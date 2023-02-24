郊山野趣、校園走走、眺望大台北！ 10條「安坑輕軌沿線」健行步道路線攻略

安坑輕軌通車，有人說，沿線沒有什麼景點。但對於喜歡走郊山與健行的人來說，沿線可走的步道可不少。本文僅以安坑輕軌進出來介紹，不包含任何其他接駁之大眾交通工具，純粹以安坑輕軌各站上下車為標準。當然真的安排路線，不需要如此自我限制的只能搭安坑輕軌上下站。如往南勢角山稜線，也可以走到文筆山、土城、承天禪寺等。走到大坪林站，就可以接捷運。

以下介紹的10條步道，筆者都走過。路徑的相關資訊，是藉由WTrack完成。全部路徑GPX參考下載

K1 雙城站-K2玫瑰中國城站

此站附近最著名的步道為二叭子植物園步道。要登上二叭子植物園，從K1-K4皆可。最高點為達觀亭，可遠眺大台北。

若從K1站下車，可沿安一路走回雙城沿這雙城路上山，即可以到達二叭子植物園。最高點為達觀亭。此也為達觀社區的最高點。下山除了原路，有兩條路，分別會經過山徑(有階梯，下山好走)，接玫瑰中國城到K2的玫瑰中國城站，與沿著達觀社區下山到達K4耕莘醫院站。下圖為走到K2的路線。

K2 玫瑰中國城站-K3台北小城站

這條路線與前一條路線相差無幾。主線同樣是由雙城路沿溪上行，到達達觀亭後走山徑下山，但接玫瑰中國城社區後，轉到台北小城，由K3台北小城出站。

K2 玫瑰中國城站-K4耕莘安坑分院站

這路線與前一路線相似，但全程走柏油路面。下山沿著達觀鎮社區走。出達觀社區，會到達安坑地區最富盛名的布佬廚房，是條推薦路線，健身與享受美食一次達成。

K4耕莘安坑分院站-K6安康站

若喜歡享受郊山野趣，這條往南勢角山稜線的路線，值得推薦。從K4站下車，往安康路二段走，過祥和路進入往牛伯伯蝴蝶生態園入口進入，沿著五重溪側步道前進上山。沿路會經過幾次水路，建議穿雨鞋。

到達丁字路口，若不往南勢角山(烘爐地土地公廟)，則可右行，接南勢角山路稜線，轉華新街109巷，接柴埕路22巷回到K6安康站，這段就是烘爐地登山步道。

K4耕莘安坑分院站-K8新和國小站

同樣由K4站上山，到丁字路口時，也可以往左，同樣可以接南勢角山稜線，繼續往前，接外挖子山步道，最後接安和路三段。走回新和國小站。類似路線，但走更挑戰的路線，可以參考敝人走到懷疑人生的路線。

K5 景文科大站

K5景文科大站最著名的地標就是景文科大。景文科大坐落於幾個大台北著名別墅之中，校園景色優美。安坑輕軌上，如果不想走太遠，景文科大是最理想的「走走」路線。

K6安康站-K8新和國小站

由K4經過牛伯伯蝴蝶園，建議攜帶登山杖並穿著雨鞋。一樣往南勢角山稜線走，也可以從K6站，走烘爐地登山步道，接外挖子山步道到新和國小。但不論從K4或是K6，甚至K8上山，都可以順走烘爐地土地公廟。烘爐地南山福德宮可以遠眺大台北。

K7陽光運動公園站

本站下車往著名賞櫻景點陽光運動公園大約只需要200公尺。對於想要健走的人，可以考慮走到碧潭橋，O型。這段距離較長，但相當平緩，很好走，沿途風光也很棒。走一圈可能在1.5~2.5小時間就可以完成。

K7陽光運動公園站-K9十四張站

若只想走短程，可以經過陽光運動公園陽光橋，往景美方向走。在安坑輕軌行走的安心橋前，越過環河路到十四張站。這段路約2.5KM且相當平緩。

K7陽光運動公園站-K9十四張站(經景美河濱公園、大坪林站)

若由K7起走，直接走到K9，太短，可以續行到景美溪，左右兩側各有一步道，經景美河濱公園可以接大坪林站，當然也可以先景美夜市大快朵頤一番，最後走回十四張站。