋惜的是，隨處掉落的天燈，有礙觀瞻，也產生了污染

巨岩與神秘岩洞階梯上行後，來到一處開闊地，眼前就是一塊巨大無比的岩石，下方被人工鑿了兩個神秘的方形山洞，如此大的岩壁實在相當壯觀，但方形洞穴的用途就不得而知了，也許與平溪昔日的礦業有關

神秘洞穴高2公尺，寬約5公尺，深1.5公尺，約可容納10人左右

由大岩壁旁鑿石踩點上行

最後登頂前的攀岩段，需爬上約20公尺長的瘦稜，而且沒有裝設護欄，只有綁繩索輔助，大大增加了攀爬的危險性與難度

但瘦稜上的視野相當好，能望見姜子寮山，五分山等知名小百岳

五分山的白色球形雷達站與平溪國中都相當清楚

正前方山勢尖聳壯闊，具王者氣勢的就是附近的最高峰，平溪中央尖山，山頂的裸岩壁十分壯觀，很類似中級山或百岳的山形

峰頭尖東峰，也是相當壯麗，平溪的山峰真是獨特到不行，尖峰相對，一峰未平一峰又起，實在是令人歎為觀止

石燭尖費盡一番功夫，終於抵達石燭尖，海拔420公尺，無基石，但其實並非真正攀至石燭尖之上，而是站在前方的岩稜上，尖銳的山形令人感到震撼，實在是太特殊了，猶如惡魔的犄角一般，這獨一無二的尖山太吸引人，卻又讓人心生畏懼

這麼奇特的山勢，猶如一把利刃倒插在土地上，只有在中國張家界的視頻看過類似的景觀，沒想到台灣也有類似的地形，絕對要親眼見到才能體會什麼叫做震撼與驚奇

山頂岩稜的視野極佳，能望見薯榔尖，石筍尖等平溪名山，亦能遠眺瑞芳的山岳，如半屏山，燦光寮山等

石燭尖後續還有步道可以通往九龍山，峰頭尖，但感覺路況不是很好，因此我們最後決定返回叉路口，接上東勢格古道下山

往平溪國中方向回程，完成一個b型路線

石燭尖，山如其名，猶如一把利刃倒插在平溪的土地上，在台灣的山群中為數一數二特殊，親自拜訪，頗受震撼，且一路上絕無冷場，有水壩，清潭，還能造訪巨大岩壁與神秘山洞，以及空靈的双子瀑布，亦可感受到沁涼清幽的瓜寮坑溪，最後再徜徉在東勢格古道上，沉浸在林蔭大道之上，堪稱是個郊山經典的路線，想一睹魔王的犄角，還等什麼，現在就出發吧！