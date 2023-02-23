180度好展望！台中烏日「知高圳步道 x 雪蓮步道 x 學田山」，登頂視野值得走一回

知高圳: 引自筏子溪的水， 作為台中南屯， 烏日， 及大肚等的農業灌溉水源雪蓮步道則是串聯知高圳步道及學田山之間的步道學田山: 海拔139公尺， 編號113三等三角點已遺失山頂處的則是 聯勤測量隊三等三角補點行過雪蓮步道的一段好漢坡後， 抵達山頂有180度的絕佳展望。 天氣晴朗之時， 山坡上的草地被染成金黃一片， 令人有置身在高山草原的錯覺， 山頂處俯瞰大台中市鎮， 據說也有不少山友會特地上山賞夜景。

我的路線: 善光寺➨知高圳步道➨雪蓮步道(好漢坡) ➨學田山 (原路折返)

知高圳步道x雪蓮步道x學田山 相簿

善光寺前可以停些許車輛， 若像我一樣騎機車則可以放在知高圳驛站旁， (不妨礙行走的地方)

接著沿著水圳就可看到知高圳步道的牌子

步道上的導覽說明

站在步道上， 還可以遠眺疾駛呼嘯在高速公路上往來的車輛。

步道上特色景點處: 盤根錯節的榕樹， 枝葉向上開展， 氣根則沿著水圳的水泥牆生長像極了八爪魚的模樣， 自然界萬物的生長頗為奇妙。

空中廊道

引水橋: 因圳道流經的位置地勢較高， 築渡槽引水過河

步道以 枕木、卵石鋪設而成， 一路平緩， 右側的水道有潺潺流水聲算是親子型相當平易近人。

跨越一座木橋後， 則是知高圳步道的終點處，

接著再步行一段水泥路後

則銜接雪蓮登山步道，(右轉) 路旁也有指標

步上石階路

雪蓮步道和之前來有點變化

原先以廢棄輪胎鋪設的好漢坡， 經過整建後， 改以木棧階梯呈現

拾階而上， 右側的草地上是秋冬型態的金黃色， 是不是有一種在高山的錯覺。

步道中的一顆基石， 隱約可以看出高速兩個字。

行過木棧階梯後， 一段黃土路， 前方正前方大樹則是山頂。 左側則是學田山

先從山頂步道左行至學田山， 也許是年假前， 人不多，

兩個女孩在我之後也至學田山， 回拍她們的身影， 山頂風大， 風呼嘯的吹著， 搭配蔓生過高的草讓畫面有種冬日的蕭瑟感。

回到山頂大處下， 四周寂靜無人， 只剩下我飽覽眼前的景致取出包裡的熱咖啡， 找了塊石頭， 坐上一會， 雲層有點厚， 看來無緣欣賞落日餘暉灑在草原上。 無妨，一杯咖啡的時光， 飽覽城市風光， 已夠愜意。

接著循原路下山， 雖然好漢坡已設置了木棧階梯仍有部分還保留廢棄輪胎鋪設的模樣砂土岩有點滑， 下山得慢行

原先的好漢坡設置木棧階梯後， 還是看得出陡度

很快的接回知高圳步道

午後， 陸續遇上來運動的人

榕樹的氣根長得很整齊， 有點特別

與水道共行的知高圳步道， 沿途綠樹夾道， 走來舒適雪蓮步道雖有一段好漢坡， 高低落差也在百公尺之內， 剛剛好的運動量山頂上居高臨下的環繞視野，值得妳走一回^.^

文章出處: 城市漫遊。 gina