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霧濛濛意外像仙境！苗栗泰雅族聖山「馬那邦山」：獨特石門景觀、展望絕佳三角點

健行筆記／ 健行筆記Pan

位於苗栗泰安鄉的馬那邦山，除了是小百岳之一、入門級中級山外，更是當地泰雅族的聖山與秋季賞楓勝地！從珠湖登山口出發難度不高，適合新手前往～(提醒：介紹詳細，文長慎入)

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。時間：2022.10.10。成員：4人有登山經驗，2人新手，共6人

[行程簡述]

▪️行程：珠湖登山口→細道邦山叉路口→古戰場紀念碑→石門隘口→馬那邦山三角點 原路來回，總時間約3小時20分

[交通方式]

▪️包車接駁，登山口導航： 珠湖登山口＊登山口空地為私人土地，汽車需付100元停車費，停車場空間不小，有提供廁所給停車者使用。(珠湖登山口路程最短，路線是三個登山口中較輕鬆的)馬那邦山有三個登山口，另外兩個分別是：-上湖登山口：導航 錦雲山莊-天然湖登山口：導航 馬那邦山第二停車場

[入園證申請] 入園證❌

[入山證申請] 入山證❌

[行程時間]

6:40 想當年露營區出發6:55 停車場出發(非登山口)7:51 古戰場紀念碑8:09 石門8:34 馬那邦山三角點9:13 起登下山10:06 工寮10:18 珠湖登山口

—————————————————————

[詳細行程介紹]

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6:40 想當年露營區出發 原訂國慶連假要到高島縱走野營，無奈北部天氣不佳陰雨綿綿，只好轉戰唯一沒下雨的苗栗馬那邦山，前一晚先住珠湖登山口附近的想當年露營區，從露營區到登山口約10分鐘的車程。想當年露營區資訊

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6:55 停車場出發(非登山口) 如前述所說，馬那邦山有三個登山口，考量到這次有三位新手朋友，因此選擇路程較短且簡單的「珠湖登山口」，登山口附近有私人土地停車場滿方便的，從停車場後方的小路出發需要走一段產業道路，沿途都有明顯往登山口方向的指標。

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一開始是稍微平緩的竹林道，之後大多是原始土路和人工步道。

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接著緩上稍微溼滑的石階，其實除了三角點附近之外，一路都走在樹葉遮蔭之下，建議可以帶登山杖前往比較安全。

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經過一小段看似有人種花種蔬果的地方後，來到這個路線唯一有遮蔽的地方—工寮。

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工寮後有一處很明顯的三岔指標，有人會先去細道邦山走走再到馬那邦山，但因為路況太濕滑，我們選擇直接爬馬那邦山。

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三岔指標後會出現兩條路，跟著指標方向往左走。

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沿途都會有明確的指示牌。

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即使沒下雨，但樹葉滴下來的雨水超級多，路上非常濕，落葉也降低不少與地面的摩擦力。

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應該可以看到不少展望，天氣好的時候甚至可以看到聖稜線！可惜這次通通霧濛濛白牆一片，只好看看兩旁的奇特的樹木景色。

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7:51 古戰場紀念碑這是此條路線第一個景點和休憩處，是為了紀念1895年和1902年發生的兩次泰雅族抗日戰爭，現在這裡附近也是著名的賞楓區，據說在紀念碑旁有兩顆大楓樹，希望秋季時有機會可以來賞楓～

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古戰場紀念碑後會爬一小段階梯，接下來的路較平緩一些，偶爾路旁會出現木椅可以休息。(這塊腹地滿大的空地感覺很適合野營！)

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雖然沒有漂亮清晰的展望可以欣賞，但沿途各種高聳大樹也是滿美的！

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8:09 石門馬那邦山第二個也是著名景點—石門隘口。石門巨石是因為火山活動和板塊碰撞擠壓，加上長年雨水沖刷侵蝕而形成的，超特別！

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雨後的山景也別具一番風味，充滿詩情畫意？

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距離山頂約1.5K是此行最累的路段，延綿不斷的陡上地獄階梯！

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撐過陡上階梯後走約80m，會看到一塊有椅子的空地與紀念碑，表示再拐個彎山頂就快到了！

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8:34 馬那邦山三角點 馬那邦山終於到囉！！！三角點腹地很大且視野很好～

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馬那邦山的山頂展望是有名的好，天氣好時除了可以看到層層的山巒美景，遠眺雪山山系、大霸尖山和雪山之間的聖稜線，甚至可以欣賞可遇不可求的雲海！(可惜這次天氣有點差，只剩白牆......)

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10:18 珠湖登山口 在三角點休息聊天半小時左右，再花大約1小時下山回到登山口，下山真的要非常小心，路真的非常滑，加上雨後落葉很濕，走起來更困難，同行的朋友還在石階上滑倒了......

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整體來說從珠湖登山口上馬那邦山並不難，路跡清楚、爬升也不算太陡，但仍要有一定的運動能力會比較適合，原始土路居多，加上落葉與樹根減少摩擦，強烈建議下雨天或雨後盡量不要前往，或是攜帶登山杖以確保安全～

登山 露營 賞楓

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