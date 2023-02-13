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沒在吹牛！隨便拍都美的「石碇」，湛藍湖水、整齊梯田、鱷魚島、土虱頭景觀統統有

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：台9甲線（北宜路六段）27K勝安宮牌樓入口＞土虱頭觀景台＞千島湖＞八卦景觀茶園步道＞永安景觀步道＞原路返回台9甲線千島湖，位於石碇永安里，原為石碇的小聚落，因翡翠水庫的興建，成為翡翠水庫上游的集水區，碧綠的湖水與山巒交疊成絕美景色，山形與湖水組合多變，又產生鱷魚島或土虱頭景觀，夢幻的景致，變成許多旅人相傳的拍照秘境

永安景觀步道，位於石碇，步道長度約1.1公里，全程都有樹蔭遮蔽，平緩易於行走，屬於老人小孩兩相宜的舒適行程，步道好走及涼爽外，步道北口的展望更是絕佳，能超近距離觀賞石碇土虱頭的全貌，來到石碇，不妨來走一遭吧今天就由台9甲線27K勝安宮牌樓入口出發，依序觀賞土虱頭，千島湖，再前往永安景觀步道，大眾運輸可搭乘綠12路線公車至十三股站下車，再步行前往

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由台9線27K處勝安宮牌樓進入

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基本上沿著塗潭道路走就對了

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牌樓距離石碇土虱頭景觀台約1.8公里

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大約1.5K處，已經可以看見石碇土虱頭了，大片的茶園配上三峽與新店群山，才剛開始就好美

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這個角度頗有高山湖泊之感，今天的天氣非常好，湖水藍的可以

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繼續走產業道路，坪林的茶園梯田真是美

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土虱頭真的超級可愛，觀景台都還沒到就已經美如幅畫啊

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土虱頭觀景平台

土虱頭景觀平台位在一處民宅，指標清楚，但不用收費，有賣一些東西

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土虱頭觀景台視野真是棒，整個土虱頭超級清楚，栩栩如生，建議一定要來這個點看

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離開土虱頭，繼續順著馬路下行

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沒多久遇叉路，翡翠水庫景觀徒步區往右，就是去千島湖的方向，地址是獅仔頭坑巷（橫向道路）

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千島湖

大約6分鐘路程就到達大名鼎鼎的千島湖

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映入眼簾的是翠綠的山巒，湛藍的湖水，整齊的梯田茶園，整個景色猶如人間仙境一般，夢幻到好不真實，即使有鱷魚頭，土虱頭，千島湖的美還是有其無法取代的特殊性

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除了風景美，觀賞群山也是一大看點，塔曼山，魯培山，逐鹿山，東眼山，熊空山等桃園新北名山，皆一覽無遺

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接著續往八卦茶園景觀步道與永安景觀步道前進

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隨便拍都是大景

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再度來到叉路，直行往永安景觀步道，先取右走八卦景觀步道，僅約300公尺長

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八卦景觀茶園步道

這裡的感覺與千島湖就不太一樣，有北國之境的特色，真的蠻值得一看的，波光粼粼，湖光山色，讓人有全新的感受

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步道終點為一觀景平台（八卦觀景台）

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這裡也是美到爆棚，而且湖水呈現兩種顏色，一藍一綠，美妙至極

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返回主路線後，大約800公尺處就是永安景觀步道，我們選擇走北口進入

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過了阿牛小吃部就要到了

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永安景觀步道入口

步道長約1.1公里，沿著北勢溪（翡翠水庫）而行，步道為好走平緩的石板路面

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永安景觀步道的入口附近是最近距離欣賞土虱頭的好地點，石碇的景色不得不說真是無敵

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途經一顆不知名基石

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永安景觀步道幾乎全程都已被草木遮蔽無視野，步道整體感覺已較少人來走，大部分的遊客還是前往千島湖，八卦茶園步道與土虱頭居多，步道維護的品質也很普通，所以建議有時間再來即可，那麼今天的石碇賞景之旅就到這裡。若喜歡，歡迎關注，收藏，分享。

步道 秘境 美景

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