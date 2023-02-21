收心賞雪之旅！北得拉曼P型「內鳥嘴山」，收穫雪景、網美樹與巨大神木
行程記錄：23/01/29
總費時：約 5.5 hr
09：10 登山口09：50 網美樹10：45 神木、內鳥嘴山岔路口111：35 神木、內鳥嘴山岔路口212：20 內鳥嘴山12：35 神木、內鳥嘴山岔路口213：20 1號神木13：55 神木、內鳥嘴山岔路口14：45 登山口
GPX紀錄：我的錶紀錄
建議使用以下紀錄(標示清楚準確)
▲ P型上面是走美美的稜線，下面則是看粗壯的神木，CP值很高
▲ 登山口，很好停車GOOGLE地圖：童話森林露營地 or 野營基地往林道一直開，就可以看到停車地與登山口了~
▲ 網美樹
▲ 美美稜線
▲ 終於看到雪了❄❄❄
▲ 樹上積雪會隨機墜落，砸到頭超級痛...需要特別小心
▲ 內鳥嘴山三角點 開工前一天，還蠻多人上山賞雪的~
▲ 1號神木
▲ 2.3.4號神木岔路口，要看神木需特別轉過去看(GPX有寫)神木長的都一樣
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