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收心賞雪之旅！北得拉曼P型「內鳥嘴山」，收穫雪景、網美樹與巨大神木

健行筆記／ 健行筆記草莓登山客

行程記錄：23/01/29

總費時：約 5.5 hr

09：10 登山口09：50 網美樹10：45 神木、內鳥嘴山岔路口111：35 神木、內鳥嘴山岔路口212：20 內鳥嘴山12：35 神木、內鳥嘴山岔路口213：20 1號神木13：55 神木、內鳥嘴山岔路口14：45 登山口

GPX紀錄：我的錶紀錄

建議使用以下紀錄(標示清楚準確)

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▲ P型上面是走美美的稜線，下面則是看粗壯的神木，CP值很高

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▲ 登山口，很好停車GOOGLE地圖：童話森林露營地 or 野營基地往林道一直開，就可以看到停車地與登山口了~

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▲ 網美樹

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▲ 美美稜線

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▲ 終於看到雪了❄❄❄

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▲ 樹上積雪會隨機墜落，砸到頭超級痛...需要特別小心

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▲ 內鳥嘴山三角點 開工前一天，還蠻多人上山賞雪的~

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▲ 1號神木

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▲ 2.3.4號神木岔路口，要看神木需特別轉過去看(GPX有寫)神木長的都一樣

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神木 登山 網美

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