6個第一次！中橫四辣之大辣「屏風山」微雪、遇山羌，住五星級山屋超值得

2023年1月28日~29日中橫四辣之大辣-屏風山遇微雪~住五星級山屋

《百岳》●屏風山-海拔3250公尺-三等三角點編號6378(已遺失)●

《前一晚車宿》●大禹嶺●

《美食》●清境雲海景觀渡假山莊●

地址: 546南投縣仁愛鄉仁和路217號之2號

《屏風山避難山屋-五星級》 ●外貌●

●門口●

●客廳●

●房間●

●生態廁所●

《屏風山》●林相●

●風景●

●雪地●

●生態●

GPXhttps://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1568093

●1/28路線●

【台8線111.2k登山口】→【塔次基里溪】→【舊路段岔路】→【鐵線橋】→【鐵線橋營地】→【屏風山避難山屋】→【取水源地(立霧溪)】→【神木1】→【神木2】→【屏風之門編號70】→【箭竹區】→【石瀑區】→【屏風山】→【屏風山避難山屋】

●1/29路線(糜爛)●

【屏風山避難山屋】→【鐵線橋營地】→【鐵線橋】→【舊路段岔路】→【塔次基里溪】→【台8線111.2k登山口】

●登山心得記錄●

※介紹※

屏風山為台灣百岳的「九嶂」之一且排名第60座，然而海拔3250公尺落差高達1300公尺，行政區屬花蓮縣位於中央山脈，有一顆編號6378的三等三角點 (已遺失)，附近有奇萊北峰和石門山。

有個著名的路線『奇萊北峰下屏風山』，屏風山新登山口位於中橫111.2K，從登山口循保線道下行至塔次基里溪，過溪後上行接鐵線吊橋前端，步道全長9公里，單程約需8-10小時，安排2天攀登行程為宜，早期百岳界的中橫四辣，它們分別超辣(屏風山)、大辣(白姑大山)、中辣(畢祿山)及小辣(羊頭山)。

而早期攀登屏風山的舊路徑是屬於超辣等級，因舊路徑毀損且要過溪數次蠻危險，現今的新路段等級降到大辣了，白姑大山升為超辣，雖然屏風山降級但還是很辣，中橫四辣屬於進階級的步道，每一座都是不容小覷的。

※紀錄※

●1/27(車宿)●下午4點到達大禹嶺●1/28(登山住山屋)●

這次的行程呀，我是第一次車宿、住山屋、看雪、摸雪、雪景、遇山羌，很高興有參加此次的行程呢!

早上6點30分起床，整理著裝後吃完早餐，開車到【台8線111.2k登山口】路邊停車，大禹嶺110.3K是屏風山舊登山口，因舊路段多處坍崩通行困難，所以改走新路段，下車整裝後7點30分起登。

參考氣象今日天氣很好，哈～希望能出大景，新登山口一樣有導覽圖，當然和舊登山口的不一樣，每經過多少公尺，就有反光號碼牌在樹幹上，從0號到100號，040號是屏風山避難山屋，100號當然是屏風山啦，不過有新舊的牌子，太在意反而會誤導，還是離線地圖準備好比較妥。

走一小段馬上看到大景，右邊遠眺合歡東峰和合歡尖山及合歡北峰，它們的山頂上都有一層雪霜或是霧淞，還真是美呀，然後前面遠眺有一層厚厚雲海，旁邊的高山就是屏風山，欣賞漂亮的風景完續走，注意登山杖的長度，兩端兩支調節到胸部位置，因為要先下降約600公尺，太短反而抓不到支撐，經過多段的緩降，續走約57分鐘後到達【塔次基里溪】，山上的溪水就是這麼的清澈。

然而看到對面的左側有布條，必須過溪到達對面，過溪要小心且速度不要快，尤其是踩到會滑動的石頭，十分危險，安全過溪後，再來就是陡上啦，注意登山杖的長度，兩端兩支調節到腰部位置，這一小段陡坡很濕滑，用登山杖輔助抓穩。

