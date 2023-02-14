新手練功推薦！「東卯山」我們來了～克服夢魘石頭陣，首登歡樂吃慶功

新手練功場 年假收心操 哪兒去首登新手該如何選擇中部知名谷關七雄是登山練功場陡升的 八仙山五星級步道 馬倫山石頭陣的 坡津加看來以上幾座都不適合新手唐麻丹距離短 感覺不過癮就 東卯山吧！ 之字好走 又有360度環景視野

出發吧！從和美出發 走國三轉國四聽說國四後段開通了 看到東勢指示牌就…開進去隧道哇哩勒 原來開通是潭子段 事前功課沒做好 多繞一段路東卯山一般登山客 都會在大道院集合走產業道路約一公里就到登山口東卯山 我們來了

起登 這次新手居多 安排時間充裕點預計8小時完登 輕鬆遊吧！起登後其實還是蠻擔心的有著之前馬倫山撤退夢魘 今天大家真的能完登 內心是這樣想的

感謝老天爺 持續低溫 老天爺給我們一個晴空萬里太陽高掛的好天氣美景讓大家暫時忘記爬山的酸楚東卯山前半段特色 就是三座電塔新手報到當然要合影一下

硬陡的要來啦 該來就要面對涼亭短暫休息 補給 整裝體能補充好 才能應付接下來硬陡地形

石頭陣是新手的夢魘

尖叫聲 峭壁 陡升 石頭陣 對於新手都是挑戰安慰著大家 過了這關 我們今天就能完登啦尖叫聲此起彼落踩穩每一次的步伐 終於東卯山 我們來了

登頂 比預計時間稍快 3:50登頂難得春節陽光賞臉 三角點足足休息一小時拍好拍滿 美不勝收

快樂歸航 上山一條蟲 下山一條龍 首登頂開心的心情沁染了整個步道歡笑聲不斷的走在回家的路上藍腹鷴雙雙奔跑好似訴說著 恭喜大家完登7小時30分鐘 完成了首登開心著 我們要去吃慶功宴啦期待下次歡樂爬山團

#吳家登山團 #首登成功