續走約10分鐘後到達【舊路段岔路】，綁著很多條禁止線呢，續走約5分鐘後到達【鐵線橋】，橋下的溪是立霧溪，續走約5分鐘後到達【鐵線橋營地】，目前沒有半個帳篷，從上面拍下來的話，可以清楚量測營地的大小。

經過猶如無止進的平台後，終於到達【屏風山避難山屋】，從登山口到山屋花費不到2小時，山屋外是松針營地，申請不到山屋的人就在這紮營，當然我們有申請到的，我們還包下山屋哩，今晚整間山屋都是我們的人~嘿嘿，我們和山屋拍照，進山屋後請脫下登山鞋，請遵循室內脫鞋或穿拖鞋規定，山屋是你我他共同使用的，體諒管理員的打掃辛苦。

我們進去找床位，卸下重裝採輕裝攻頂，9點57分再次起登，經過5分鐘的陡上緩降到達【取水源地(立霧溪)】，離山屋最近的水源就是這裡了，要續走一樣要過溪到對面，過溪請小心且注意會滑動的岩石，續走10分鐘後到達【神木1】，這區共有2欉神木，我想找角度把他們一起拍入鏡，但是都失敗了。

再續走又看到【神木2】，這區只有一欉神木，此登山步道共有3欉神木耶，續走30分鐘後，到達一處觀景點，可以遠眺合歡北峰，而那一塊反射板超明顯的啦，續走約10分鐘後到達【屏風之門編號70】，山屋040，此門070，換句話說在算30個牌子就到山頂囉。

各位衝吧~，續走約1小時半後，到達觀景點，遠眺由左到右，頭鷹山、大劍山、雪山主峰、志佳陽大山基點峰、閂山、畢祿山、鋸山連峰等，而中央尖山被擋住了，再續走15分鐘到達觀景點，這次是遠眺右側的屏風山和奇萊北壁，續走約20分鐘後，地面上開始出現剉冰了，行經【箭竹區】，WOW~上面有東西掉下來，這是雪嗎??? ，還好我戴岩盔，保護頭部，有趣的是一顆直接打進我的背後，哇~好冰啊，我身體開始抖動，背包也跟著我伴舞，要想辦法讓那顆掉下來呀，一番努力終於掉出來了。

我開始用衝的直達【石瀑區】，來到這…，這石瀑很短但蠻陡的，從石瀑區到屏風山，沿途的地上全都是雪了，沒有很厚，陡上還好，但下坡可就要小心了，14點23分到達【屏風山】，屏風山山頂無展望且三角點遺失了，不過往前可以看奇萊北壁，大家在屏風山的三角點的最後位置拍照，不過呀山頂上還有餘雪，那就讓雪頂替三角點吧。

休息約30分鐘就下山，沿途經過觀景點發現雲海行成一座山峰呀，而在神木區發現山羌，17點20分回到【屏風山避難山屋】，晚餐是協作準備的，好餓好餓~飯給他吃個4碗，吃完回到山屋整理背包後鋪上睡袋，整理完的人坐在客廳喝個熱茶和薑湯，大家一起快樂的聊天，大約20:00大家在客廳一起拍張團照，大家就開始各自去休息了。

●1/29(糜爛下山)●

早上7點30分起床，今天是糜爛行程，完全都是慢慢走，不過還是要早點回去，畢竟明天是開工上班日，8點24分從【屏風山避難山屋】下山，經過平緩的松針路段，開始下坡到【鐵線橋營地】，經過【鐵線橋】【舊路段岔路】，沿途我們一直慢慢走，等待野生動物的出現呢~哈哈，終於到【塔次基里溪】，然而到【台8線111.2k登山口】，都是陡坡啦，要連續陡約600公尺呀，那就邊陡邊數號碼牌吧~XD。